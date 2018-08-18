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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 49204921492249234924>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 154
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 01:26

  Gastarbaiter написав:
  adeges написав:оффтоп: подключил пару месяцев назад нетфликс - затягивает, собака. даже 11 евров не жалко

Много контента на русском/украинском? А то думаю: стоит заморачиваться с VPN или нет?


заморачиваться с ВПН? в смысле? контента на русском достаточно, но главная ценность в контенте на английском. русского полно на любых бесплатных пиратских сайтах
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 08:41

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:А я вот после нескольких дней в горах всерьез подумываю о том, чтобы перебраться куда-то туда. Если удаленка станет нормой, то в крупный город можно ездить раз в месяц развеяться разве что.

Через неделю пройдет.

Не уверен. Там (Закопане) есть практически все для комфортной жизни. До Кракова 1,5 часа машиной (если без пробок). Только воздух зимой не айс. Но летом красота! Можно вообще где-то посередке осесть.


А че зимой не айс ?
Мне в Германии не хвататет снега.
Я привык кататься зимй на беговых лыжах.
У меня снег выпадает два дня в году по 10-15 см. и тает до вечера.
Тоска.

Так что, быть обвалу ?
Нерезиденты так же с бондов выходят ?
Тема проблемки не рыскрыта ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:06

Володарям долі присвячується ;)

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 10:00

  adeges написав:
  Gastarbaiter написав:Много контента на русском/украинском? А то думаю: стоит заморачиваться с VPN или нет?


заморачиваться с ВПН? в смысле? контента на русском достаточно, но главная ценность в контенте на английском. русского полно на любых бесплатных пиратских сайтах

На английском напрягает. Я не настолько идеально им владею, чтобы на слух смотреть. Все равно приходится читать субтитры, переводить отдельные слова. Хочется смотреть с целью отдыха. А русский язык из Польши можно выбирать только для очень ограниченного контента.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 10:08

  Gastarbaiter написав:
  adeges написав:
  Gastarbaiter написав:Много контента на русском/украинском? А то думаю: стоит заморачиваться с VPN или нет?


заморачиваться с ВПН? в смысле? контента на русском достаточно, но главная ценность в контенте на английском. русского полно на любых бесплатных пиратских сайтах

На английском напрягает. Я не настолько идеально им владею, чтобы на слух смотреть. Все равно приходится читать субтитры, переводить отдельные слова. Хочется смотреть с целью отдыха. А русский язык из Польши можно выбирать только для очень ограниченного контента.


тогда лучше оплатить впн для получения доступа к пиратскому контенту и не тратиться на нетфликс
It takes little for me to say
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 10:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 10:22

  Хомякоид написав: А че зимой не айс ?

Вся долина в дыму от печей.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 10:28

  Долярчик написав:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5024469#p5024469
  centurionus написав: :wink: "На злобу дня":
Зображення
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:59

  Унуноктий написав:Зображення

Як буде іпотека 9,99% не тільки за перший рік, а хоча б за перші 5р. - тоді буде круто!
Але і ціни на РН тоді будуть круті :roll:

Коротше, треба взимку, по закінченні депозитів, лізти в іпотеку "#пачьомдають" і робити всіх разом! :mrgreen:

п. с.
Щойно робив підрахуя - то з іпотечним плечем, об'єкт окупиться за 13р. :idea:
Не айс, але і не дуже зле :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Як буде іпотека 9,99% не тільки за перший рік, а хоча б за перші 5р. - тоді буде круто!
Але і ціни на РН тоді будуть круті

Ну зараз більш-менш адекватна звичайна вторинка в Києві коштує 1,5 куе метр, які прогнози коли буде іпотека?
BIGor
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