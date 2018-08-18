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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4916491749184919

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 153
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
27%
42
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:45

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:
Наглядный пример девальвация КРЖН в длинном периоде. Что, уже начинает и до тебя доходить?

ОМГ... Такое впечатление, что ты смотришь через трафарет с вырезанным словом Ж О П А. И на что ни посмотришь - везде одно и то же. В Мираксе: земля на шарик, 20% общестроительных как минимум: на шарик, ну и начало продаж на историческом дне. Частный случай. Означает только одно: Миракс надо было брать, Посад - продавать.


Строишь из себя гуру, а мелешь полную ерунду. Старт продаж Миракса - 2017-й год, уже не лой. КГС-у земля и часть монолита башни достались не на шарик - смотри документацию по комплексу. Кроме башни, в комплексе еще 4 дома, строящихся с нуля.

Да, Миракс был интересным объектом для инвестирования, и может еще им стать через год-два с перспективой перепродать через четыре, но это никак не отменяет того факта, что Посад тоже был интересным проектом в свое время, и те цены если когда-то на КРЖН и вернутся, то не раньше, чем экономика Украины начнет длительно процветать (не в ближайшие 15-20 лет)

Ниже 800 в этом сегменте и в подобной локации цена не опускалась ни у кого. Даже сараи Львовского квартала, построенные ногами из г0вна и палок и то не продавались дешевле. Это было днище. Поэтому и размели его со скоростью звука пересчитываемых машинкой купюр.
А ПП когда был интересен? Когда по 4куе продавался? Или по 3.5? Или по 2.5 в 2014м? Или по 2К в 2017м? По сравнению с монолитом на Минской?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:02

  zРадио написав:
  BIGor написав:
  zРадио написав:А еще - много читаю по теме. Сегодня, например - инфляционный отчет НБУ за июль. Почитай и ты - там много интересного для растишек, например, ухудшение прогнозов падения ВВП и роста безработицы...
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... Q3.pdf?v=4

Ухудшение прогнозов падения ВВП и роста безработицы - это только к росту цен на КРЖН. Тут уже 1000 раз обжовывалось, что если человек теряет доход - то он со сбережений сразу покупает квартиру. Если безработный с регионов - поедет обслуживать богатых киевлян - это плюс к аренде на КРЖН. Буитокадорожать (с).


Да, простите, все время забываю, как нужно интерпретировать экономические данные на этой ветке, чтобы получать одобрение и признание ее гур :mrgreen:

свіжачок із Польщі: з роботою туго !
значить гастрікі вкладуться в КРЖН, а що їм ще робити
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:07

На вторичке тишина.
Редкие реальные сделки проходят на уровнях минус 15-20% от средних цен ОЛХ.
Далеко не все продавцы готовы к такому торгу. Потому и тишина.
Но это лето. Возможно осенью ситуация изменится.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:25

  baraka написав:вести по Затоке.
загруженность примерно на 30% меньше чем в прошлом году.

я так понимаю, что пипл решил не отдыхать и отнести секономленное в КРЖН :)

ну не все хотят купаться в дерьме, есть дерьмо, дышать дерьмом и совсем не дешево.
ни море, ни еда, ни сервис мягко говоря не тянут у нас. лучше без моря, чем с таким.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:25

      flyman написав:свіжачок із Польщі: з роботою туго !
    значить гастрікі вкладуться в КРЖН, а що їм ще робити


    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

    А если серьезно, то по другим странам ЕС, где работают(ли) наши, тоже беда-беда...
    Зображення
    zРадио
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    Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:39

      jj1981ua написав:
      airmax78 написав:
      jj1981ua написав:zРадио
    ну че ты к ним пристал?
    дай людям под*очить на дорожай или хотя бы на стабильные цены.
    тем более руки то уже трусятся - самое оно :D

    Вы сюда из какого села пишете?

    ну такое небольшое село, киев называется :D

    д*очишь на -50%
    :mrgreen:
    "Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
    "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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      #<1 ... 4916491749184919
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