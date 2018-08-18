Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:То ли еще будет - Энергоатом вообще получил чистый убыток в размере 2,7 млрд грн в 1-м полугодии (а за 1-е полугодие 2019-го была чистая прибыль в размере 4,5 млрд грн) http://ukrrudprom.ua/news/Energoatom_po ... bitka.html
Бюджет уже 5-й месяц кормится за счет дивидендов госкомпаний, которых в следующем году не будет. А УЗ вообще для поддержания деятельности необходимо 20 млрд грн в год.
Вообще непонятно, как такие крупные монополисты впринципе могут буть убыточны? Очень похоже на вымываение средств через фирмы прокладки и миллионные зарплаты набсовета.
Никаких прокладок - все законно (преступно в других странах, но у нас - в соответствии с коррупционным законодательством).
Если модерация за сочтет за оффтоп: энергоатом производит с себестоимостью 1,5 цента за кВтч, но продает на рынок не по 5 центов, как в среднем платит население, например, а гарантированному покупателю по 2 цента. А тот "разбавляет" эту электроэнергию с ахметовской солнечной с тарифом 10-11 центов. Вот так из государственного флагмана энергетики и выкачиваются деньги. В то же время, новые блоки не строятся, а старым продлили сроки эксплуатации на 10 лет в последний, или предпоследний раз...
zРадио написав:То ли еще будет - Энергоатом вообще получил чистый убыток в размере 2,7 млрд грн в 1-м полугодии (а за 1-е полугодие 2019-го была чистая прибыль в размере 4,5 млрд грн) http://ukrrudprom.ua/news/Energoatom_po ... bitka.html
Бюджет уже 5-й месяц кормится за счет дивидендов госкомпаний, которых в следующем году не будет. А УЗ вообще для поддержания деятельности необходимо 20 млрд грн в год.
Вообще непонятно, как такие крупные монополисты впринципе могут буть убыточны? Очень похоже на вымываение средств через фирмы прокладки и миллионные зарплаты набсовета.
Никаких прокладок - все законно (преступно в других странах, но у нас - в соответствии с коррупционным законодательством).
Если модерация за сочтет за оффтоп: энергоатом производит с себестоимостью 1,5 цента за кВтч, но продает на рынок не по 5 центов, как в среднем платит население, например, а гарантированному покупателю по 2 цента. А тот "разбавляет" эту электроэнергию с ахметовской солнечной с тарифом 10-11 центов. Вот так из государственного флагмана энергетики и выкачиваются деньги. В то же время, новые блоки не строятся, а старым продлили сроки эксплуатации на 10 лет в последний, или предпоследний раз...
Іпать, ти і в електриці «спец»:-) Але з огляду на відсутність базових знань в електриці то ти і в решті іпать який «спец»:-)
У 2 кварталі 2020 року чистий фінансовий результат банків становив 7,7 мільярда гривень, що вдвічі менше ніж було у 1 кварталі (та в 2,4 рази менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го року).
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Основна причина - формування резервів під очікувані збитки в сумі 13,1 млрд грн за квартал.
Загалом за півроку банки отримали 23,8 млрд грн чистого прибутку. Це на 23% менше аналогічного періоду минулого року.
У НБУ вважають, що на банки вплинуло загальне зниження бізнес-активності під час карантину, падіння попиту на кредити й банківські послуги, а також збільшення неплатежів за кредитами
"У цей непростий період потрібно знизити тиск на банки. Тому необхідно дати їм більше визначеності щодо тривалості кредитних канікул", - вважають у Нацбанку.
То что банки в такой пц сработали в принципе с прибылью, да еще и с такой немаленькой - это уже грейт сакцесс. А резервы - это еще не убытки - сегодня сформировали, завтра расформировали.
вот если не шарите - зачем комментите? про ремонты расскажите или еще что. по банкам все оч просто - вся прибыльность бс уже давно держится на пирамиде овгз. банки никуя не делают, просто родину кредитуют. зы: кстати, подкину г.. на вентилятор- в моем мировоззрении банки это такие же ненужные посредники как и лендлорды. только если последние не нужны совсем, то банков достаточно 2-3 на страну. ах да, у меня образование - банковский менеджмент , а то щас умники заклюют
Прощения просим. Не знал, что столкнусь с профессионалом.
zРадио написав:То ли еще будет - Энергоатом вообще получил чистый убыток в размере 2,7 млрд грн в 1-м полугодии (а за 1-е полугодие 2019-го была чистая прибыль в размере 4,5 млрд грн) http://ukrrudprom.ua/news/Energoatom_po ... bitka.html
Бюджет уже 5-й месяц кормится за счет дивидендов госкомпаний, которых в следующем году не будет. А УЗ вообще для поддержания деятельности необходимо 20 млрд грн в год.
Вообще непонятно, как такие крупные монополисты впринципе могут буть убыточны? Очень похоже на вымываение средств через фирмы прокладки и миллионные зарплаты набсовета.
Никаких прокладок - все законно (преступно в других странах, но у нас - в соответствии с коррупционным законодательством).
Если модерация за сочтет за оффтоп: энергоатом производит с себестоимостью 1,5 цента за кВтч, но продает на рынок не по 5 центов, как в среднем платит население, например, а гарантированному покупателю по 2 цента. А тот "разбавляет" эту электроэнергию с ахметовской солнечной с тарифом 10-11 центов. Вот так из государственного флагмана энергетики и выкачиваются деньги. В то же время, новые блоки не строятся, а старым продлили сроки эксплуатации на 10 лет в последний, или предпоследний раз...
Если бы так оно до сих пор работало - у ГарПока вообще никаких проблем рассчитаться с зелеными не было. А там на июнь долг был уже около 12 ярдов, если не ошибаюсь. Изучите тему, прежде чем комментить.
airmax78 написав:Если бы так оно до сих пор работало - у ГарПока вообще никаких проблем рассчитаться с зелеными не было. А там на июнь долг был уже около 12 ярдов, если не ошибаюсь. Изучите тему, прежде чем комментить.
Вообще не хотел говорить много по непрофильной теме, вот и все. Поэтому дал только "рамку". Но если тебе интересно, почему она в этом году затрещала по швам - мощностей зеленой э/э стало гораздо больше, чем было, а общее потребление стало гораздо меньше, чем было. В итоге, объемов генерации Энергоатома, которых тому разрешают отпускать в сеть, уже недостаточно для оплаты коррупционного банкета ВИЭ
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 01 сер, 2020 14:41, всього редагувалось 1 раз.