Додано: Суб 01 сер, 2020 15:22

BIGor написав: zРадио написав: То ли еще будет - Энергоатом вообще получил чистый убыток в размере 2,7 млрд грн в 1-м полугодии (а за 1-е полугодие 2019-го была чистая прибыль в размере 4,5 млрд грн)

http://ukrrudprom.ua/news/Energoatom_po ... bitka.html



Бюджет уже 5-й месяц кормится за счет дивидендов госкомпаний, которых в следующем году не будет. А УЗ вообще для поддержания деятельности необходимо 20 млрд грн в год. То ли еще будет - Энергоатом вообще получил чистый убыток в размере 2,7 млрд грн в 1-м полугодии (а за 1-е полугодие 2019-го была чистая прибыль в размере 4,5 млрд грн)... bitka.htmlБюджет уже 5-й месяц кормится за счет дивидендов госкомпаний, которых в следующем году не будет. А УЗ вообще для поддержания деятельности необходимо 20 млрд грн в год.

Вообще непонятно, как такие крупные монополисты впринципе могут буть убыточны? Очень похоже на вымываение средств через фирмы прокладки и миллионные зарплаты набсовета. Вообще непонятно, как такие крупные монополисты впринципе могут буть убыточны? Очень похоже на вымываение средств через фирмы прокладки и миллионные зарплаты набсовета.



Они не устанавливают себе цену на ээ. Поэтому убыточны. Плюс нужно кормить зеленых и ахметова Они не устанавливают себе цену на ээ. Поэтому убыточны. Плюс нужно кормить зеленых и ахметова

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California