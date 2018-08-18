RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4914491549164917>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 153
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
27%
42
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 12:45

  Долярчик написав:Гроші мають властивість закінчуватись! :)


Пока не заканчиваются. Их наоборот стает все больше и больше. ФРС напечатало $18 трлн. новых денег, а курс к другим валютам остался практически прежним. Почему? А потому что другие центробанки дружно поддержали ФРС и тоже напечатали своих денег. НБУ тут не в счет. Смолий печатал совсем мало и не синхронно и гривна укреплялась. Пришлось масонам его снимать. Сейчас будут печатать и раздавать вам синхронно.
Основная масса новых денег направляется в госбюджеты, банкам и корпорациям. Частично раздали пиплу. Предполагалось, что эти деньги в итоге осядут на финансовых рынках. До середины июня так и было, но потом финансовый рынок забуксовал. Деньги перенаправились на рынки золота и серебра, РН, товары длительного пользования, в другие активы. Абы от них избавиться. Ведь чума будет еще как минимум полгода, а потом понадобятся новые деньги на ликвидацию последствий и восстановление экономики. А еще ж в Америке выборы...
В воздухе зловеще пахнет резким падением покупательской способности всех бумажных денег и возвратом к золоту/серебру, определенным нам в качестве эквивалента Богом.
8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8299
З нами з: 14.11.11
Подякував: 348 раз.
Подякували: 4028 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 12:46

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Эээ.. непорядок. Сейчас все в село переезжают. Радио вещает, что лендлордам в Киеве пора готовить доски.


Ты за лордов не говори - я уже комментировал по этому поводу. Лорд не понаслышке знает, что такое цикличность, и к рискам относится с должной степенью внимания. Рыло тоже понимает, что на росте рынка должно загонять покупана, а на падении - продавана. А вот персонал застройщиков, сидящий на проценте, а не зарплате - при любом сценарии будет мантрить о вечном дорожае! Поэтому какова бы ни была легенда, последних отчетливо видно по риторике...


Так аирмакс и так работник иск обрий, которое строит уно сити.

Как в фильме брат 2: ми гуские гуских не обманываем.
xio13
 
Повідомлень: 594
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 12:57

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Эээ.. непорядок. Сейчас все в село переезжают. Радио вещает, что лендлордам в Киеве пора готовить доски.


Ты за лордов не говори - я уже комментировал по этому поводу. Лорд не понаслышке знает, что такое цикличность, и к рискам относится с должной степенью внимания. Рыло тоже понимает, что на росте рынка должно загонять покупана, а на падении - продавана. А вот персонал застройщиков, сидящий на проценте, а не зарплате - при любом сценарии будет мантрить о вечном дорожае! Поэтому какова бы ни была легенда, последних отчетливо видно по риторике...

Подожди, я че-то не понял. -2 чего-то там на графике сбора рентных платежей лендлордами США в городах vs не такое большое падение сбора рентных платежей в сабербс должно было о чем-то заставить задуматься лендлордов в Киеве. А о чем они сейчас могут думать, кроме досок, читая эту ветку и видя на графике как страдают их коллеги в США?
Опять же гасстат показывает рост регистраций в ипенях. Имеющий ухи да увидит.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 01 сер, 2020 13:03, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 35553
З нами з: 25.10.12
Подякував: 877 раз.
Подякували: 4183 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:01

  Libo написав:В воздухе зловеще пахнет резким падением покупательской способности всех бумажных денег и возвратом к золоту/серебру, определенным нам в качестве эквивалента Богом.
8) 8) 8)

Ануннаками?
airmax78
 
Повідомлень: 35553
З нами з: 25.10.12
Подякував: 877 раз.
Подякували: 4183 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:07

  xio13 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Вчера прогуливался по Сагайдачного, прошел через речной вокзал - удивился сколько там народу. Не знал что речной вокзал превратили в сплошной фудкорт. В 23:30 заняты практически все столы.

кстаті, прораб по моїй ковалірці Nо_1 робить ремонт клієнту на Рибальськом, во як!!!


Ніколи не повірю , що у аскетичного жлоба є прораб... Хіба може це "прораб" бувший однокласник, який за право жить у підвалі під києвом клеє обої і кладе лінолеум )))

Орендує кв. на Теремках, має там теж пару об"єктів.
А що, власне, так зачепило оператора обліківки хіо13 в "рибальському" прорабі?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20778
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:07

  Libo написав:
  Долярчик написав:Гроші мають властивість закінчуватись! :)


Пока не заканчиваются. Их наоборот стает все больше и больше. ФРС напечатало $18 трлн. новых денег, а курс к другим валютам остался практически прежним. Почему? А потому что другие центробанки дружно поддержали ФРС и тоже напечатали своих денег. НБУ тут не в счет. Смолий печатал совсем мало и не синхронно и гривна укреплялась. Пришлось масонам его снимать. Сейчас будут печатать и раздавать вам синхронно.
Основная масса новых денег направляется в госбюджеты, банкам и корпорациям. Частично раздали пиплу. Предполагалось, что эти деньги в итоге осядут на финансовых рынках. До середины июня так и было, но потом финансовый рынок забуксовал. Деньги перенаправились на рынки золота и серебра, РН, товары длительного пользования, в другие активы. Абы от них избавиться. Ведь чума будет еще как минимум полгода, а потом понадобятся новые деньги на ликвидацию последствий и восстановление экономики. А еще ж в Америке выборы...
В воздухе зловеще пахнет резким падением покупательской способности всех бумажных денег и возвратом к золоту/серебру, определенным нам в качестве эквивалента Богом.
8) 8) 8)

в Долярчика закінчуються ... перейшов на вилов карасів в наколольвівських болотах та "індекс карася"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 01 сер, 2020 13:11, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20778
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:11

  flyman написав:і тільки КРЖН - тиха гавань
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5026987#p5026987

У 2 кварталі 2020 року чистий фінансовий результат банків становив 7,7 мільярда гривень, що вдвічі менше ніж було у 1 кварталі (та в 2,4 рази менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го року).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Основна причина - формування резервів під очікувані збитки в сумі 13,1 млрд грн за квартал.

Загалом за півроку банки отримали 23,8 млрд грн чистого прибутку. Це на 23% менше аналогічного періоду минулого року.

У НБУ вважають, що на банки вплинуло загальне зниження бізнес-активності під час карантину, падіння попиту на кредити й банківські послуги, а також збільшення неплатежів за кредитами

"У цей непростий період потрібно знизити тиск на банки. Тому необхідно дати їм більше визначеності щодо тривалості кредитних канікул", - вважають у Нацбанку.


То ли еще будет - Энергоатом вообще получил чистый убыток в размере 2,7 млрд грн в 1-м полугодии (а за 1-е полугодие 2019-го была чистая прибыль в размере 4,5 млрд грн)
http://ukrrudprom.ua/news/Energoatom_po ... bitka.html

Бюджет уже 5-й месяц кормится за счет дивидендов госкомпаний, которых в следующем году не будет. А УЗ вообще для поддержания деятельности необходимо 20 млрд грн в год. Что будет с Нефтегазом на низких тарифах и уполовинивании транзитных доходов - тоже хороший вопрос. Ну и штраф газмяса был единоразовый, а не ежегодный...

Растишки мыслят не далее, чем на полгода: в апреле - провал, а осень уже - "аживление". Но ключевые риски для экономики Украины (и, соответственно, КРЖН) - средне- и долгосрочные. Пока живем на сбережениях - и домохозяйства, и госбюджет. Но лафа к началу 2021-го закончится, и где-то тогда же (или чуть позднее) ФРС начнет возвращать ликвидность из EM в родную гавань
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6894
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 2723 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:50

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:кстаті, прораб по моїй ковалірці Nо_1 робить ремонт клієнту на Рибальськом, во як!!!

Яку ціну ремонту "під ключ" тобі заспівали? 5 куєвських? :)

тебе чому це гризе?
"курс карася" краще підрахyй

Чи далеко втікне кошторис від повноцінної однухи? :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8325
З нами з: 19.10.15
Подякував: 526 раз.
Подякували: 549 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:03

  airmax78 написав:
  flyman написав:і тільки КРЖН - тиха гавань
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5026987#p5026987

У 2 кварталі 2020 року чистий фінансовий результат банків становив 7,7 мільярда гривень, що вдвічі менше ніж було у 1 кварталі (та в 2,4 рази менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го року).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Основна причина - формування резервів під очікувані збитки в сумі 13,1 млрд грн за квартал.

Загалом за півроку банки отримали 23,8 млрд грн чистого прибутку. Це на 23% менше аналогічного періоду минулого року.

У НБУ вважають, що на банки вплинуло загальне зниження бізнес-активності під час карантину, падіння попиту на кредити й банківські послуги, а також збільшення неплатежів за кредитами

"У цей непростий період потрібно знизити тиск на банки. Тому необхідно дати їм більше визначеності щодо тривалості кредитних канікул", - вважають у Нацбанку.

То что банки в такой пц сработали в принципе с прибылью, да еще и с такой немаленькой - это уже грейт сакцесс. А резервы - это еще не убытки - сегодня сформировали, завтра расформировали.

вот если не шарите - зачем комментите? про ремонты расскажите или еще что.
по банкам все оч просто - вся прибыльность бс уже давно держится на пирамиде овгз. банки никуя не делают, просто родину кредитуют.
зы: кстати, подкину г.. на вентилятор- в моем мировоззрении банки это такие же ненужные посредники как и лендлорды. только если последние не нужны совсем, то банков достаточно 2-3 на страну. ах да, у меня образование - банковский менеджмент :D, а то щас умники заклюют
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
    jj1981ua
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 382
    З нами з: 01.03.14
    Подякував: 58 раз.
    Подякували: 118 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:09

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      zРадио написав:То ли еще будет - Энергоатом вообще получил чистый убыток в размере 2,7 млрд грн в 1-м полугодии (а за 1-е полугодие 2019-го была чистая прибыль в размере 4,5 млрд грн)
    http://ukrrudprom.ua/news/Energoatom_po ... bitka.html

    Бюджет уже 5-й месяц кормится за счет дивидендов госкомпаний, которых в следующем году не будет. А УЗ вообще для поддержания деятельности необходимо 20 млрд грн в год.

    Вообще непонятно, как такие крупные монополисты впринципе могут буть убыточны? Очень похоже на вымываение средств через фирмы прокладки и миллионные зарплаты набсовета.
    BIGor
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 3780
    З нами з: 19.09.10
    Подякував: 640 раз.
    Подякували: 777 раз.
     
    Профіль
    1
      #<1 ... 4914491549164917>
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: BIGor, zРадио і 2 гостей
    Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

    Схожі теми
    Теми
    		 Відповіді Перегляди Останнє
    Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1896, 1897, 1898
    rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
    		18970 3116166
    Переглянути останнє повідомлення
    Суб 01 сер, 2020 11:39
    airmax78
    Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
    Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
    		470 200524
    Переглянути останнє повідомлення
    Сер 29 лип, 2020 09:15
    Frant
    Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
    zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
    		13 14730
    Переглянути останнє повідомлення
    Суб 02 тра, 2020 16:42
    Insaider

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    Альфа-Банк (88309)
    01.08.2020 14:09
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.