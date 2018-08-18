RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4918491949204921>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 153
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
27%
42
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:10

  zРадио написав:
  airmax78 написав: А цена отличалась в 4 раза.


Наглядный пример девальвация КРЖН в длинном периоде. Что, уже начинает и до тебя доходить?

идиот детектед

прелесть на Минской уже сгенерила -70куе?
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 01 сер, 2020 22:23, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11658
З нами з: 05.06.13
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:18

  zРадио написав:
  flyman написав:свіжачок із Польщі: з роботою туго !
значить гастрікі вкладуться в КРЖН, а що їм ще робити


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

А если серьезно, то по другим странам ЕС, где работают(ли) наши, тоже беда-беда...
Зображення

зРадист
для полной картины дай графики продаж прокладок и подгузников
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11658
З нами з: 05.06.13
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:сам из херсона.

ИМХО написать название города в котором родился с маленькой буквы...
...может только генетический ур...ватник...без рода племени...
...и дети его будут воспитаны такими же...

"это приговор"(с)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11658
З нами з: 05.06.13
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:45

Вот это у прохожего барыги, прошедшего мимо окна фиксации профита, горит. Просто агинь! :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6907
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 2724 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:49

zРадио
так чё там с продажей прокладок?
сильно подгорает?
или
"кто не купил прокладок пачку тот получит....водокачку..."
:mrgreen:

а воопще пеши исчо, кибернетиг...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11658
З нами з: 05.06.13
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:52

  flyman написав:
свіжачок із Польщі: з роботою туго !
значить гастрікі вкладуться в КРЖН, а що їм ще робити

Рестораторы Затоки вкладываются в КРЖН
Grand Touring
 
Повідомлень: 373
З нами з: 23.03.20
Подякував: 80 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:53

"Ждем осени": эксперт рассказал о ситуации на рынке жилья
https://news.finance.ua/ru/news/-/47533 ... nke-zhilya

Ждуны, уточняю, осень какого года вам нужно ждать - 2022-го! А еще лучше 2023-го. Потому что 2022-й - это дно рынка, а там потихоньку начнем подниматься.

Осень 2020-го ничего, кроме ухудшения ситуации в экономике, не принесет. Эпидемия не отступает, а усиливается, бюджетный дефицит аккумулируется, валютный кризис - начинает формироваться...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6907
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 2724 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:56

  zРадио написав:"Ждем осени": эксперт рассказал о ситуации на рынке жилья
https://news.finance.ua/ru/news/-/47533 ... nke-zhilya

Ждуны, уточняю, осень какого года вам нужно ждать - 2022-го! А еще лучше 2023-го. Потому что 2022-й - это дно рынка, а там потихоньку начнем подниматься.

Осень 2020-го ничего, кроме ухудшения ситуации в экономике, не принесет. Эпидемия не отступает, а усиливается, бюджетный кризис нарастает, валютный кризис - начинает формироваться...

проясните сколько в 2022м будет стоить 2к прелесть на минской купленная за 200куе в 12м?
50куе дадут?
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 01 сер, 2020 22:57, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11658
З нами з: 05.06.13
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:57

  Прохожий написав:сколько в 2022м будет стоить прелесть на минской купленная за 200куе в 12м?
50куе дадут?


Она не экспонируется, тролль. Я в ней живу и буду жить дальше - для этого и покупал. А вот ты, покупавший в целью перепродать, попал на реальные деньги!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6907
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 2724 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 22:59

  zРадио написав:
  Прохожий написав:сколько в 2022м будет стоить прелесть на минской купленная за 200куе в 12м?
50куе дадут?


Она не экспонируется, тролль. Я в ней живу и буду жить дальше

так вопрос не в том. ЖЫРНЫЙ тролль
вопрос в том сколько она будет стоить???
50куе дадут???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11658
З нами з: 05.06.13
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4918491949204921>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, jj1981ua і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1897, 1898, 1899
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18982 3117444
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 сер, 2020 21:58
shapo
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
470 200557
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 09:15
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14745
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17289)
01.08.2020 23:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.