Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:Як буде іпотека 9,99% не тільки за перший рік, а хоча б за перші 5р. - тоді буде круто! Але і ціни на РН тоді будуть круті
Ну зараз більш-менш адекватна звичайна вторинка в Києві коштує 1,5 куе метр, які прогнози коли буде іпотека?
Буде від 2х куїв
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
BIGor написав:В червні в Київі середня зарплата виросла! Я вам таке? ВВП падає, всі графіки вниз - а зарплати ростуть. В Києві ріст з 15191 грн в травні до 16393 грн в червні. Майже 8% росту в місяць. Люди вже не знають, куди дівати гроші. З такими темпами скоро переженемо Польщу і поляки будуть проситися до нас. https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/
Это как с курсом в 2015-м - обвали до 42, откати на 25, и все будут счастливы
Еще есть подозрение, что в июне-июле-августе работодатели, уважающие КЗоТ (увольнение с предупреждением за 3 месяца), прощаются с людьми, выплачивая им отпускные и прочие положенные плюшки, что статистически на ровном месте увеличивает среднюю зарплату. Но эту гипотезу можно будет проверить только осенью
BIGor написав:В червні в Київі середня зарплата виросла! Я вам таке? ВВП падає, всі графіки вниз - а зарплати ростуть. В Києві ріст з 15191 грн в травні до 16393 грн в червні. Майже 8% росту в місяць. Люди вже не знають, куди дівати гроші. З такими темпами скоро переженемо Польщу і поляки будуть проситися до нас. https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/
Это как с курсом в 2015-м - обвали до 42, откати на 25, и все будут счастливы
Еще есть подозрение, что в июне-июле-августе работодатели, уважающие КЗоТ (увольнение с предупреждением за 3 месяца), прощаются с людьми, выплачивая им отпускные и прочие положенные плюшки, что статистически на ровном месте увеличивает среднюю зарплату. Но эту гипотезу можно будет проверить только осенью
Или увольняют более низкооплачиеваемых, а остаются высокооплачиваемые (выходит средняя растет) или идет большой рост продуктивности труда (что не сильно вяжется с падением ВВП).
shapo написав:Моя соседка снизу не может продать дороже чем за 1 тыс.баксов за кв.м на Подвысоцкого в 9-этажке 1982г ,4-й этаж с нормальным состоянием квартиры. То ли квартира неадекватна, то ли хозяйка
Если прямо сейчас не может продать то это нормально. Не только она в таком положении. Рынок встал. Если хорошо демпенгнет - конечно заберут. Ждем осени.
Чому там можуть робити 15-18% річних здачою в оренду(на тривалий термін) з допомогою Управлінської компанії і від 24% БЕЗ її допомоги???
А з кредитним/іпотечним плечем(можу теж пару роликів закинути на підтвердження) - роблять 10-12%!
Що "не так" у нас, що правила Кіосаки - НЕ працюють?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
shapo написав:Моя соседка снизу не может продать дороже чем за 1 тыс.баксов за кв.м на Подвысоцкого в 9-этажке 1982г ,4-й этаж с нормальным состоянием квартиры. То ли квартира неадекватна, то ли хозяйка
Если прямо сейчас не может продать то это нормально. Не только она в таком положении. Рынок встал. Если хорошо демпенгнет - конечно заберут. Ждем осени.
Осень 2023-2024?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
shapo написав:Моя соседка снизу не может продать дороже чем за 1 тыс.баксов за кв.м на Подвысоцкого в 9-этажке 1982г ,4-й этаж с нормальным состоянием квартиры. То ли квартира неадекватна, то ли хозяйка
Если прямо сейчас не может продать то это нормально. Не только она в таком положении. Рынок встал. Если хорошо демпенгнет - конечно заберут. Ждем осени.
Если Кличко проиграет, то могут упасть новые стройки экономы до 10-12к и бизнес до 17-22к?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.