zРадио написав:

airmax78 написав: zРадио написав:

Наглядный пример девальвация КРЖН в длинном периоде . Что, уже начинает и до тебя доходить? Наглядный пример девальвация КРЖН. Что, уже начинает и до тебя доходить?

ОМГ... Такое впечатление, что ты смотришь через трафарет с вырезанным словом Ж О П А. И на что ни посмотришь - везде одно и то же. В Мираксе: земля на шарик, 20% общестроительных как минимум: на шарик, ну и начало продаж на историческом дне. Частный случай. Означает только одно: Миракс надо было брать, Посад - продавать. ОМГ... Такое впечатление, что ты смотришь через трафарет с вырезанным словом Ж О П А. И на что ни посмотришь - везде одно и то же. В Мираксе: земля на шарик, 20% общестроительных как минимум: на шарик, ну и начало продаж на историческом дне. Частный случай. Означает только одно: Миракс надо было брать, Посад - продавать.

Строишь из себя гуру, а мелешь полную ерунду. Старт продаж Миракса - 2017-й год, уже не лой. КГС-у земля и часть монолита башни достались не на шарик - смотри документацию по комплексу. Кроме башни, в комплексе еще 4 дома, строящихся с нуля.Да, Миракс был интересным объектом для инвестирования, и может еще им стать через год-два с перспективой перепродать через четыре, но это никак не отменяет того факта, что Посад тоже был интересным проектом в свое время, и те цены если когда-то на КРЖН и вернутся, то не раньше, чем экономика Украины начнет длительно процветать (не в ближайшие 15-20 лет)