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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 сер, 2020 19:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, с расстояния башня Миракса выглядит гораздо прикольнее чем Покровский Посад. А цена отличалась в 4 раза.
Додано: Суб 01 сер, 2020 19:05
Додано: Суб 01 сер, 2020 19:49
ОМГ... Такое впечатление, что ты смотришь через трафарет с вырезанным словом Ж О П А. И на что ни посмотришь - везде одно и то же. В Мираксе: земля на шарик, 20% общестроительных как минимум: на шарик, ну и начало продаж на историческом дне. Частный случай. Означает только одно: Миракс надо было брать, Посад - продавать.
Додано: Суб 01 сер, 2020 20:03
вести по Затоке.
загруженность примерно на 30% меньше чем в прошлом году.
я так понимаю, что пипл решил не отдыхать и отнести секономленное в КРЖН
Додано: Суб 01 сер, 2020 20:15
Ухудшение прогнозов падения ВВП и роста безработицы - это только к росту цен на КРЖН. Тут уже 1000 раз обжовывалось, что если человек теряет доход - то он со сбережений сразу покупает квартиру. Если безработный с регионов - поедет обслуживать богатых киевлян - это плюс к аренде на КРЖН. Буитокадорожать (с).
Додано: Суб 01 сер, 2020 20:18
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