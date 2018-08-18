Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:Як буде іпотека 9,99% не тільки за перший рік, а хоча б за перші 5р. - тоді буде круто! Але і ціни на РН тоді будуть круті
Ну зараз більш-менш адекватна звичайна вторинка в Києві коштує 1,5 куе метр, які прогнози коли буде іпотека?
Буде від 2х куїв
Так многоуважаемые эксперты во всех вопросах от курса до рентабельности строек уже выложили раз ...надцать расклады шо монолит выгнать максимум 300уе/метр стоит, а панель так и 200. Это получается при ипотеке от бОмбера-95 стройбаны и почтеннейшие инвесторы могут до 10ти подъемов сделать на бИтоне?
BIGor написав:В червні в Київі середня зарплата виросла! Я вам таке? ВВП падає, всі графіки вниз - а зарплати ростуть. В Києві ріст з 15191 грн в травні до 16393 грн в червні. Майже 8% росту в місяць. Люди вже не знають, куди дівати гроші. З такими темпами скоро переженемо Польщу і поляки будуть проситися до нас. https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/
Как вариант - сократили реальный сектор с зарплатами в конвертах, а бюджетникам планово немного повысили. Число людей с малыми зарплатами уменьшилось, среднее выросло.