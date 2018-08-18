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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4919492049214922>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 153
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
27%
42
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:00

  airmax78 написав:Куда ехать? Зачем ехать? Уну с Трибекой выехали на 2 месяца, подняли продажи в области. Уже вернулись. Ты сам когда в село собираншься (а именно так называются наши сабербс)?

А я вот после нескольких дней в горах всерьез подумываю о том, чтобы перебраться куда-то туда. Если удаленка станет нормой, то в крупный город можно ездить раз в месяц развеяться разве что.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Суб 01 сер, 2020 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:А вот ты, покупавший в целью перепродать, попал на реальные деньги!

тролль, можно конкретики?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:я вот после нескольких дней в горах

на сбор черники подрядился?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:07

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Куда ехать? Зачем ехать? Уну с Трибекой выехали на 2 месяца, подняли продажи в области. Уже вернулись. Ты сам когда в село собираншься (а именно так называются наши сабербс)?

А я вот после нескольких дней в горах всерьез подумываю о том, чтобы перебраться куда-то туда. Если удаленка станет нормой, то в крупный город можно ездить раз в месяц развеяться разве
В горах нельзя играть в волейбол - далеко за мячем бежать
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:18

  Прохожий написав:
  Gastarbaiter написав:я вот после нескольких дней в горах

на сбор черники подрядился?

Какая черника, глупыш? Меня давно повысили до пастуха овец и ловщика форели!
Самый жир - возить туристов на повозках на гору. Вверх 50 злотых, вниз 30, в повозке 12 человек. Но это как место таксиста на вокзале - передается по наследству.
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:26

  Прохожий написав:
  jj1981ua написав:сам из херсона.

ИМХО написать название города в котором родился с маленькой буквы...
...может только генетический ур...ватник...без рода племени...
...и дети его будут воспитаны такими же...

"это приговор"(с)

это твое тупое имхо. такое же тупое как и ты.
я все пишу с маленькой, за редким исключением. и дело не в неуважении и тп - просто так удобнее.
да, я еще когда в живую много букв пишу печатными, а не каллиграфическим почерком вывожу - ну, гений, сделай вывод!
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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    Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:33

      zРадио написав:Вот это у прохожего барыги, прошедшего мимо окна фиксации профита, горит. Просто агинь! :mrgreen:

    я сегодня общался с человеком, который до коронодурдома для своего бизнеса снимал около 2600м2 (не буду уточнять направление бизнеса, это тут неважно). сейчас урезали площадь до 1000м2. и это не предел - ждет осени. ждет в долгах с непониманием будущего. точнее так - по балансу он в прибыли (ему должны в 2 раза больше чем он), но шансы получить все долги или хотя бы большую часть не то чтобы 0, но оч невелики.
    так вот такие прохожие потеряли 1600м2 ежемесячного денежного потока. конечно подгорает у человека - и у меня бы горело не слабо.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:01

      #залишайсявдома)))

        jj1981ua написав:
        zРадио написав:Вот это у прохожего барыги, прошедшего мимо окна фиксации профита, горит. Просто агинь! :mrgreen:

      я сегодня общался с человеком, который до коронодурдома для своего бизнеса снимал около 2600м2 (не буду уточнять направление бизнеса, это тут неважно). сейчас урезали площадь до 1000м2. и это не предел - ждет осени. ждет в долгах с непониманием будущего. точнее так - по балансу он в прибыли (ему должны в 2 раза больше чем он), но шансы получить все долги или хотя бы большую часть не то чтобы 0, но оч невелики.
      так вот такие прохожие потеряли 1600м2 ежемесячного денежного потока. конечно подгорает у человека - и у меня бы горело не слабо.

      Може тут, в цьому контексті і не важливо, - а загалом, то дуже важливо, який напрямок бізнесу.
      Бо одні - зараз смокчуть чупса(ресторани, турагенства, гіди, хостели)
      А другі - жирком обростають(будмаркети,продукти, аптеки, нова пошта)
      ...я ще три роки тому написав це:
      ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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      Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:08

      Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      В Рыбальском уже снимают рекламу для мировых брендов. Что не удивительно.
      airmax78
       
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      Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:14

        airmax78 написав:В Рыбальском уже снимают рекламу для мировых брендов. Что не удивительно.


      Зачем тебе Рыбальский, если ты не можешь продать старое чтобы купить новое? :)

      Коробка передач для мерседеса в мозг, дает 10%-20% годовых в евро :)

      http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayus ... l#p2021101

      Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 02 сер, 2020 00:16, всього редагувалось 1 раз.
      Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
      http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
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