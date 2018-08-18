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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4918491949204921

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 153
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
27%
42
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:00

  airmax78 написав:Куда ехать? Зачем ехать? Уну с Трибекой выехали на 2 месяца, подняли продажи в области. Уже вернулись. Ты сам когда в село собираншься (а именно так называются наши сабербс)?

А я вот после нескольких дней в горах всерьез подумываю о том, чтобы перебраться куда-то туда. Если удаленка станет нормой, то в крупный город можно ездить раз в месяц развеяться разве что.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Суб 01 сер, 2020 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:А вот ты, покупавший в целью перепродать, попал на реальные деньги!

тролль, можно конкретики?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:я вот после нескольких дней в горах

на сбор черники подрядился?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:07

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Куда ехать? Зачем ехать? Уну с Трибекой выехали на 2 месяца, подняли продажи в области. Уже вернулись. Ты сам когда в село собираншься (а именно так называются наши сабербс)?

А я вот после нескольких дней в горах всерьез подумываю о том, чтобы перебраться куда-то туда. Если удаленка станет нормой, то в крупный город можно ездить раз в месяц развеяться разве
В горах нельзя играть в волейбол - далеко за мячем бежать
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:18

  Прохожий написав:
  Gastarbaiter написав:я вот после нескольких дней в горах

на сбор черники подрядился?

Какая черника, глупыш? Меня давно повысили до пастуха овец и ловщика форели!
Самый жир - возить туристов на повозках на гору. Вверх 50 злотых, вниз 30, в повозке 12 человек. Но это как место таксиста на вокзале - передается по наследству.
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  #<1 ... 4918491949204921
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