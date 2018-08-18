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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4915491649174918>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 153
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
27%
42
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:10

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:Яку ціну ремонту "під ключ" тобі заспівали? 5 куєвських? :)

тебе чому це гризе?
"курс карася" краще підрахyй

Чи далеко втікне кошторис від повноцінної однухи? :wink:

Я озвучував своє бачення: не більше 200 долярчиків на м2.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:17

  BIGor написав:
  zРадио написав:То ли еще будет - Энергоатом вообще получил чистый убыток в размере 2,7 млрд грн в 1-м полугодии (а за 1-е полугодие 2019-го была чистая прибыль в размере 4,5 млрд грн)
http://ukrrudprom.ua/news/Energoatom_po ... bitka.html

Бюджет уже 5-й месяц кормится за счет дивидендов госкомпаний, которых в следующем году не будет. А УЗ вообще для поддержания деятельности необходимо 20 млрд грн в год.

Вообще непонятно, как такие крупные монополисты впринципе могут буть убыточны? Очень похоже на вымываение средств через фирмы прокладки и миллионные зарплаты набсовета.


Никаких прокладок - все законно (преступно в других странах, но у нас - в соответствии с коррупционным законодательством).

Если модерация за сочтет за оффтоп: энергоатом производит с себестоимостью 1,5 цента за кВтч, но продает на рынок не по 5 центов, как в среднем платит население, например, а гарантированному покупателю по 2 цента. А тот "разбавляет" эту электроэнергию с ахметовской солнечной с тарифом 10-11 центов. Вот так из государственного флагмана энергетики и выкачиваются деньги. В то же время, новые блоки не строятся, а старым продлили сроки эксплуатации на 10 лет в последний, или предпоследний раз...
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:26

  zРадио написав:
  BIGor написав:
  zРадио написав:То ли еще будет - Энергоатом вообще получил чистый убыток в размере 2,7 млрд грн в 1-м полугодии (а за 1-е полугодие 2019-го была чистая прибыль в размере 4,5 млрд грн)
http://ukrrudprom.ua/news/Energoatom_po ... bitka.html

Бюджет уже 5-й месяц кормится за счет дивидендов госкомпаний, которых в следующем году не будет. А УЗ вообще для поддержания деятельности необходимо 20 млрд грн в год.

Вообще непонятно, как такие крупные монополисты впринципе могут буть убыточны? Очень похоже на вымываение средств через фирмы прокладки и миллионные зарплаты набсовета.


Никаких прокладок - все законно (преступно в других странах, но у нас - в соответствии с коррупционным законодательством).

Если модерация за сочтет за оффтоп: энергоатом производит с себестоимостью 1,5 цента за кВтч, но продает на рынок не по 5 центов, как в среднем платит население, например, а гарантированному покупателю по 2 цента. А тот "разбавляет" эту электроэнергию с ахметовской солнечной с тарифом 10-11 центов. Вот так из государственного флагмана энергетики и выкачиваются деньги. В то же время, новые блоки не строятся, а старым продлили сроки эксплуатации на 10 лет в последний, или предпоследний раз...

Іпать, ти і в електриці «спец»:-)
Але з огляду на відсутність базових знань в електриці то ти і в решті іпать який «спец»:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:33

  jj1981ua написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:і тільки КРЖН - тиха гавань
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5026987#p5026987

У 2 кварталі 2020 року чистий фінансовий результат банків становив 7,7 мільярда гривень, що вдвічі менше ніж було у 1 кварталі (та в 2,4 рази менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го року).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Основна причина - формування резервів під очікувані збитки в сумі 13,1 млрд грн за квартал.

Загалом за півроку банки отримали 23,8 млрд грн чистого прибутку. Це на 23% менше аналогічного періоду минулого року.

У НБУ вважають, що на банки вплинуло загальне зниження бізнес-активності під час карантину, падіння попиту на кредити й банківські послуги, а також збільшення неплатежів за кредитами

"У цей непростий період потрібно знизити тиск на банки. Тому необхідно дати їм більше визначеності щодо тривалості кредитних канікул", - вважають у Нацбанку.

То что банки в такой пц сработали в принципе с прибылью, да еще и с такой немаленькой - это уже грейт сакцесс. А резервы - это еще не убытки - сегодня сформировали, завтра расформировали.

вот если не шарите - зачем комментите? про ремонты расскажите или еще что.
по банкам все оч просто - вся прибыльность бс уже давно держится на пирамиде овгз. банки никуя не делают, просто родину кредитуют.
зы: кстати, подкину г.. на вентилятор- в моем мировоззрении банки это такие же ненужные посредники как и лендлорды. только если последние не нужны совсем, то банков достаточно 2-3 на страну. ах да, у меня образование - банковский менеджмент :D, а то щас умники заклюют

Прощения просим. Не знал, что столкнусь с профессионалом.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:36

  Первый написав:Але з огляду на відсутність базових знань в електриці то ти і в решті іпать який «спец»:-)


Так да - я и не сомневаюсь, что в разводке электрики по квартире ты разбираешься больше меня :mrgreen: "Базовых знаний" из набора бетоно-барыги у меня, и правда, нет
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 01 сер, 2020 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:36

  zРадио написав:
  BIGor написав:
  zРадио написав:То ли еще будет - Энергоатом вообще получил чистый убыток в размере 2,7 млрд грн в 1-м полугодии (а за 1-е полугодие 2019-го была чистая прибыль в размере 4,5 млрд грн)
http://ukrrudprom.ua/news/Energoatom_po ... bitka.html

Бюджет уже 5-й месяц кормится за счет дивидендов госкомпаний, которых в следующем году не будет. А УЗ вообще для поддержания деятельности необходимо 20 млрд грн в год.

Вообще непонятно, как такие крупные монополисты впринципе могут буть убыточны? Очень похоже на вымываение средств через фирмы прокладки и миллионные зарплаты набсовета.


Никаких прокладок - все законно (преступно в других странах, но у нас - в соответствии с коррупционным законодательством).

Если модерация за сочтет за оффтоп: энергоатом производит с себестоимостью 1,5 цента за кВтч, но продает на рынок не по 5 центов, как в среднем платит население, например, а гарантированному покупателю по 2 цента. А тот "разбавляет" эту электроэнергию с ахметовской солнечной с тарифом 10-11 центов. Вот так из государственного флагмана энергетики и выкачиваются деньги. В то же время, новые блоки не строятся, а старым продлили сроки эксплуатации на 10 лет в последний, или предпоследний раз...

Если бы так оно до сих пор работало - у ГарПока вообще никаких проблем рассчитаться с зелеными не было. А там на июнь долг был уже около 12 ярдов, если не ошибаюсь. Изучите тему, прежде чем комментить.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:40

  airmax78 написав:Если бы так оно до сих пор работало - у ГарПока вообще никаких проблем рассчитаться с зелеными не было. А там на июнь долг был уже около 12 ярдов, если не ошибаюсь. Изучите тему, прежде чем комментить.


Вообще не хотел говорить много по непрофильной теме, вот и все. Поэтому дал только "рамку". Но если тебе интересно, почему она в этом году затрещала по швам - мощностей зеленой э/э стало гораздо больше, чем было, а общее потребление стало гораздо меньше, чем было. В итоге, объемов генерации Энергоатома, которых тому разрешают отпускать в сеть, уже недостаточно для оплаты коррупционного банкета ВИЭ
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 01 сер, 2020 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:41

  zРадио написав:
  Первый написав:Але з огляду на відсутність базових знань в електриці то ти і в решті іпать який «спец»:-)


Так да - я и не сомневаюсь, что в разводке электрики по квартире ты разбираешься больше меня... Таких "базовых знаний" перекупа бетона у меня, и правда, нет

Ну Ти ж не володієш елементарним:-)
Навіщо коментуєш?
Звідки знаєш де Я працюю?

Простий приклад. Енергоатом не може продати населенню електроенергію по 5 центів по самій банальній причині - населення купляє електроенергію ДЕШЕВШЕ.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:45

  Первый написав:Енергоатом не може продати населенню електроенергію по 5 центів по самій банальній причині - населення купляє електроенергію ДЕШЕВШЕ.


Первые 100 кВчт дешевле/мес, гений! Да, и почитай для интереса июльские решения НКРЭКУ
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И в Энергоатоме нет наблюдательного совета.
В последней редакции Положения компании все решения принимает профильное министерство.
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