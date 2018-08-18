А я вот после нескольких дней в горах всерьез подумываю о том, чтобы перебраться куда-то туда. Если удаленка станет нормой, то в крупный город можно ездить раз в месяц развеяться разве что.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 23:00
А я вот после нескольких дней в горах всерьез подумываю о том, чтобы перебраться куда-то туда. Если удаленка станет нормой, то в крупный город можно ездить раз в месяц развеяться разве что.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Суб 01 сер, 2020 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 сер, 2020 23:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тролль, можно конкретики?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 01 сер, 2020 23:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 01 сер, 2020 23:07
В горах нельзя играть в волейбол - далеко за мячем бежать
Додано: Суб 01 сер, 2020 23:18
Какая черника, глупыш? Меня давно повысили до пастуха овец и ловщика форели!
Самый жир - возить туристов на повозках на гору. Вверх 50 злотых, вниз 30, в повозке 12 человек. Но это как место таксиста на вокзале - передается по наследству.
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