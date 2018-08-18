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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4919492049214922

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 153
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
27%
42
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:15

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Куда ехать? Зачем ехать? Уну с Трибекой выехали на 2 месяца, подняли продажи в области. Уже вернулись. Ты сам когда в село собираншься (а именно так называются наши сабербс)?

А я вот после нескольких дней в горах всерьез подумываю о том, чтобы перебраться куда-то туда. Если удаленка станет нормой, то в крупный город можно ездить раз в месяц развеяться разве что.

Через неделю пройдет.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:18

  UA написав:На вторичке тишина.
Редкие реальные сделки проходят на уровнях минус 15-20% от средних цен ОЛХ.
Далеко не все продавцы готовы к такому торгу. Потому и тишина.
Но это лето. Возможно осенью ситуация изменится.



От куда эта инфа? где можно узнать, кто купил и кто продал по какой цене? На ОЛХ цены никто не скидывал еще нормально.

может кто-то продал своим женам чтобы не платить кредит?
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:18

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:В Рыбальском уже снимают рекламу для мировых брендов. Что не удивительно.


Зачем тебе Рыбальский, если ты не можешь продать старое чтобы купить новое? :)

Коробка передач для мерседеса в мозг, дает 10%-20% годовых в евро :)

http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayus ... l#p2021101


Проходил сегодня мимо Фундуклевского - куда ты смотрел когда его покупал? Он же не достроен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:20

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:В Рыбальском уже снимают рекламу для мировых брендов. Что не удивительно.


Зачем тебе Рыбальский, если ты не можешь продать старое чтобы купить новое? :)

Коробка передач для мерседеса в мозг, дает 10%-20% годовых в евро :)

http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayus ... l#p2021101


Проходил сегодня мимо Фундуклевского - куда ты смотрел когда его покупал? Он же не достроен.


это не я, я тогда только учился быть хозяином судьбы :)
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:22

  adeges написав:оффтоп: подключил пару месяцев назад нетфликс - затягивает, собака. даже 11 евров не жалко

Много контента на русском/украинском? А то думаю: стоит заморачиваться с VPN или нет?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:22

  proftpd66 написав:
это не я, я тогда только учился быть хозяином судьбы :)

Ты уже чувствуешь свет?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:23

Кстати, Эрик рассказывал, что технология это БМВ-Х5. Что машина кушает мало с двигателем 3.0-3.5, но дает больше лошадей. Как раз там сыграла коробка передач:

https://youtu.be/dZOZFbvKIj0?t=484

Надо вкладывать в технологии.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:25

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
это не я, я тогда только учился быть хозяином судьбы :)

Ты уже чувствуешь свет?


мне что-то не дает выйти вверх еще больше. Но понимаешь, у меня и так могло бы быть хуже. А так все хорошо, но я хочу верх и вверх.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:30

  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:А я вот после нескольких дней в горах всерьез подумываю о том, чтобы перебраться куда-то туда. Если удаленка станет нормой, то в крупный город можно ездить раз в месяц развеяться разве что.

Через неделю пройдет.

Не уверен. Там (Закопане) есть практически все для комфортной жизни. До Кракова 1,5 часа машиной (если без пробок). Только воздух зимой не айс. Но летом красота! Можно вообще где-то посередке осесть.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:37

  adeges написав:
  UA написав:На вторичке тишина.
Редкие реальные сделки проходят на уровнях минус 15-20% от средних цен ОЛХ.
Далеко не все продавцы готовы к такому торгу. Потому и тишина.
Но это лето. Возможно осенью ситуация изменится.


очевидно, накапливается отложенный спрос, подкрепленный падением депозитных ставок

оффтоп: подключил пару месяцев назад нетфликс - затягивает, собака. даже 11 евров не жалко


Вы жжжоте сравнивать депозит и сдачу когда кризис минет.

Я был в борделе, попросил чтобы девочки были в нижнем белье и еще мне вывели крокодилов одетых как на комсомольский парад. А хороших спрятали. Чтобы я снял за 4,2к крокодила. Мне очень это не понравилось.

они все нервные из-за того что нет клиентов. Психованные. Не советую!

https://eightwasps.tk/viewtopic.php?pid=153987#p153987

Что Вас даст аренда, если бизнес упал??? йоперный театр, жжжоте?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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