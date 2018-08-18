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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4922492349244925

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 154
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:22

  Долярчик написав:
  BIGor написав:
  Долярчик написав:Як буде іпотека 9,99% не тільки за перший рік, а хоча б за перші 5р. - тоді буде круто!
Але і ціни на РН тоді будуть круті

Ну зараз більш-менш адекватна звичайна вторинка в Києві коштує 1,5 куе метр, які прогнози коли буде іпотека?

Буде від 2х куїв :mrgreen:

Так многоуважаемые эксперты во всех вопросах от курса до рентабельности строек уже выложили раз ...надцать расклады шо монолит выгнать максимум 300уе/метр стоит, а панель так и 200.
Это получается при ипотеке от бОмбера-95 стройбаны и почтеннейшие инвесторы могут до 10ти подъемов сделать на бИтоне?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:25

  BIGor написав:В червні в Київі середня зарплата виросла! Я вам таке? ВВП падає, всі графіки вниз - а зарплати ростуть. В Києві ріст з 15191 грн в травні до 16393 грн в червні. Майже 8% росту в місяць. Люди вже не знають, куди дівати гроші. З такими темпами скоро переженемо Польщу і поляки будуть проситися до нас.
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/

Как вариант - сократили реальный сектор с зарплатами в конвертах, а бюджетникам планово немного повысили. Число людей с малыми зарплатами уменьшилось, среднее выросло.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:27

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
это не я, я тогда только учился быть хозяином судьбы :)

Ты уже чувствуешь свет?


Пися-голов прав, был, когда советовал купить презы вместо квартиры? Сейчас квартира это убыток ? Ты не послушал его и попал на бабки .

Я купил 4.5к евро , по 29,9 сейчас можно продать по 32,8. Это будет равняться сдачи аренды 12,7к грн . Может что-то дадут и презы .
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:44

4.5к евро дало 12,9грн


На скриншоты водно что 29,9 покупку

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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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