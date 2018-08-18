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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 01 сер, 2020 20:45
zРадио написав: airmax78 написав: zРадио написав:
Наглядный пример девальвация КРЖН в длинном периоде
. Что, уже начинает и до тебя доходить?
ОМГ... Такое впечатление, что ты смотришь через трафарет с вырезанным словом Ж О П А. И на что ни посмотришь - везде одно и то же. В Мираксе: земля на шарик, 20% общестроительных как минимум: на шарик, ну и начало продаж на историческом дне. Частный случай. Означает только одно: Миракс надо было брать, Посад - продавать.
Строишь из себя гуру, а мелешь полную ерунду. Старт продаж Миракса - 2017-й год, уже не лой. КГС-у земля и часть монолита башни достались не на шарик - смотри документацию по комплексу. Кроме башни, в комплексе еще 4 дома, строящихся с нуля.
Да, Миракс был интересным объектом для инвестирования, и может еще им стать через год-два с перспективой перепродать через четыре, но это никак не отменяет того факта, что Посад тоже был интересным проектом в свое время, и те цены если когда-то на КРЖН и вернутся, то не раньше, чем экономика Украины начнет длительно процветать (не в ближайшие 15-20 лет)
Ниже 800 в этом сегменте и в подобной локации цена не опускалась ни у кого. Даже сараи Львовского квартала, построенные ногами из г0вна и палок и то не продавались дешевле. Это было днище. Поэтому и размели его со скоростью звука пересчитываемых машинкой купюр.
А ПП когда был интересен? Когда по 4куе продавался? Или по 3.5? Или по 2.5 в 2014м? Или по 2К в 2017м? По сравнению с монолитом на Минской?
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airmax78
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:02
zРадио написав: BIGor написав:
Ухудшение прогнозов падения ВВП и роста безработицы - это только к росту цен на КРЖН. Тут уже 1000 раз обжовывалось, что если человек теряет доход - то он со сбережений сразу покупает квартиру. Если безработный с регионов - поедет обслуживать богатых киевлян - это плюс к аренде на КРЖН. Буитокадорожать (с).
Да, простите, все время забываю, как нужно интерпретировать экономические данные на этой ветке, чтобы получать одобрение и признание ее гур
свіжачок із Польщі: з роботою туго !
значить гастрікі вкладуться в КРЖН, а що їм ще робити
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flyman
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:07
На вторичке тишина.
Редкие реальные сделки проходят на уровнях минус 15-20% от средних цен ОЛХ.
Далеко не все продавцы готовы к такому торгу. Потому и тишина.
Но это лето. Возможно осенью ситуация изменится.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:25
baraka написав:
вести по Затоке.
загруженность примерно на 30% меньше чем в прошлом году.
я так понимаю, что пипл решил не отдыхать и отнести секономленное в КРЖН
ну не все хотят купаться в дерьме, есть дерьмо, дышать дерьмом и совсем не дешево.
ни море, ни еда, ни сервис мягко говоря не тянут у нас. лучше без моря, чем с таким.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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jj1981ua
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:25
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zРадио
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:39
jj1981ua написав: airmax78 написав: jj1981ua написав:zРадио
ну че ты к ним пристал?
дай людям под*очить на дорожай или хотя бы на стабильные цены.
тем более руки то уже трусятся - самое оно
Вы сюда из какого села пишете?
ну такое небольшое село, киев называется
д*очишь на -50%
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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