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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4915491649174918

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 153
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
27%
42
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:02

  zРадио написав:
  Первый написав:Енергоатом не може продати населенню електроенергію по 5 центів по самій банальній причині - населення купляє електроенергію ДЕШЕВШЕ.


Первые 100 кВчт дешевле/мес, гений! Да, и почитай для интереса июльские решения НКРЭКУ


:-)
Крім читати, необхідно ще розуміти що читаєш:-)
ЗРадіо. Реально, не сміши.
Не може продати енергоатом населенню електроенергію по 5 центів. Твої знання на рівні бабки під парадним які обговорюють квитанції. Пояснюю чому, можливо хоч чомусь навчишся.
Максимальна Кінцева вартість для населення 1,68 з пдв. Енергоатом електроенергію відрами тобі під парадне носити не може. Тому ще є послуга з розподілу, і Вона як не дивно коштує грошей. І сама дешева це для першого класу це-+ 70 коп без пдв. Для другого тобі взагалі краще не знати оскільки вийде що у вартості електроенергії для населення вартості самої електроенергії взагалі не має:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:07

  Первый написав::-)
Крім читати, необхідно ще розуміти що читаєш:-)
ЗРадіо. Реально, не сміши.
Не може продати енергоатом населенню електроенергію по 5 центів. Твої знання на рівні бабки під парадним які обговорюють квитанції. Пояснюю чому, можливо хоч чомусь навчишся.
Максимальна Кінцева вартість для населення 1,68 з пдв. Енергоатом електроенергію відрами тобі під парадне носити не може. Тому ще є послуга з розподілу, і Вона як не дивно коштує грошей. І сама дешева це для першого класу це-+ 70 коп без пдв. Для другого тобі взагалі краще не знати оскільки вийде що у вартості електроенергії для населення вартості самої електроенергії взагалі не має:-)


Пиши-пиши))) А мы дружно посмеемся. Но можешь сделать и по-другому: пойти и перечитать - я не писал "продать населению", я писал "продал в сеть". Энергоатом, значит, не может продать по 5, а ахмет - может по 10-11? :roll: Молодец, без таких полезных идиотов, как ты, олигархи бы не справились :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:в Долярчика закінчуються ... перейшов на вилов карасів в наколольвівських болотах та "індекс карася"

Щось я тут не бачу, щоб закінчувались :lol: :mrgreen:
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:14

  zРадио написав:
  Первый написав::-)
Крім читати, необхідно ще розуміти що читаєш:-)
ЗРадіо. Реально, не сміши.
Не може продати енергоатом населенню електроенергію по 5 центів. Твої знання на рівні бабки під парадним які обговорюють квитанції. Пояснюю чому, можливо хоч чомусь навчишся.
Максимальна Кінцева вартість для населення 1,68 з пдв. Енергоатом електроенергію відрами тобі під парадне носити не може. Тому ще є послуга з розподілу, і Вона як не дивно коштує грошей. І сама дешева це для першого класу це-+ 70 коп без пдв. Для другого тобі взагалі краще не знати оскільки вийде що у вартості електроенергії для населення вартості самої електроенергії взагалі не має:-)


Пиши-пиши))) А мы дружно посмеемся. Но можешь сделать и по-другому: пойти и перечитать - я не писал "продать населению", я писал "продал в сеть". Энергоатом, значит, не может продать по 5, а ахмет - может по 10-11? :roll: Молодец, без таких полезных идиотов, как ты, олигархи бы не справились :mrgreen:


:-)

Просто напиши, дякую що пояснив:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:15

  flyman написав:
  Долярчик написав:[quote=
Яку ціну ремонту "під ключ" тобі заспівали? 5 куєвських? :)

тебе чому це гризе?
"курс карася" краще підрахyй

Чи далеко втікне кошторис від повноцінної однухи? :wink:[/quote]
==========

Я озвучував своє бачення: не більше 200 долярчиків на м2.[/quote]
===========

Хіба своїми руцями самому все робити і меблі з смітників тягати :mrgreen:
(сама робота майстрів+прораб = ~ 3 куї) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:22

  BIGor написав:
  zРадио написав:То ли еще будет - Энергоатом вообще получил чистый убыток в размере 2,7 млрд грн в 1-м полугодии (а за 1-е полугодие 2019-го была чистая прибыль в размере 4,5 млрд грн)
http://ukrrudprom.ua/news/Energoatom_po ... bitka.html

Бюджет уже 5-й месяц кормится за счет дивидендов госкомпаний, которых в следующем году не будет. А УЗ вообще для поддержания деятельности необходимо 20 млрд грн в год.

Вообще непонятно, как такие крупные монополисты впринципе могут буть убыточны? Очень похоже на вымываение средств через фирмы прокладки и миллионные зарплаты набсовета.


Они не устанавливают себе цену на ээ. Поэтому убыточны. Плюс нужно кормить зеленых и ахметова
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:30

ээ в украине до реформы 2018 года, да и сейчас - тема сложная. Не для этого форума. Но ограничение генерации ЭА - для возможности балансировки системы виэ тепловой генерацией ахметова. Долги гарпока - это недостаточное колво денег от потребителей для уплаты завышенных тарифов тепловой генерации и виэ.

Вывод: тарифы потребителям будут повышены, например через рост тарифов на передачу укрэнерго
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:34

  Долярчик написав:
  flyman написав:в Долярчика закінчуються ... перейшов на вилов карасів в наколольвівських болотах та "індекс карася"

Щось я тут не бачу, щоб закінчувались :lol: :mrgreen:
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Странно , почему на скринах суржик , или ты их сам малюеш ?
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