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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 01 сер, 2020 07:49
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Куда ехать? Зачем ехать? Уну с Трибекой выехали на 2 месяца, подняли продажи в области. Уже вернулись. Ты сам когда в село собираншься (а именно так называются наши сабербс)?
Фигура под костюм (с)
Госстат не знает о выехавших на дачу, он знает только о сменивших адрес регистрации. Это вообще не про сезонный фактор
Мусор на входе - мусор на выходе. Я не понимаю о чем статистика о регистрациях. И что она говорит. В Киеве под миллион народа без киевской регистрации живут годами, десятилетиями. Я, например: в следующем году уже 10 лет будет как меня нет в Киеве.
О чем твоя регистрация говорит. Кто во время карантина выехал в село и первым делом побежал регистрироваться? Это че, перекличка идиотов по стране?
Макс, як приїзжав в Київ два рази в час адаптивного карантину. Там не то що напівпусті електрички і метро в години пік, а й місто наче першого січня, на вулиці одинокі перехожі, майже все закрито.
Наразі працюють суперемаркети та банки, ну ще нотаріуси.
Куди ділися люди, для мене загадка, чи то виїхали по всям, або сидять по квартирам і ніс висовують щоб затаритися мівіною та пивом, і раз в місяць щоб погасити кредитку.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 08:31
airmax78 написав:
Даже если бы -20%. Это ни о чем. Цифра из параллельного мира. У нас что, есть suburbs в которые можно переселиться? Развитая сеть автодорог? Автомобилизация вскй страны? Тут многие говорят, что автомобиль вообще не нужен. Там где народ в сабербс готов валить, на такое утверждение покрутили бы пальцем у виска.
Ейр, сейчас минимальная евробляха стоит 3 куе, это месячная ЗП жителя Киева (таксиста, маникюрщицы, массажиста итд) Автомобиль сейчас покупается с одной ЗП, поэтому и такие пробки.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 08:35
flyman написав:
Наразі працюють суперемаркети та банки, ну ще нотаріуси.
Куди ділися люди, для мене загадка, чи то виїхали по всям, або сидять по квартирам і ніс висовують щоб затаритися мівіною та пивом, і раз в місяць щоб погасити кредитку.
То Ви точно в Києв приїжджали? По моєму району - людей ну дуже багато. Особливо в парку та ТРЦ, ніде пройти. Ще відмічу, що багато людей студентського віку.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 09:48
BIGor написав: flyman написав:
Наразі працюють суперемаркети та банки, ну ще нотаріуси.
Куди ділися люди, для мене загадка, чи то виїхали по всям, або сидять по квартирам і ніс висовують щоб затаритися мівіною та пивом, і раз в місяць щоб погасити кредитку.
То Ви точно в Києв приїжджали? По моєму району - людей ну дуже багато. Особливо в парку та ТРЦ, ніде пройти. Ще відмічу, що багато людей студентського віку.
ось одне з пояснень депопуляції Києваhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5022491#p5022491
yama написав:
причина очень проста а учил в 10-м класе на уроках биологи. Как только какого то вида животных становиться слишком много и популяция очень стремительно растет , для крыс там было указано количество на метр, сразу же возникает вирус который косит популяцию и уменьшает ее численность. Так и у нас хомосапиенсов там где социальная дистанция маленькая большая густота населения на км квадратный там и больше вирусов , вот вам и выход социалтная дистанция и расселение "вдаль от чумных городов" и вирус СПИДа из той же оперы природная регуляция численности населения если копнуть глубже и шире то гомосексуальность тоже преследует ту же цель. Природная регуляция численности вида.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 09:57
У растишек просто пуканы горят что их прелесть вместо роста в $ падает, в то время как все спекулятивные активы показывают супер рост на фоне падения доллара.
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xio13
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Додано: Суб 01 сер, 2020 10:02
xio13 написав:
У растишек просто пуканы горят что их прелесть вместо роста в $ падает, в то время как все спекулятивные активы показывают супер рост на фоне падения доллара.
Может они уже в золоте оценивают свои прелести)
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 10:29
xio13 написав:
У растишек просто пуканы горят что их прелесть вместо роста в $ падает, в то время как все спекулятивные активы показывают супер рост на фоне падения доллара.
Приведите пример, где она падает? Я не вижу.
Пуканы горят наоборот у тех, кто за простынями невнятных графиков и кучей ссылок, не относящихся к делу, пытаются намантрить падение.
Про падение доллара - обладателям долларовых матрасов нужно уже переживать, или еще нет повода для беспокойства?
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Vlad442
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Додано: Суб 01 сер, 2020 10:38
airmax78 написав: jj1981ua написав:zРадио
ну че ты к ним пристал?
дай людям под*очить на дорожай или хотя бы на стабильные цены.
тем более руки то уже трусятся - самое оно
Вы сюда из какого села пишете?
ну такое небольшое село, киев называется
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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Додано: Суб 01 сер, 2020 10:43
Vlad442 написав: xio13 написав:
У растишек просто пуканы горят что их прелесть вместо роста в $ падает, в то время как все спекулятивные активы показывают супер рост на фоне падения доллара.
Приведите пример, где она падает? Я не вижу.
Пуканы горят наоборот у тех, кто за простынями невнятных графиков и кучей ссылок, не относящихся к делу, пытаются намантрить падение.
Про падение доллара - обладателям долларовых матрасов нужно уже переживать, или еще нет повода для беспокойства?
Возможно, возможно.
Евро пошло в рист. На месте доларовых заначек я бы заволновался.
Но недвиге все равно ничего не светит. Колличество заболевших не падает.
А где наш ракетчик? Может уже от короны схлопнулся. А так красиво про "Хьюстон, прием, прием " распинался.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Суб 01 сер, 2020 11:04
flyman написав:
Куди ділися люди, для мене загадка, чи то виїхали по всям, або сидять по квартирам і ніс висовують щоб затаритися мівіною та пивом, і раз в місяць щоб погасити кредитку.
Гроші мають властивість закінчуватись!
Тож люди повинні висовувати хоч трохи ніс на роботу!
Не всі ж - лендлорди!
Але людей - справді поменшало
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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