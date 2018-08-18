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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 сер, 2020 00:26
Vlad442 написав: zРадио написав: Vlad442 написав:
-2%
Какая катастрофа.
Цифра взята из вашего графика
Форумчане, объясните Владу, как пользоваться процентами в динамике! Плиз. Я не смогу - я ржу
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Додано: Суб 01 сер, 2020 00:32
zРадио написав: airmax78 написав:
Даже если бы -20%. Это ни о чем. Цифра из параллельного мира. У нас что, есть suburbs в которые можно переселиться? Развитая сеть автодорог? Автомобилизация вскй страны? Тут многие говорят, что автомобиль вообще не нужен. Там где народ в сабербс готов валить, на такое утверждение покрутили бы пальцем у виска.
Смотри статистику внутренних перемещений Госстата (можно здесь на форуме - ищи, вначале недели я давал) - процесс миграции из Киева в область уже начался
PS: да, и обоим совет - радуйтесь, что тренд выявлен в зачатках, и начинайте готовиться к изменениям. Чтобы потом не кричать: "ой, уже не минус 2%, а минус 20%"
Куда ехать? Зачем ехать? Уну с Трибекой выехали на 2 месяца, подняли продажи в области. Уже вернулись. Ты сам когда в село собираншься (а именно так называются наши сабербс)?
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Додано: Суб 01 сер, 2020 00:37
airmax78 написав:
Куда ехать? Зачем ехать? Уну с Трибекой выехали на 2 месяца, подняли продажи в области. Уже вернулись. Ты сам когда в село собираншься (а именно так называются наши сабербс)?
Фигура под костюм (с)
Госстат не знает о выехавших на дачу, он знает только о сменивших адрес регистрации. Это вообще не про сезонный фактор
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Додано: Суб 01 сер, 2020 00:50
zРадио написав: airmax78 написав:
Куда ехать? Зачем ехать? Уну с Трибекой выехали на 2 месяца, подняли продажи в области. Уже вернулись. Ты сам когда в село собираншься (а именно так называются наши сабербс)?
Фигура под костюм (с)
Госстат не знает о выехавших на дачу, он знает только о сменивших адрес регистрации. Это вообще не про сезонный фактор
Мусор на входе - мусор на выходе. Я не понимаю о чем статистика о регистрациях. И что она говорит. В Киеве под миллион народа без киевской регистрации живут годами, десятилетиями. Я, например: в следующем году уже 10 лет будет как меня нет в Киеве.
О чем твоя регистрация говорит. Кто во время карантина выехал в село и первым делом побежал регистрироваться? Это че, перекличка идиотов по стране?
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Додано: Суб 01 сер, 2020 01:05
airmax78 написав:
В Киеве под миллион народа без киевской регистрации живут годами, десятилетиями. Я, например: в следующем году уже 10 лет будет как меня нет в Киеве.
И че? У тебя есть достоверные данные по 70% от генеральной совокупности. Ошибка выборки около-нулевая...
PS: кому я это все?
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Додано: Суб 01 сер, 2020 01:26
zРадио Ага. С зеркалом поговори - очень благодарный слушатель. Так ты так и не сказал: когда в село? А то всех предупредил, а сам остаешься умирать в мегаполисе?
Вообще странно: лендлордам рекомендуешь распродаваться, при этом неликвидец на Минской держим. Предупреждаем о массовом исходе в село - сами при этом в село не собираемся. Не поддерживаешь Зеленского при этом топишь Пороха, хотя было понятно что будет или один или другой.
Точно - радио. Ретранслятор.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 02:21
zРадио
ну че ты к ним пристал?
дай людям под*очить на дорожай или хотя бы на стабильные цены.
тем более руки то уже трусятся - самое оно
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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Додано: Суб 01 сер, 2020 02:29
jj1981ua написав:zРадио
ну че ты к ним пристал?
дай людям под*очить на дорожай или хотя бы на стабильные цены.
тем более руки то уже трусятся - самое оно
Вы сюда из какого села пишете?
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Додано: Суб 01 сер, 2020 07:33
Libo написав: BIGor написав: Libo написав:
С баблом в Украине жить лучше всего.
Очень спорное утверждение, это бабло в Украине (если идет речь о суммах экв. 100 куе) очень легко потерять.
Ты просто наверно не сталкивался и не знаешь, как легко его можно потерять и там. Если имеешь в виду украинские банки, бандитов и ментов, то всё бабло совсем необязательно приганять сюда. Можно спокойно парковать его там.
1.Зачем тогда жить ЗДЕСЬ?
2. Если ТАМ легко потерять бабло, то как объяснить утверждение, что его необязательно прига
нять сюда?
3. Потерять бабло ТАМ можно. Поэтому многие открывают "слепые трасты" (ничего не напоминает?
) и все держат на них.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 07:43
Унуноктий написав:
Знакомый за 100 000 купил первый этаж комерцию в Яскравом на венике, 50 метров и сдал под аптеку за 30 000 гривен в месяц на руки.
Каким образом Яскравый перебрался с Минского на Веник?
Это-ж - недвижимость.
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