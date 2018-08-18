RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4922492349244925>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 154
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:12

  BIGor написав:
  Долярчик написав:Як буде іпотека 9,99% не тільки за перший рік, а хоча б за перші 5р. - тоді буде круто!
Але і ціни на РН тоді будуть круті

Ну зараз більш-менш адекватна звичайна вторинка в Києві коштує 1,5 куе метр, які прогнози коли буде іпотека?

Буде від 2х куїв :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8334
З нами з: 19.10.15
Подякував: 526 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:12

  BIGor написав:В червні в Київі середня зарплата виросла! Я вам таке? ВВП падає, всі графіки вниз - а зарплати ростуть. В Києві ріст з 15191 грн в травні до 16393 грн в червні. Майже 8% росту в місяць. Люди вже не знають, куди дівати гроші. З такими темпами скоро переженемо Польщу і поляки будуть проситися до нас.
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/


Это как с курсом в 2015-м - обвали до 42, откати на 25, и все будут счастливы :mrgreen:

К марту зарплата в Киеве не выросла на 8%, а упала на 9%. А если посмотреть на фонд оплаты труда, то он вообще упал на 11% - кому-то стали меньше платить, а кого-то и уволили...
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 020_u.xlsx

Еще есть подозрение, что в июне-июле-августе работодатели, уважающие КЗоТ (увольнение с предупреждением за 3 месяца), прощаются с людьми, выплачивая им отпускные и прочие положенные плюшки, что статистически на ровном месте увеличивает среднюю зарплату. Но эту гипотезу можно будет проверить только осенью
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6909
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 2727 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:20

  remark написав:
  BIGor написав:
  Долярчик написав:Як буде іпотека 9,99% не тільки за перший рік, а хоча б за перші 5р. - тоді буде круто!
Але і ціни на РН тоді будуть круті

Ну зараз більш-менш адекватна звичайна вторинка в Києві коштує 1,5 куе метр, які прогнози коли буде іпотека?


Ймовірно буде дорожче і цьому буде сприяти навіть найменша ознака на покращення.


Это сладкие фантазии - в мордоре последние 5 лет разгоняли ипотеку даже деньгами федеральной поддержки, а ценовая динамика РЖН один в один с нашей без ипотеки.

Глянул - Сбер вторичку предлагает за 8,6% годовых эффективной фиксированной ставки (7,6% ставка + 1% страховка):
https://ipoteka.domclick.ru/mland/calcu ... 1596363373
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6909
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 2727 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:26

  zРадио написав:
  BIGor написав:В червні в Київі середня зарплата виросла! Я вам таке? ВВП падає, всі графіки вниз - а зарплати ростуть. В Києві ріст з 15191 грн в травні до 16393 грн в червні. Майже 8% росту в місяць. Люди вже не знають, куди дівати гроші. З такими темпами скоро переженемо Польщу і поляки будуть проситися до нас.
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/


Это как с курсом в 2015-м - обвали до 42, откати на 25, и все будут счастливы :mrgreen:

К марту зарплата в Киеве не выросла на 8%, а упала на 9%. А если посмотреть на фонд оплаты труда, то он вообще упал на 11% - кому-то стали меньше платить, а кого-то и уволили...
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 020_u.xlsx

Еще есть подозрение, что в июне-июле-августе работодатели, уважающие КЗоТ (увольнение с предупреждением за 3 месяца), прощаются с людьми, выплачивая им отпускные и прочие положенные плюшки, что статистически на ровном месте увеличивает среднюю зарплату. Но эту гипотезу можно будет проверить только осенью

Или увольняют более низкооплачиеваемых, а остаются высокооплачиваемые (выходит средняя растет) или идет большой рост продуктивности труда (что не сильно вяжется с падением ВВП).
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3788
З нами з: 19.09.10
Подякував: 640 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:31

  shapo написав:Моя соседка снизу не может продать дороже чем за 1 тыс.баксов за кв.м на Подвысоцкого в 9-этажке 1982г ,4-й этаж с нормальным состоянием квартиры.
То ли квартира неадекватна, то ли хозяйка

Если прямо сейчас не может продать то это нормально. Не только она в таком положении.
Рынок встал. Если хорошо демпенгнет - конечно заберут.
Ждем осени.
UA
 
Повідомлень: 4986
З нами з: 19.07.08
Подякував: 643 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:31

Зрозуміти б незрозуміле! ©®™

Чому там можуть робити 15-18% річних здачою в оренду(на тривалий термін) з допомогою Управлінської компанії і від 24% БЕЗ її допомоги???

А з кредитним/іпотечним плечем(можу теж пару роликів закинути на підтвердження) - роблять 10-12%! :idea:

Що "не так" у нас, що правила Кіосаки - НЕ працюють? :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8334
З нами з: 19.10.15
Подякував: 526 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:55

#УкрИнвестИнсайдер #УкрИнвестШоу #УкрИнвестКлуб
Сергей Спирин (AssetAllocation) - про ленивых инвесторов, индексные фонды и бесполезных управляющих

https://eightwasps.tk/viewtopic.php?pid=153993#p153993
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3374
З нами з: 22.12.16
Подякував: 239 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 13:57

  UA написав:
  shapo написав:Моя соседка снизу не может продать дороже чем за 1 тыс.баксов за кв.м на Подвысоцкого в 9-этажке 1982г ,4-й этаж с нормальным состоянием квартиры.
То ли квартира неадекватна, то ли хозяйка

Если прямо сейчас не может продать то это нормально. Не только она в таком положении.
Рынок встал. Если хорошо демпенгнет - конечно заберут.
Ждем осени.


Осень 2023-2024?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3374
З нами з: 22.12.16
Подякував: 239 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:03

  Долярчик написав:Що "не так" у нас, що правила Кіосаки - НЕ працюють? :roll:


Она работает по моему мнению , если ставка 20-30% и есть залог для касовых разрывов
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3374
З нами з: 22.12.16
Подякував: 239 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:05

  UA написав:
  shapo написав:Моя соседка снизу не может продать дороже чем за 1 тыс.баксов за кв.м на Подвысоцкого в 9-этажке 1982г ,4-й этаж с нормальным состоянием квартиры.
То ли квартира неадекватна, то ли хозяйка

Если прямо сейчас не может продать то это нормально. Не только она в таком положении.
Рынок встал. Если хорошо демпенгнет - конечно заберут.
Ждем осени.


Если Кличко проиграет, то могут упасть новые стройки экономы до 10-12к и бизнес до 17-22к?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3374
З нами з: 22.12.16
Подякував: 239 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4922492349244925>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66 і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1897, 1898, 1899
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18987 3118611
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 сер, 2020 11:49
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
470 200625
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 09:15
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14770
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88341)
02.08.2020 14:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.