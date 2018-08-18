Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:Гроші мають властивість закінчуватись!
Пока не заканчиваются. Их наоборот стает все больше и больше. ФРС напечатало $18 трлн. новых денег, а курс к другим валютам остался практически прежним. Почему? А потому что другие центробанки дружно поддержали ФРС и тоже напечатали своих денег. НБУ тут не в счет. Смолий печатал совсем мало и не синхронно и гривна укреплялась. Пришлось масонам его снимать. Сейчас будут печатать и раздавать вам синхронно. Основная масса новых денег направляется в госбюджеты, банкам и корпорациям. Частично раздали пиплу. Предполагалось, что эти деньги в итоге осядут на финансовых рынках. До середины июня так и было, но потом финансовый рынок забуксовал. Деньги перенаправились на рынки золота и серебра, РН, товары длительного пользования, в другие активы. Абы от них избавиться. Ведь чума будет еще как минимум полгода, а потом понадобятся новые деньги на ликвидацию последствий и восстановление экономики. А еще ж в Америке выборы... В воздухе зловеще пахнет резким падением покупательской способности всех бумажных денег и возвратом к золоту/серебру, определенным нам в качестве эквивалента Богом.
airmax78 написав:Эээ.. непорядок. Сейчас все в село переезжают. Радио вещает, что лендлордам в Киеве пора готовить доски.
Ты за лордов не говори - я уже комментировал по этому поводу. Лорд не понаслышке знает, что такое цикличность, и к рискам относится с должной степенью внимания. Рыло тоже понимает, что на росте рынка должно загонять покупана, а на падении - продавана. А вот персонал застройщиков, сидящий на проценте, а не зарплате - при любом сценарии будет мантрить о вечном дорожае! Поэтому какова бы ни была легенда, последних отчетливо видно по риторике...
Так аирмакс и так работник иск обрий, которое строит уно сити.
Как в фильме брат 2: ми гуские гуских не обманываем.
airmax78 написав:Эээ.. непорядок. Сейчас все в село переезжают. Радио вещает, что лендлордам в Киеве пора готовить доски.
Ты за лордов не говори - я уже комментировал по этому поводу. Лорд не понаслышке знает, что такое цикличность, и к рискам относится с должной степенью внимания. Рыло тоже понимает, что на росте рынка должно загонять покупана, а на падении - продавана. А вот персонал застройщиков, сидящий на проценте, а не зарплате - при любом сценарии будет мантрить о вечном дорожае! Поэтому какова бы ни была легенда, последних отчетливо видно по риторике...
Подожди, я че-то не понял. -2 чего-то там на графике сбора рентных платежей лендлордами США в городах vs не такое большое падение сбора рентных платежей в сабербс должно было о чем-то заставить задуматься лендлордов в Киеве. А о чем они сейчас могут думать, кроме досок, читая эту ветку и видя на графике как страдают их коллеги в США? Опять же гасстат показывает рост регистраций в ипенях. Имеющий ухи да увидит.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 01 сер, 2020 13:03, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Вчера прогуливался по Сагайдачного, прошел через речной вокзал - удивился сколько там народу. Не знал что речной вокзал превратили в сплошной фудкорт. В 23:30 заняты практически все столы.
кстаті, прораб по моїй ковалірці Nо_1 робить ремонт клієнту на Рибальськом, во як!!!
Ніколи не повірю , що у аскетичного жлоба є прораб... Хіба може це "прораб" бувший однокласник, який за право жить у підвалі під києвом клеє обої і кладе лінолеум )))
Орендує кв. на Теремках, має там теж пару об"єктів. А що, власне, так зачепило оператора обліківки хіо13 в "рибальському" прорабі?
Долярчик написав:Гроші мають властивість закінчуватись!
Пока не заканчиваются. Их наоборот стает все больше и больше. ФРС напечатало $18 трлн. новых денег, а курс к другим валютам остался практически прежним. Почему? А потому что другие центробанки дружно поддержали ФРС и тоже напечатали своих денег. НБУ тут не в счет. Смолий печатал совсем мало и не синхронно и гривна укреплялась. Пришлось масонам его снимать. Сейчас будут печатать и раздавать вам синхронно. Основная масса новых денег направляется в госбюджеты, банкам и корпорациям. Частично раздали пиплу. Предполагалось, что эти деньги в итоге осядут на финансовых рынках. До середины июня так и было, но потом финансовый рынок забуксовал. Деньги перенаправились на рынки золота и серебра, РН, товары длительного пользования, в другие активы. Абы от них избавиться. Ведь чума будет еще как минимум полгода, а потом понадобятся новые деньги на ликвидацию последствий и восстановление экономики. А еще ж в Америке выборы... В воздухе зловеще пахнет резким падением покупательской способности всех бумажных денег и возвратом к золоту/серебру, определенным нам в качестве эквивалента Богом.
в Долярчика закінчуються ... перейшов на вилов карасів в наколольвівських болотах та "індекс карася"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 01 сер, 2020 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Бюджет уже 5-й месяц кормится за счет дивидендов госкомпаний, которых в следующем году не будет. А УЗ вообще для поддержания деятельности необходимо 20 млрд грн в год. Что будет с Нефтегазом на низких тарифах и уполовинивании транзитных доходов - тоже хороший вопрос. Ну и штраф газмяса был единоразовый, а не ежегодный...
Растишки мыслят не далее, чем на полгода: в апреле - провал, а осень уже - "аживление". Но ключевые риски для экономики Украины (и, соответственно, КРЖН) - средне- и долгосрочные. Пока живем на сбережениях - и домохозяйства, и госбюджет. Но лафа к началу 2021-го закончится, и где-то тогда же (или чуть позднее) ФРС начнет возвращать ликвидность из EM в родную гавань
flyman написав:кстаті, прораб по моїй ковалірці Nо_1 робить ремонт клієнту на Рибальськом, во як!!!
Яку ціну ремонту "під ключ" тобі заспівали? 5 куєвських?
тебе чому це гризе? "курс карася" краще підрахyй
Чи далеко втікне кошторис від повноцінної однухи?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
У 2 кварталі 2020 року чистий фінансовий результат банків становив 7,7 мільярда гривень, що вдвічі менше ніж було у 1 кварталі (та в 2,4 рази менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го року).
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Основна причина - формування резервів під очікувані збитки в сумі 13,1 млрд грн за квартал.
Загалом за півроку банки отримали 23,8 млрд грн чистого прибутку. Це на 23% менше аналогічного періоду минулого року.
У НБУ вважають, що на банки вплинуло загальне зниження бізнес-активності під час карантину, падіння попиту на кредити й банківські послуги, а також збільшення неплатежів за кредитами
"У цей непростий період потрібно знизити тиск на банки. Тому необхідно дати їм більше визначеності щодо тривалості кредитних канікул", - вважають у Нацбанку.
То что банки в такой пц сработали в принципе с прибылью, да еще и с такой немаленькой - это уже грейт сакцесс. А резервы - это еще не убытки - сегодня сформировали, завтра расформировали.
вот если не шарите - зачем комментите? про ремонты расскажите или еще что. по банкам все оч просто - вся прибыльность бс уже давно держится на пирамиде овгз. банки никуя не делают, просто родину кредитуют. зы: кстати, подкину г.. на вентилятор- в моем мировоззрении банки это такие же ненужные посредники как и лендлорды. только если последние не нужны совсем, то банков достаточно 2-3 на страну. ах да, у меня образование - банковский менеджмент , а то щас умники заклюют
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
zРадио написав:То ли еще будет - Энергоатом вообще получил чистый убыток в размере 2,7 млрд грн в 1-м полугодии (а за 1-е полугодие 2019-го была чистая прибыль в размере 4,5 млрд грн) http://ukrrudprom.ua/news/Energoatom_po ... bitka.html
Бюджет уже 5-й месяц кормится за счет дивидендов госкомпаний, которых в следующем году не будет. А УЗ вообще для поддержания деятельности необходимо 20 млрд грн в год.
Вообще непонятно, как такие крупные монополисты впринципе могут буть убыточны? Очень похоже на вымываение средств через фирмы прокладки и миллионные зарплаты набсовета.