Додано: Суб 01 сер, 2020 01:26

zРадио Ага. С зеркалом поговори - очень благодарный слушатель. Так ты так и не сказал: когда в село? А то всех предупредил, а сам остаешься умирать в мегаполисе?

Вообще странно: лендлордам рекомендуешь распродаваться, при этом неликвидец на Минской держим. Предупреждаем о массовом исходе в село - сами при этом в село не собираемся. Не поддерживаешь Зеленского при этом топишь Пороха, хотя было понятно что будет или один или другой.

Точно - радио. Ретранслятор.