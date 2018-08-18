Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:На вторичке тишина. Редкие реальные сделки проходят на уровнях минус 15-20% от средних цен ОЛХ. Далеко не все продавцы готовы к такому торгу. Потому и тишина. Но это лето. Возможно осенью ситуация изменится.
От куда эта инфа? где можно узнать, кто купил и кто продал по какой цене? На ОЛХ цены никто не скидывал еще нормально.
может кто-то продал своим женам чтобы не платить кредит?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Gastarbaiter написав:А я вот после нескольких дней в горах всерьез подумываю о том, чтобы перебраться куда-то туда. Если удаленка станет нормой, то в крупный город можно ездить раз в месяц развеяться разве что.
Через неделю пройдет.
Не уверен. Там (Закопане) есть практически все для комфортной жизни. До Кракова 1,5 часа машиной (если без пробок). Только воздух зимой не айс. Но летом красота! Можно вообще где-то посередке осесть.
UA написав:На вторичке тишина. Редкие реальные сделки проходят на уровнях минус 15-20% от средних цен ОЛХ. Далеко не все продавцы готовы к такому торгу. Потому и тишина. Но это лето. Возможно осенью ситуация изменится.
очевидно, накапливается отложенный спрос, подкрепленный падением депозитных ставок
оффтоп: подключил пару месяцев назад нетфликс - затягивает, собака. даже 11 евров не жалко
Вы жжжоте сравнивать депозит и сдачу когда кризис минет.
Я был в борделе, попросил чтобы девочки были в нижнем белье и еще мне вывели крокодилов одетых как на комсомольский парад. А хороших спрятали. Чтобы я снял за 4,2к крокодила. Мне очень это не понравилось.
они все нервные из-за того что нет клиентов. Психованные. Не советую!