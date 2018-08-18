Додано: Нед 02 сер, 2020 13:12

BIGor написав: В червні в Київі середня зарплата виросла! Я вам таке? ВВП падає, всі графіки вниз - а зарплати ростуть. В Києві ріст з 15191 грн в травні до 16393 грн в червні. Майже 8% росту в місяць. Люди вже не знають, куди дівати гроші. З такими темпами скоро переженемо Польщу і поляки будуть проситися до нас.

https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/ В червні в Київі середня зарплата виросла! Я вам таке? ВВП падає, всі графіки вниз - а зарплати ростуть. В Києві ріст з 15191 грн в травні до 16393 грн в червні. Майже 8% росту в місяць. Люди вже не знають, куди дівати гроші. З такими темпами скоро переженемо Польщу і поляки будуть проситися до нас.

Это как с курсом в 2015-м - обвали до 42, откати на 25, и все будут счастливыК марту зарплата в Киеве не выросла на 8%, а упала на 9%. А если посмотреть на фонд оплаты труда, то он вообще упал на 11% - кому-то стали меньше платить, а кого-то и уволили...Еще есть подозрение, что в июне-июле-августе работодатели, уважающие КЗоТ (увольнение с предупреждением за 3 месяца), прощаются с людьми, выплачивая им отпускные и прочие положенные плюшки, что статистически на ровном месте увеличивает среднюю зарплату. Но эту гипотезу можно будет проверить только осенью