airmax78 написав:zРадио написав:
Фигура под костюм (с)
Госстат не знает о выехавших на дачу, он знает только о сменивших адрес регистрации. Это вообще не про сезонный фактор
Мусор на входе - мусор на выходе. Я не понимаю о чем статистика о регистрациях. И что она говорит. В Киеве под миллион народа без киевской регистрации живут годами, десятилетиями. Я, например: в следующем году уже 10 лет будет как меня нет в Киеве.
О чем твоя регистрация говорит. Кто во время карантина выехал в село и первым делом побежал регистрироваться? Это че, перекличка идиотов по стране?
Макс, як приїзжав в Київ два рази в час адаптивного карантину. Там не то що напівпусті електрички і метро в години пік, а й місто наче першого січня, на вулиці одинокі перехожі, майже все закрито.
Наразі працюють суперемаркети та банки, ну ще нотаріуси.
Куди ділися люди, для мене загадка, чи то виїхали по всям, або сидять по квартирам і ніс висовують щоб затаритися мівіною та пивом, і раз в місяць щоб погасити кредитку.