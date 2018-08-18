Додано: Суб 01 сер, 2020 12:45

Долярчик написав: Гроші мають властивість закінчуватись!

Гроші мають властивість закінчуватись!

Пока не заканчиваются. Их наоборот стает все больше и больше. ФРС напечатало $18 трлн. новых денег, а курс к другим валютам остался практически прежним. Почему? А потому что другие центробанки дружно поддержали ФРС и тоже напечатали своих денег. НБУ тут не в счет. Смолий печатал совсем мало и не синхронно и гривна укреплялась. Пришлось масонам его снимать. Сейчас будут печатать и раздавать вам синхронно.Основная масса новых денег направляется в госбюджеты, банкам и корпорациям. Частично раздали пиплу. Предполагалось, что эти деньги в итоге осядут на финансовых рынках. До середины июня так и было, но потом финансовый рынок забуксовал. Деньги перенаправились на рынки золота и серебра, РН, товары длительного пользования, в другие активы. Абы от них избавиться. Ведь чума будет еще как минимум полгода, а потом понадобятся новые деньги на ликвидацию последствий и восстановление экономики. А еще ж в Америке выборы...В воздухе зловеще пахнет резким падением покупательской способности всех бумажных денег и возвратом к золоту/серебру, определенным нам в качестве эквивалента Богом.