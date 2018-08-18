заморачиваться с ВПН? в смысле? контента на русском достаточно, но главная ценность в контенте на английском. русского полно на любых бесплатных пиратских сайтах
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Додано: Нед 02 сер, 2020 01:26
заморачиваться с ВПН? в смысле? контента на русском достаточно, но главная ценность в контенте на английском. русского полно на любых бесплатных пиратских сайтах
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Нед 02 сер, 2020 08:41
А че зимой не айс ?
Мне в Германии не хвататет снега.
Я привык кататься зимй на беговых лыжах.
У меня снег выпадает два дня в году по 10-15 см. и тает до вечера.
Тоска.
Так что, быть обвалу ?
Нерезиденты так же с бондов выходят ?
Тема проблемки не рыскрыта ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Нед 02 сер, 2020 09:06
Володарям долі присвячується ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 02 сер, 2020 10:00
На английском напрягает. Я не настолько идеально им владею, чтобы на слух смотреть. Все равно приходится читать субтитры, переводить отдельные слова. Хочется смотреть с целью отдыха. А русский язык из Польши можно выбирать только для очень ограниченного контента.
Додано: Нед 02 сер, 2020 10:08
тогда лучше оплатить впн для получения доступа к пиратскому контенту и не тратиться на нетфликс
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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