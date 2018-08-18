Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 сер, 2020 01:10
airmax78
ты спрашивал про товары, ты уже понял какие товары надо брать?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Додано: Нед 02 сер, 2020 01:26
Gastarbaiter написав: adeges написав:
оффтоп: подключил пару месяцев назад нетфликс - затягивает, собака. даже 11 евров не жалко
Много контента на русском/украинском? А то думаю: стоит заморачиваться с VPN или нет?
заморачиваться с ВПН? в смысле? контента на русском достаточно, но главная ценность в контенте на английском. русского полно на любых бесплатных пиратских сайтах
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adeges
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Додано: Нед 02 сер, 2020 01:29
proftpd66 написав: airmax78
ты спрашивал про товары, ты уже понял какие товары надо брать?
Каропки афтамат для мерсидеса. За евро.
airmax78
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Додано: Нед 02 сер, 2020 01:35
airmax78 написав: proftpd66 написав: airmax78
ты спрашивал про товары, ты уже понял какие товары надо брать?
Каропки афтамат для мерсидеса. За евро.
ты купил одна хату и не можешь ее продать? в чем тут выиграшь?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Додано: Нед 02 сер, 2020 01:40
airmax78
Сергей Спирин сказал, что в реальный сектор, типо квартиры, это фигня.
https://youtu.be/zh6gVNfAGYk?t=3769
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Додано: Нед 02 сер, 2020 01:54
Сергей Спирин, говорит, как получить доходность выше 20%. Открыть собственный бизнес, и торговать резиновыми изделиями.
https://youtu.be/zh6gVNfAGYk?t=2933
Правда, противоречивое мнение, так как, бизнес упал на 90% (но не весь), а индекс доллара живой и фонда живая
. И так же гривна живая.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Додано: Нед 02 сер, 2020 01:57
proftpd66 написав: adeges написав: UA написав:
На вторичке тишина.
Редкие реальные сделки проходят на уровнях минус 15-20% от средних цен ОЛХ.
Далеко не все продавцы готовы к такому торгу. Потому и тишина.
Но это лето. Возможно осенью ситуация изменится.
очевидно, накапливается отложенный спрос, подкрепленный падением депозитных ставок
оффтоп: подключил пару месяцев назад нетфликс - затягивает, собака. даже 11 евров не жалко
Вы жжжоте сравнивать депозит и сдачу когда кризис минет.
Я был в борделе, попросил чтобы девочки были в нижнем белье и еще мне вывели крокодилов одетых как на комсомольский парад. А хороших спрятали. Чтобы я снял за 4,2к крокодила. Мне очень это не понравилось.
они все нервные из-за того что нет клиентов. Психованные. Не советую!
https://eightwasps.tk/viewtopic.php?pid=153987#p153987
Что Вас даст аренда, если бизнес упал??? йоперный театр, жжжоте?
Этот форум это заслужил. Национализм всегда заканчивается гонореей.
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