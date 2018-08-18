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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4921492249234924>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 154
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:30

  BIGor написав:
  Долярчик написав:Як буде іпотека 9,99% не тільки за перший рік, а хоча б за перші 5р. - тоді буде круто!
Але і ціни на РН тоді будуть круті

Ну зараз більш-менш адекватна звичайна вторинка в Києві коштує 1,5 куе метр, які прогнози коли буде іпотека?


Ймовірно буде дорожче і цьому буде сприяти навіть найменша ознака на покращення.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:34

  remark написав:
  BIGor написав:
  Долярчик написав:Як буде іпотека 9,99% не тільки за перший рік, а хоча б за перші 5р. - тоді буде круто!
Але і ціни на РН тоді будуть круті

Ну зараз більш-менш адекватна звичайна вторинка в Києві коштує 1,5 куе метр, які прогнози коли буде іпотека?


Ймовірно буде дорожче і цьому буде сприяти навіть найменша ознака на покращення.

Як думаєте, Варшаву до кінця року переплюнемо?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:37

  BIGor написав:Як думаєте, Варшаву до кінця року переплюнемо?

Ні, в Варшаві зараз 3 тис. метр у євро, якщо порівнювати з відповідними локаціями у Київі.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В червні в Київі середня зарплата виросла! Я вам таке? ВВП падає, всі графіки вниз - а зарплати ростуть. В Києві ріст з 15191 грн в травні до 16393 грн в червні. Майже 8% росту в місяць. Люди вже не знають, куди дівати гроші. З такими темпами скоро переженемо Польщу і поляки будуть проситися до нас.
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:39

  BIGor написав:Як думаєте, Варшаву до кінця року переплюнемо?


Якщо не буде девальвації хоча б до 35, то ціни будуть рости надалі, забудовники тільки націлені на підвищення цін, тоді можемо підтягнутися до Варшави.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:41

  Trast написав:
  BIGor написав:Як думаєте, Варшаву до кінця року переплюнемо?

Ні, в Варшаві зараз 3 тис. метр у євро, якщо порівнювати з відповідними локаціями у Київі.

По моїм даним в Києві 1,5 куе - Варшава 2 куе. Київ дуже програє по інфрастуктурі і схожі локації у Варшаві дуже тяжко знайти. Покажіть мені аналоги ЖК Вонючки або ЖК Мордор в Варшаві.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:44

  BIGor написав:Ну зараз більш-менш адекватна звичайна вторинка в Києві коштує 1,5 куе метр, які прогнози коли буде іпотека?


Моя соседка снизу не может продать дороже чем за 1 тыс.баксов за кв.м на Подвысоцкого в 9-этажке 1982г ,4-й этаж с нормальным состоянием квартиры.
То ли квартира неадекватна, то ли хозяйка
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:50

  shapo написав:
  BIGor написав:Ну зараз більш-менш адекватна звичайна вторинка в Києві коштує 1,5 куе метр, які прогнози коли буде іпотека?


Моя соседка снизу не может продать дороже чем за 1 тыс.баксов за кв.м на Подвысоцкого в 9-этажке 1982г ,4-й этаж с нормальным состоянием квартиры.
То ли квартира неадекватна, то ли хозяйка

Очень похоже на сказку, элитный район Дружбы народов, а цена как недострой на Соф.Борщаговке в селе.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:52

  BIGor написав:
  Trast написав:
  BIGor написав:Як думаєте, Варшаву до кінця року переплюнемо?

Ні, в Варшаві зараз 3 тис. метр у євро, якщо порівнювати з відповідними локаціями у Київі.

По моїм даним в Києві 1,5 куе - Варшава 2 куе. Київ дуже програє по інфрастуктурі і схожі локації у Варшаві дуже тяжко знайти. Покажіть мені аналоги ЖК Вонючки або ЖК Мордор в Варшаві.

Є і такі локації в Варшаві, але 2 тис.за метр там за щастя, насправді за рахунок зростання євро ціни зараз вже більше 3 тис.євро і не підходь.
Це перщі ластівки інфляції, далі буде, ціни на споживчі товари десь на 10% в середньому вже зросли.
Востаннє редагувалось Trast в Нед 02 сер, 2020 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:52

  BIGor написав:
  shapo написав:
  BIGor написав:Ну зараз більш-менш адекватна звичайна вторинка в Києві коштує 1,5 куе метр, які прогнози коли буде іпотека?


Моя соседка снизу не может продать дороже чем за 1 тыс.баксов за кв.м на Подвысоцкого в 9-этажке 1982г ,4-й этаж с нормальным состоянием квартиры.
То ли квартира неадекватна, то ли хозяйка

Очень похоже на сказку, элитный район Дружбы народов, а цена как недострой на Соф.Борщаговке в селе.


Я в этой "сказке" живу и вижу из окна НЛ
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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