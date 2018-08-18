RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4916491749184919>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 153
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
27%
42
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 19:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, с расстояния башня Миракса выглядит гораздо прикольнее чем Покровский Посад. А цена отличалась в 4 раза.
airmax78
 
Повідомлень: 35562
З нами з: 25.10.12
Подякував: 877 раз.
Подякували: 4185 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 19:05

  airmax78 написав: А цена отличалась в 4 раза.


Наглядный пример девальвация КРЖН в длинном периоде. Что, уже начинает и до тебя доходить?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6904
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 2724 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 19:49

  zРадио написав:
  airmax78 написав: А цена отличалась в 4 раза.


Наглядный пример девальвация КРЖН в длинном периоде. Что, уже начинает и до тебя доходить?

ОМГ... Такое впечатление, что ты смотришь через трафарет с вырезанным словом Ж О П А. И на что ни посмотришь - везде одно и то же. В Мираксе: земля на шарик, 20% общестроительных как минимум: на шарик, ну и начало продаж на историческом дне. Частный случай. Означает только одно: Миракс надо было брать, Посад - продавать.
airmax78
 
Повідомлень: 35562
З нами з: 25.10.12
Подякував: 877 раз.
Подякували: 4185 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:03

вести по Затоке.
загруженность примерно на 30% меньше чем в прошлом году.

я так понимаю, что пипл решил не отдыхать и отнести секономленное в КРЖН :)
baraka
 
Повідомлень: 4683
З нами з: 09.10.12
Подякував: 676 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:15

  zРадио написав:А еще - много читаю по теме. Сегодня, например - инфляционный отчет НБУ за июль. Почитай и ты - там много интересного для растишек, например, ухудшение прогнозов падения ВВП и роста безработицы...
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... Q3.pdf?v=4

Ухудшение прогнозов падения ВВП и роста безработицы - это только к росту цен на КРЖН. Тут уже 1000 раз обжовывалось, что если человек теряет доход - то он со сбережений сразу покупает квартиру. Если безработный с регионов - поедет обслуживать богатых киевлян - это плюс к аренде на КРЖН. Буитокадорожать (с).
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3782
З нами з: 19.09.10
Подякував: 640 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:18

  baraka написав:вести по Затоке.
загруженность примерно на 30% меньше чем в прошлом году.

я так понимаю, что пипл решил не отдыхать и отнести секономленное в КРЖН :)

Странно, в Затоке всегда отдыхает самый богатый класс. Видать и до богачей докатился кризис.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3782
З нами з: 19.09.10
Подякував: 640 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:22

  baraka написав:вести по Затоке.
загруженность примерно на 30% меньше чем в прошлом году.

я так понимаю, что пипл решил не отдыхать и отнести секономленное в КРЖН :)

Не ехать в Затоку - очень неплохое решение. Одобряю.
airmax78
 
Повідомлень: 35562
З нами з: 25.10.12
Подякував: 877 раз.
Подякували: 4185 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:28

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав: А цена отличалась в 4 раза.


Наглядный пример девальвация КРЖН в длинном периоде. Что, уже начинает и до тебя доходить?

ОМГ... Такое впечатление, что ты смотришь через трафарет с вырезанным словом Ж О П А. И на что ни посмотришь - везде одно и то же. В Мираксе: земля на шарик, 20% общестроительных как минимум: на шарик, ну и начало продаж на историческом дне. Частный случай. Означает только одно: Миракс надо было брать, Посад - продавать.


Строишь из себя гуру, а мелешь полную ерунду. Старт продаж Миракса - 2017-й год, уже не лой. КГС-у земля и часть монолита башни достались не на шарик - смотри документацию по комплексу. Кроме башни, в комплексе еще 4 дома, строящихся с нуля.

Да, Миракс был интересным объектом для инвестирования, и может еще им стать через год-два с перспективой перепродать через четыре, но это никак не отменяет того факта, что Посад тоже был интересным проектом в свое время, и те цены если когда-то на КРЖН и вернутся, то не раньше, чем экономика Украины начнет длительно процветать (не в ближайшие 15-20 лет)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6904
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 2724 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:31

  BIGor написав:
  zРадио написав:А еще - много читаю по теме. Сегодня, например - инфляционный отчет НБУ за июль. Почитай и ты - там много интересного для растишек, например, ухудшение прогнозов падения ВВП и роста безработицы...
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... Q3.pdf?v=4

Ухудшение прогнозов падения ВВП и роста безработицы - это только к росту цен на КРЖН. Тут уже 1000 раз обжовывалось, что если человек теряет доход - то он со сбережений сразу покупает квартиру. Если безработный с регионов - поедет обслуживать богатых киевлян - это плюс к аренде на КРЖН. Буитокадорожать (с).


Да, простите, все время забываю, как нужно интерпретировать экономические данные на этой ветке, чтобы получать одобрение и признание ее гур :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6904
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 2724 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:35

  baraka написав:вести по Затоке.
загруженность примерно на 30% меньше чем в прошлом году.

я так понимаю, что пипл решил не отдыхать и отнести секономленное в КРЖН :)

піпл заробив на 30% менше, тому приїхали не тільки лиш всі, при тому, що за кордон туризм фактично закритий.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20787
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4916491749184919>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Vadim V і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1897, 1898, 1899
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18981 3117186
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 сер, 2020 21:38
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
470 200549
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 09:15
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14739
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.