Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 сер, 2020 12:30
BIGor написав: Долярчик написав:
Як буде іпотека 9,99% не тільки за перший рік, а хоча б за перші 5р. - тоді буде круто!
Але і ціни на РН тоді будуть круті
Ну зараз більш-менш адекватна звичайна вторинка в Києві коштує 1,5 куе метр, які прогнози коли буде іпотека?
Ймовірно буде дорожче і цьому буде сприяти навіть найменша ознака на покращення.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
Повідомлень: 557
З нами з: 25.12.15
Подякував: 121 раз.
Подякували: 44 раз.
Профіль
Додано: Нед 02 сер, 2020 12:34
remark написав: BIGor написав: Долярчик написав:
Як буде іпотека 9,99% не тільки за перший рік, а хоча б за перші 5р. - тоді буде круто!
Але і ціни на РН тоді будуть круті
Ну зараз більш-менш адекватна звичайна вторинка в Києві коштує 1,5 куе метр, які прогнози коли буде іпотека?
Ймовірно буде дорожче і цьому буде сприяти навіть найменша ознака на покращення.
Як думаєте, Варшаву до кінця року переплюнемо?
BIGor
Повідомлень: 3787
З нами з: 19.09.10
Подякував: 640 раз.
Подякували: 782 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 02 сер, 2020 12:37
BIGor написав:
Як думаєте, Варшаву до кінця року переплюнемо?
Ні, в Варшаві зараз 3 тис. метр у євро, якщо порівнювати з відповідними локаціями у Київі.
Trast
Повідомлень: 528
З нами з: 10.03.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 192 раз.
Профіль
Додано: Нед 02 сер, 2020 12:38
В червні в Київі середня зарплата виросла! Я вам таке? ВВП падає, всі графіки вниз - а зарплати ростуть. В Києві ріст з 15191 грн в травні до 16393 грн в червні. Майже 8% росту в місяць. Люди вже не знають, куди дівати гроші. З такими темпами скоро переженемо Польщу і поляки будуть проситися до нас.
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/
BIGor
Повідомлень: 3787
З нами з: 19.09.10
Подякував: 640 раз.
Подякували: 782 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 02 сер, 2020 12:39
BIGor написав:
Як думаєте, Варшаву до кінця року переплюнемо?
Якщо не буде девальвації хоча б до 35, то ціни будуть рости надалі, забудовники тільки націлені на підвищення цін, тоді можемо підтягнутися до Варшави.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
Повідомлень: 557
З нами з: 25.12.15
Подякував: 121 раз.
Подякували: 44 раз.
Профіль
Додано: Нед 02 сер, 2020 12:41
Trast написав: BIGor написав:
Як думаєте, Варшаву до кінця року переплюнемо?
Ні, в Варшаві зараз 3 тис. метр у євро, якщо порівнювати з відповідними локаціями у Київі.
По моїм даним в Києві 1,5 куе - Варшава 2 куе. Київ дуже програє по інфрастуктурі і схожі локації у Варшаві дуже тяжко знайти. Покажіть мені аналоги ЖК Вонючки або ЖК Мордор в Варшаві.
BIGor
Повідомлень: 3787
З нами з: 19.09.10
Подякував: 640 раз.
Подякували: 782 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 02 сер, 2020 12:44
BIGor написав:
Ну зараз більш-менш адекватна звичайна вторинка в Києві коштує 1,5 куе метр, які прогнози коли буде іпотека?
Моя соседка снизу не может продать дороже чем за 1 тыс.баксов за кв.м на Подвысоцкого в 9-этажке 1982г ,4-й этаж с нормальным состоянием квартиры.
То ли квартира неадекватна, то ли хозяйка
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
Повідомлень: 3927
З нами з: 29.05.18
Подякував: 100 раз.
Подякували: 669 раз.
Профіль
Додано: Нед 02 сер, 2020 12:50
shapo написав: BIGor написав:
Ну зараз більш-менш адекватна звичайна вторинка в Києві коштує 1,5 куе метр, які прогнози коли буде іпотека?
Моя соседка снизу не может продать дороже чем за 1 тыс.баксов за кв.м на Подвысоцкого в 9-этажке 1982г ,4-й этаж с нормальным состоянием квартиры.
То ли квартира неадекватна, то ли хозяйка
Очень похоже на сказку, элитный район Дружбы народов, а цена как недострой на Соф.Борщаговке в селе.
BIGor
Повідомлень: 3787
З нами з: 19.09.10
Подякував: 640 раз.
Подякували: 782 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 02 сер, 2020 12:52
BIGor написав: Trast написав: BIGor написав:
Як думаєте, Варшаву до кінця року переплюнемо?
Ні, в Варшаві зараз 3 тис. метр у євро, якщо порівнювати з відповідними локаціями у Київі.
По моїм даним в Києві 1,5 куе - Варшава 2 куе. Київ дуже програє по інфрастуктурі і схожі локації у Варшаві дуже тяжко знайти. Покажіть мені аналоги ЖК Вонючки або ЖК Мордор в Варшаві.
Є і такі локації в Варшаві, але 2 тис.за метр там за щастя, насправді за рахунок зростання євро ціни зараз вже більше 3 тис.євро і не підходь.
Це перщі ластівки інфляції, далі буде, ціни на споживчі товари десь на 10% в середньому вже зросли.
Востаннє редагувалось
Trast
в Нед 02 сер, 2020 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Trast
Повідомлень: 528
З нами з: 10.03.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 192 раз.
Профіль
Додано: Нед 02 сер, 2020 12:52
BIGor написав: shapo написав: BIGor написав:
Ну зараз більш-менш адекватна звичайна вторинка в Києві коштує 1,5 куе метр, які прогнози коли буде іпотека?
Моя соседка снизу не может продать дороже чем за 1 тыс.баксов за кв.м на Подвысоцкого в 9-этажке 1982г ,4-й этаж с нормальным состоянием квартиры.
То ли квартира неадекватна, то ли хозяйка
Очень похоже на сказку, элитный район Дружбы народов, а цена как недострой на Соф.Борщаговке в селе.
Я в этой "сказке" живу и вижу из окна НЛ
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
Повідомлень: 3927
З нами з: 29.05.18
Подякував: 100 раз.
Подякували: 669 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
18987
3118498
470
200623
Сер 29 лип, 2020 09:15 Frant
13
14769