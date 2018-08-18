Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Енергоатом не може продати населенню електроенергію по 5 центів по самій банальній причині - населення купляє електроенергію ДЕШЕВШЕ.
Первые 100 кВчт дешевле/мес, гений! Да, и почитай для интереса июльские решения НКРЭКУ
Крім читати, необхідно ще розуміти що читаєш:-) ЗРадіо. Реально, не сміши. Не може продати енергоатом населенню електроенергію по 5 центів. Твої знання на рівні бабки під парадним які обговорюють квитанції. Пояснюю чому, можливо хоч чомусь навчишся. Максимальна Кінцева вартість для населення 1,68 з пдв. Енергоатом електроенергію відрами тобі під парадне носити не може. Тому ще є послуга з розподілу, і Вона як не дивно коштує грошей. І сама дешева це для першого класу це-+ 70 коп без пдв. Для другого тобі взагалі краще не знати оскільки вийде що у вартості електроенергії для населення вартості самої електроенергії взагалі не має:-)
Первый написав: Крім читати, необхідно ще розуміти що читаєш:-) ЗРадіо. Реально, не сміши. Не може продати енергоатом населенню електроенергію по 5 центів. Твої знання на рівні бабки під парадним які обговорюють квитанції. Пояснюю чому, можливо хоч чомусь навчишся. Максимальна Кінцева вартість для населення 1,68 з пдв. Енергоатом електроенергію відрами тобі під парадне носити не може. Тому ще є послуга з розподілу, і Вона як не дивно коштує грошей. І сама дешева це для першого класу це-+ 70 коп без пдв. Для другого тобі взагалі краще не знати оскільки вийде що у вартості електроенергії для населення вартості самої електроенергії взагалі не має:-)
Пиши-пиши))) А мы дружно посмеемся. Но можешь сделать и по-другому: пойти и перечитать - я не писал "продать населению", я писал "продал в сеть". Энергоатом, значит, не может продать по 5, а ахмет - может по 10-11? Молодец, без таких полезных идиотов, как ты, олигархи бы не справились
flyman написав:в Долярчика закінчуються ... перейшов на вилов карасів в наколольвівських болотах та "індекс карася"
Щось я тут не бачу, щоб закінчувались
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Первый написав: Крім читати, необхідно ще розуміти що читаєш:-) ЗРадіо. Реально, не сміши. Не може продати енергоатом населенню електроенергію по 5 центів. Твої знання на рівні бабки під парадним які обговорюють квитанції. Пояснюю чому, можливо хоч чомусь навчишся. Максимальна Кінцева вартість для населення 1,68 з пдв. Енергоатом електроенергію відрами тобі під парадне носити не може. Тому ще є послуга з розподілу, і Вона як не дивно коштує грошей. І сама дешева це для першого класу це-+ 70 коп без пдв. Для другого тобі взагалі краще не знати оскільки вийде що у вартості електроенергії для населення вартості самої електроенергії взагалі не має:-)
Пиши-пиши))) А мы дружно посмеемся. Но можешь сделать и по-другому: пойти и перечитать - я не писал "продать населению", я писал "продал в сеть". Энергоатом, значит, не может продать по 5, а ахмет - может по 10-11? Молодец, без таких полезных идиотов, как ты, олигархи бы не справились
Чи далеко втікне кошторис від повноцінної однухи? [/quote] ==========
Я озвучував своє бачення: не більше 200 долярчиків на м2.[/quote] ===========
Хіба своїми руцями самому все робити і меблі з смітників тягати (сама робота майстрів+прораб = ~ 3 куї)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
zРадио написав:То ли еще будет - Энергоатом вообще получил чистый убыток в размере 2,7 млрд грн в 1-м полугодии (а за 1-е полугодие 2019-го была чистая прибыль в размере 4,5 млрд грн) http://ukrrudprom.ua/news/Energoatom_po ... bitka.html
Бюджет уже 5-й месяц кормится за счет дивидендов госкомпаний, которых в следующем году не будет. А УЗ вообще для поддержания деятельности необходимо 20 млрд грн в год.
Вообще непонятно, как такие крупные монополисты впринципе могут буть убыточны? Очень похоже на вымываение средств через фирмы прокладки и миллионные зарплаты набсовета.
Они не устанавливают себе цену на ээ. Поэтому убыточны. Плюс нужно кормить зеленых и ахметова
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
ээ в украине до реформы 2018 года, да и сейчас - тема сложная. Не для этого форума. Но ограничение генерации ЭА - для возможности балансировки системы виэ тепловой генерацией ахметова. Долги гарпока - это недостаточное колво денег от потребителей для уплаты завышенных тарифов тепловой генерации и виэ.
Вывод: тарифы потребителям будут повышены, например через рост тарифов на передачу укрэнерго
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California