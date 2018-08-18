А я вот после нескольких дней в горах всерьез подумываю о том, чтобы перебраться куда-то туда. Если удаленка станет нормой, то в крупный город можно ездить раз в месяц развеяться разве что.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 23:00
А я вот после нескольких дней в горах всерьез подумываю о том, чтобы перебраться куда-то туда. Если удаленка станет нормой, то в крупный город можно ездить раз в месяц развеяться разве что.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Суб 01 сер, 2020 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 сер, 2020 23:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тролль, можно конкретики?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 01 сер, 2020 23:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 01 сер, 2020 23:07
В горах нельзя играть в волейбол - далеко за мячем бежать
Додано: Суб 01 сер, 2020 23:18
Какая черника, глупыш? Меня давно повысили до пастуха овец и ловщика форели!
Самый жир - возить туристов на повозках на гору. Вверх 50 злотых, вниз 30, в повозке 12 человек. Но это как место таксиста на вокзале - передается по наследству.
Додано: Суб 01 сер, 2020 23:26
это твое тупое имхо. такое же тупое как и ты.
я все пишу с маленькой, за редким исключением. и дело не в неуважении и тп - просто так удобнее.
да, я еще когда в живую много букв пишу печатными, а не каллиграфическим почерком вывожу - ну, гений, сделай вывод!
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
Додано: Суб 01 сер, 2020 23:33
я сегодня общался с человеком, который до коронодурдома для своего бизнеса снимал около 2600м2 (не буду уточнять направление бизнеса, это тут неважно). сейчас урезали площадь до 1000м2. и это не предел - ждет осени. ждет в долгах с непониманием будущего. точнее так - по балансу он в прибыли (ему должны в 2 раза больше чем он), но шансы получить все долги или хотя бы большую часть не то чтобы 0, но оч невелики.
так вот такие прохожие потеряли 1600м2 ежемесячного денежного потока. конечно подгорает у человека - и у меня бы горело не слабо.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
Додано: Нед 02 сер, 2020 00:01
#залишайсявдома)))
Може тут, в цьому контексті і не важливо, - а загалом, то дуже важливо, який напрямок бізнесу.
Бо одні - зараз смокчуть чупса(ресторани, турагенства, гіди, хостели)
А другі - жирком обростають(будмаркети,продукти, аптеки, нова пошта)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 02 сер, 2020 00:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Рыбальском уже снимают рекламу для мировых брендов. Что не удивительно.
Додано: Нед 02 сер, 2020 00:14
Зачем тебе Рыбальский, если ты не можешь продать старое чтобы купить новое?
Коробка передач для мерседеса в мозг, дает 10%-20% годовых в евро
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 02 сер, 2020 00:16, всього редагувалось 1 раз.
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