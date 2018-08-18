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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4911491249134914

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 152
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 07:49

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Куда ехать? Зачем ехать? Уну с Трибекой выехали на 2 месяца, подняли продажи в области. Уже вернулись. Ты сам когда в село собираншься (а именно так называются наши сабербс)?


Фигура под костюм (с)

Госстат не знает о выехавших на дачу, он знает только о сменивших адрес регистрации. Это вообще не про сезонный фактор

Мусор на входе - мусор на выходе. Я не понимаю о чем статистика о регистрациях. И что она говорит. В Киеве под миллион народа без киевской регистрации живут годами, десятилетиями. Я, например: в следующем году уже 10 лет будет как меня нет в Киеве.
О чем твоя регистрация говорит. Кто во время карантина выехал в село и первым делом побежал регистрироваться? Это че, перекличка идиотов по стране?

Макс, як приїзжав в Київ два рази в час адаптивного карантину. Там не то що напівпусті електрички і метро в години пік, а й місто наче першого січня, на вулиці одинокі перехожі, майже все закрито.

Наразі працюють суперемаркети та банки, ну ще нотаріуси.

Куди ділися люди, для мене загадка, чи то виїхали по всям, або сидять по квартирам і ніс висовують щоб затаритися мівіною та пивом, і раз в місяць щоб погасити кредитку.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 08:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Даже если бы -20%. Это ни о чем. Цифра из параллельного мира. У нас что, есть suburbs в которые можно переселиться? Развитая сеть автодорог? Автомобилизация вскй страны? Тут многие говорят, что автомобиль вообще не нужен. Там где народ в сабербс готов валить, на такое утверждение покрутили бы пальцем у виска.

Ейр, сейчас минимальная евробляха стоит 3 куе, это месячная ЗП жителя Киева (таксиста, маникюрщицы, массажиста итд) Автомобиль сейчас покупается с одной ЗП, поэтому и такие пробки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 08:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Наразі працюють суперемаркети та банки, ну ще нотаріуси.

Куди ділися люди, для мене загадка, чи то виїхали по всям, або сидять по квартирам і ніс висовують щоб затаритися мівіною та пивом, і раз в місяць щоб погасити кредитку.

То Ви точно в Києв приїжджали? По моєму району - людей ну дуже багато. Особливо в парку та ТРЦ, ніде пройти. Ще відмічу, що багато людей студентського віку.
BIGor
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