UA написав: На вторичке тишина.

Редкие реальные сделки проходят на уровнях минус 15-20% от средних цен ОЛХ.

Далеко не все продавцы готовы к такому торгу. Потому и тишина.

очевидно, накапливается отложенный спрос, подкрепленный падением депозитных ставок



