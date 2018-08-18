Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:В червні в Київі середня зарплата виросла! Я вам таке? ВВП падає, всі графіки вниз - а зарплати ростуть. В Києві ріст з 15191 грн в травні до 16393 грн в червні. Майже 8% росту в місяць. Люди вже не знають, куди дівати гроші. З такими темпами скоро переженемо Польщу і поляки будуть проситися до нас. https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/
Это как с курсом в 2015-м - обвали до 42, откати на 25, и все будут счастливы
Еще есть подозрение, что в июне-июле-августе работодатели, уважающие КЗоТ (увольнение с предупреждением за 3 месяца), прощаются с людьми, выплачивая им отпускные и прочие положенные плюшки, что статистически на ровном месте увеличивает среднюю зарплату. Но эту гипотезу можно будет проверить только осенью
Или увольняют более низкооплачиеваемых, а остаются высокооплачиваемые (выходит средняя растет) или идет большой рост продуктивности труда (что не сильно вяжется с падением ВВП).
shapo написав:Моя соседка снизу не может продать дороже чем за 1 тыс.баксов за кв.м на Подвысоцкого в 9-этажке 1982г ,4-й этаж с нормальным состоянием квартиры. То ли квартира неадекватна, то ли хозяйка
Если прямо сейчас не может продать то это нормально. Не только она в таком положении. Рынок встал. Если хорошо демпенгнет - конечно заберут. Ждем осени.
Чому там можуть робити 15-18% річних здачою в оренду(на тривалий термін) з допомогою Управлінської компанії і від 24% БЕЗ її допомоги???
А з кредитним/іпотечним плечем(можу теж пару роликів закинути на підтвердження) - роблять 10-12%!
Що "не так" у нас, що правила Кіосаки - НЕ працюють?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
shapo написав:Моя соседка снизу не может продать дороже чем за 1 тыс.баксов за кв.м на Подвысоцкого в 9-этажке 1982г ,4-й этаж с нормальным состоянием квартиры. То ли квартира неадекватна, то ли хозяйка
Если прямо сейчас не может продать то это нормально. Не только она в таком положении. Рынок встал. Если хорошо демпенгнет - конечно заберут. Ждем осени.
Осень 2023-2024?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
shapo написав:Моя соседка снизу не может продать дороже чем за 1 тыс.баксов за кв.м на Подвысоцкого в 9-этажке 1982г ,4-й этаж с нормальным состоянием квартиры. То ли квартира неадекватна, то ли хозяйка
Если прямо сейчас не может продать то это нормально. Не только она в таком положении. Рынок встал. Если хорошо демпенгнет - конечно заберут. Ждем осени.
Если Кличко проиграет, то могут упасть новые стройки экономы до 10-12к и бизнес до 17-22к?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Долярчик написав:Як буде іпотека 9,99% не тільки за перший рік, а хоча б за перші 5р. - тоді буде круто! Але і ціни на РН тоді будуть круті
Ну зараз більш-менш адекватна звичайна вторинка в Києві коштує 1,5 куе метр, які прогнози коли буде іпотека?
Буде від 2х куїв
Так многоуважаемые эксперты во всех вопросах от курса до рентабельности строек уже выложили раз ...надцать расклады шо монолит выгнать максимум 300уе/метр стоит, а панель так и 200. Это получается при ипотеке от бОмбера-95 стройбаны и почтеннейшие инвесторы могут до 10ти подъемов сделать на бИтоне?
BIGor написав:В червні в Київі середня зарплата виросла! Я вам таке? ВВП падає, всі графіки вниз - а зарплати ростуть. В Києві ріст з 15191 грн в травні до 16393 грн в червні. Майже 8% росту в місяць. Люди вже не знають, куди дівати гроші. З такими темпами скоро переженемо Польщу і поляки будуть проситися до нас. https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/
Как вариант - сократили реальный сектор с зарплатами в конвертах, а бюджетникам планово немного повысили. Число людей с малыми зарплатами уменьшилось, среднее выросло.