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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4920492149224923

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 153
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
27%
42
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 01:10

airmax78

ты спрашивал про товары, ты уже понял какие товары надо брать? :)
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 01:26

  Gastarbaiter написав:
  adeges написав:оффтоп: подключил пару месяцев назад нетфликс - затягивает, собака. даже 11 евров не жалко

Много контента на русском/украинском? А то думаю: стоит заморачиваться с VPN или нет?


заморачиваться с ВПН? в смысле? контента на русском достаточно, но главная ценность в контенте на английском. русского полно на любых бесплатных пиратских сайтах
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 01:29

  proftpd66 написав:airmax78

ты спрашивал про товары, ты уже понял какие товары надо брать? :)

Каропки афтамат для мерсидеса. За евро.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 01:35

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:airmax78

ты спрашивал про товары, ты уже понял какие товары надо брать? :)

Каропки афтамат для мерсидеса. За евро.



ты купил одна хату и не можешь ее продать? в чем тут выиграшь?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 01:40

airmax78

Сергей Спирин сказал, что в реальный сектор, типо квартиры, это фигня.
https://youtu.be/zh6gVNfAGYk?t=3769
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 01:54

Сергей Спирин, говорит, как получить доходность выше 20%. Открыть собственный бизнес, и торговать резиновыми изделиями.

https://youtu.be/zh6gVNfAGYk?t=2933

Правда, противоречивое мнение, так как, бизнес упал на 90% (но не весь), а индекс доллара живой и фонда живая :roll: :roll: :roll: . И так же гривна живая.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 01:57

  proftpd66 написав:
  adeges написав:
  UA написав:На вторичке тишина.
Редкие реальные сделки проходят на уровнях минус 15-20% от средних цен ОЛХ.
Далеко не все продавцы готовы к такому торгу. Потому и тишина.
Но это лето. Возможно осенью ситуация изменится.


очевидно, накапливается отложенный спрос, подкрепленный падением депозитных ставок

оффтоп: подключил пару месяцев назад нетфликс - затягивает, собака. даже 11 евров не жалко


Вы жжжоте сравнивать депозит и сдачу когда кризис минет.

Я был в борделе, попросил чтобы девочки были в нижнем белье и еще мне вывели крокодилов одетых как на комсомольский парад. А хороших спрятали. Чтобы я снял за 4,2к крокодила. Мне очень это не понравилось.

они все нервные из-за того что нет клиентов. Психованные. Не советую!

https://eightwasps.tk/viewtopic.php?pid=153987#p153987

Что Вас даст аренда, если бизнес упал??? йоперный театр, жжжоте?


Этот форум это заслужил. Национализм всегда заканчивается гонореей.
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