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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 сер, 2020 19:02
Кстати, с расстояния башня Миракса выглядит гораздо прикольнее чем Покровский Посад. А цена отличалась в 4 раза.
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airmax78
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Додано: Суб 01 сер, 2020 19:05
airmax78 написав:
А цена отличалась в 4 раза.
Наглядный пример девальвация КРЖН в длинном периоде
. Что, уже начинает и до тебя доходить?
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zРадио
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Додано: Суб 01 сер, 2020 19:49
zРадио написав: airmax78 написав:
А цена отличалась в 4 раза.
Наглядный пример девальвация КРЖН в длинном периоде
. Что, уже начинает и до тебя доходить?
ОМГ... Такое впечатление, что ты смотришь через трафарет с вырезанным словом Ж О П А. И на что ни посмотришь - везде одно и то же. В Мираксе: земля на шарик, 20% общестроительных как минимум: на шарик, ну и начало продаж на историческом дне. Частный случай. Означает только одно: Миракс надо было брать, Посад - продавать.
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airmax78
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Додано: Суб 01 сер, 2020 20:03
вести по Затоке.
загруженность примерно на 30% меньше чем в прошлом году.
я так понимаю, что пипл решил не отдыхать и отнести секономленное в КРЖН
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baraka
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Додано: Суб 01 сер, 2020 20:15
Ухудшение прогнозов падения ВВП и роста безработицы - это только к росту цен на КРЖН. Тут уже 1000 раз обжовывалось, что если человек теряет доход - то он со сбережений сразу покупает квартиру. Если безработный с регионов - поедет обслуживать богатых киевлян - это плюс к аренде на КРЖН. Буитокадорожать (с).
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BIGor
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Додано: Суб 01 сер, 2020 20:18
baraka написав:
вести по Затоке.
загруженность примерно на 30% меньше чем в прошлом году.
я так понимаю, что пипл решил не отдыхать и отнести секономленное в КРЖН
Странно, в Затоке всегда отдыхает самый богатый класс. Видать и до богачей докатился кризис.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 20:22
baraka написав:
вести по Затоке.
загруженность примерно на 30% меньше чем в прошлом году.
я так понимаю, что пипл решил не отдыхать и отнести секономленное в КРЖН
Не ехать в Затоку - очень неплохое решение. Одобряю.
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airmax78
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Додано: Суб 01 сер, 2020 20:28
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
А цена отличалась в 4 раза.
Наглядный пример девальвация КРЖН в длинном периоде
. Что, уже начинает и до тебя доходить?
ОМГ... Такое впечатление, что ты смотришь через трафарет с вырезанным словом Ж О П А. И на что ни посмотришь - везде одно и то же. В Мираксе: земля на шарик, 20% общестроительных как минимум: на шарик, ну и начало продаж на историческом дне. Частный случай. Означает только одно: Миракс надо было брать, Посад - продавать.
Строишь из себя гуру, а мелешь полную ерунду. Старт продаж Миракса - 2017-й год, уже не лой. КГС-у земля и часть монолита башни достались не на шарик - смотри документацию по комплексу. Кроме башни, в комплексе еще 4 дома, строящихся с нуля.
Да, Миракс был интересным объектом для инвестирования, и может еще им стать через год-два с перспективой перепродать через четыре, но это никак не отменяет того факта, что Посад тоже был интересным проектом в свое время, и те цены если когда-то на КРЖН и вернутся, то не раньше, чем экономика Украины начнет длительно процветать (не в ближайшие 15-20 лет)
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Додано: Суб 01 сер, 2020 20:31
BIGor написав:
Ухудшение прогнозов падения ВВП и роста безработицы - это только к росту цен на КРЖН. Тут уже 1000 раз обжовывалось, что если человек теряет доход - то он со сбережений сразу покупает квартиру. Если безработный с регионов - поедет обслуживать богатых киевлян - это плюс к аренде на КРЖН. Буитокадорожать (с).
Да, простите, все время забываю, как нужно интерпретировать экономические данные на этой ветке, чтобы получать одобрение и признание ее гур
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Додано: Суб 01 сер, 2020 20:35
baraka написав:
вести по Затоке.
загруженность примерно на 30% меньше чем в прошлом году.
я так понимаю, что пипл решил не отдыхать и отнести секономленное в КРЖН
піпл заробив на 30% менше, тому приїхали не тільки лиш всі, при тому, що за кордон туризм фактично закритий.
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