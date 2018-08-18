идиот детектед
прелесть на Минской уже сгенерила -70куе?
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Додано: Суб 01 сер, 2020 22:10
идиот детектед
прелесть на Минской уже сгенерила -70куе?
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 01 сер, 2020 22:23, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:18
зРадист
для полной картины дай графики продаж прокладок и подгузников
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ИМХО написать название города в котором родился с маленькой буквы...
...может только генетический ур...ватник...без рода племени...
...и дети его будут воспитаны такими же...
"это приговор"(с)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:45
Вот это у прохожего барыги, прошедшего мимо окна фиксации профита, горит. Просто агинь!
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:49
zРадио
так чё там с продажей прокладок?
сильно подгорает?
или
"кто не купил прокладок пачку тот получит....водокачку..."
а воопще пеши исчо, кибернетиг...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:52
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:53
"Ждем осени": эксперт рассказал о ситуации на рынке жилья
https://news.finance.ua/ru/news/-/47533 ... nke-zhilya
Ждуны, уточняю, осень какого года вам нужно ждать - 2022-го! А еще лучше 2023-го. Потому что 2022-й - это дно рынка, а там потихоньку начнем подниматься.
Осень 2020-го ничего, кроме ухудшения ситуации в экономике, не принесет. Эпидемия не отступает, а усиливается, бюджетный дефицит аккумулируется, валютный кризис - начинает формироваться...
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:56
проясните сколько в 2022м будет стоить 2к прелесть на минской купленная за 200куе в 12м?
50куе дадут?
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 01 сер, 2020 22:57, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:57
Додано: Суб 01 сер, 2020 22:59
так вопрос не в том. ЖЫРНЫЙ тролль
вопрос в том сколько она будет стоить???
50куе дадут???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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