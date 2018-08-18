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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:13
flyman написав:
Макс, як приїзжав в Київ два рази в час адаптивного карантину. Там не то що напівпусті електрички і метро в години пік, а й місто наче першого січня, на вулиці одинокі перехожі, майже все закрито.
Наразі працюють суперемаркети та банки, ну ще нотаріуси.
Куди ділися люди, для мене загадка, чи то виїхали по всям, або сидять по квартирам і ніс висовують щоб затаритися мівіною та пивом, і раз в місяць щоб погасити кредитку.
Вчера прогуливался по Сагайдачного, прошел через речной вокзал - удивился сколько там народу. Не знал что речной вокзал превратили в сплошной фудкорт. В 23:30 заняты практически все столы.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 11:31
airmax78 написав: flyman написав:
Макс, як приїзжав в Київ два рази в час адаптивного карантину. Там не то що напівпусті електрички і метро в години пік, а й місто наче першого січня, на вулиці одинокі перехожі, майже все закрито.
Наразі працюють суперемаркети та банки, ну ще нотаріуси.
Куди ділися люди, для мене загадка, чи то виїхали по всям, або сидять по квартирам і ніс висовують щоб затаритися мівіною та пивом, і раз в місяць щоб погасити кредитку.
Вчера прогуливался по Сагайдачного, прошел через речной вокзал - удивился сколько там народу. Не знал что речной вокзал превратили в сплошной фудкорт. В 23:30 заняты практически все столы.
кстаті, прораб по моїй ковалірці Nо_1 робить ремонт клієнту на Рибальськом, во як!!!
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Додано: Суб 01 сер, 2020 11:33
і тільки КРЖН - тиха гаваньhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5026987#p5026987У 2 кварталі 2020 року чистий фінансовий результат банків становив 7,7 мільярда гривень, що вдвічі менше ніж було у 1 кварталі (та в 2,4 рази менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го року).
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Основна причина - формування резервів під очікувані збитки в сумі 13,1 млрд грн за квартал.
Загалом за півроку банки отримали 23,8 млрд грн чистого прибутку. Це на 23% менше аналогічного періоду минулого року.
У НБУ вважають, що на банки вплинуло загальне зниження бізнес-активності під час карантину, падіння попиту на кредити й банківські послуги, а також збільшення неплатежів за кредитами
"У цей непростий період потрібно знизити тиск на банки. Тому необхідно дати їм більше визначеності щодо тривалості кредитних канікул", - вважають у Нацбанку.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 11:36
flyman написав:
кстаті, прораб по моїй ковалірці Nо_1 робить ремонт клієнту на Рибальськом, во як!!!
Яку ціну ремонту "під ключ" тобі заспівали? 5 куєвських?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 01 сер, 2020 12:08
Долярчик написав: flyman написав:
кстаті, прораб по моїй ковалірці Nо_1 робить ремонт клієнту на Рибальськом, во як!!!
Яку ціну ремонту "під ключ" тобі заспівали? 5 куєвських?
тебе чому це гризе?
"курс карася" краще підрахyй
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 01 сер, 2020 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 12:12
flyman написав:
і тільки КРЖН - тиха гаваньhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5026987#p5026987У 2 кварталі 2020 року чистий фінансовий результат банків становив 7,7 мільярда гривень, що вдвічі менше ніж було у 1 кварталі (та в 2,4 рази менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го року).
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Основна причина - формування резервів під очікувані збитки в сумі 13,1 млрд грн за квартал.
Загалом за півроку банки отримали 23,8 млрд грн чистого прибутку. Це на 23% менше аналогічного періоду минулого року.
У НБУ вважають, що на банки вплинуло загальне зниження бізнес-активності під час карантину, падіння попиту на кредити й банківські послуги, а також збільшення неплатежів за кредитами
"У цей непростий період потрібно знизити тиск на банки. Тому необхідно дати їм більше визначеності щодо тривалості кредитних канікул", - вважають у Нацбанку.
То что банки в такой пц сработали в принципе с прибылью, да еще и с такой немаленькой - это уже грейт сакцесс. А резервы - это еще не убытки - сегодня сформировали, завтра расформировали.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 12:15
jj1981ua написав: airmax78 написав: jj1981ua написав:zРадио
ну че ты к ним пристал?
дай людям под*очить на дорожай или хотя бы на стабильные цены.
тем более руки то уже трусятся - самое оно
Вы сюда из какого села пишете?
ну такое небольшое село, киев называется
Эээ.. непорядок. Сейчас все в село переезжают. Радио вещает, что лендлордам в Киеве пора готовить доски.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 12:15
Vlad442 написав: xio13 написав:
У растишек просто пуканы горят что их прелесть вместо роста в $ падает, в то время как все спекулятивные активы показывают супер рост на фоне падения доллара.
Приведите пример, где она падает? Я не вижу.
Пуканы горят наоборот у тех, кто за простынями невнятных графиков и кучей ссылок, не относящихся к делу, пытаются намантрить падение.
Про падение доллара - обладателям долларовых матрасов нужно уже переживать, или еще нет повода для беспокойства?
Согласен с Вами, мониторю по фильтрам ОЛХ один район - сейчас цены уровня жирного 2019 года. В середине короно-кризиса было небольшое падение, которое быстро было отыграно.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 12:37
airmax78 написав:
Эээ.. непорядок. Сейчас все в село переезжают. Радио вещает, что лендлордам в Киеве пора готовить доски.
Ты за лордов не говори - я уже комментировал по этому поводу. Лорд не понаслышке знает, что такое цикличность, и к рискам относится с должной степенью внимания. Рыло тоже понимает, что на росте рынка должно загонять покупана, а на падении - продавана. А вот персонал застройщиков, сидящий на проценте, а не зарплате - при любом сценарии будет мантрить о вечном дорожае! Поэтому какова бы ни была легенда, последних отчетливо видно по риторике...
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Додано: Суб 01 сер, 2020 12:41
flyman написав: airmax78 написав: flyman написав:
Макс, як приїзжав в Київ два рази в час адаптивного карантину. Там не то що напівпусті електрички і метро в години пік, а й місто наче першого січня, на вулиці одинокі перехожі, майже все закрито.
Наразі працюють суперемаркети та банки, ну ще нотаріуси.
Куди ділися люди, для мене загадка, чи то виїхали по всям, або сидять по квартирам і ніс висовують щоб затаритися мівіною та пивом, і раз в місяць щоб погасити кредитку.
Вчера прогуливался по Сагайдачного, прошел через речной вокзал - удивился сколько там народу. Не знал что речной вокзал превратили в сплошной фудкорт. В 23:30 заняты практически все столы.
кстаті, прораб по моїй ковалірці Nо_1 робить ремонт клієнту на Рибальськом, во як!!!
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