Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:Що "не так" у нас, що правила Кіосаки - НЕ працюють?
Она работает по моему мнению , если ставка 20-30% и есть залог для касовых разрывов
Не зовсім зрозумів Точніше - зовсім не зрозумів
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Що "не так" у нас, що правила Кіосаки - НЕ працюють?
Она работает по моему мнению , если ставка 20-30% и есть залог для касовых разрывов
Не зовсім зрозумів Точніше - зовсім не зрозумів
Вы спорили с Владом .
proftpd66 написав:
Vlad442 написав:
proftpd66 написав:32(условные) - можно спекулировать
Вы думаете, что будете успешней спекулировать/управлять деньгами чем банк? Играть против 20% годовых? Пока даже вариант с ОВГЗ проигрывает.
Второй момент. Покупка недвижимости в такой схеме не для жизни это уже "спекуляция". Если вы уверены, что недвига даст больше, чем банк берет процентов, покупайте 4. На свои 64 и 64 в кредит. Если не уверены, не покупайте недвигу и "спекулируйте" всеми своими 64, если сможете с них выжать больше.
20% кредит и ОВГЗ - это 5 лет. 20*5 = 100%. Сейчас курс 4 года стабильный 26грн. Что там спекулировать за 4 лет? Может спекулировать не нужно будет.
Надо радоваться, когда кредит 20% и ОВГЗ - 20% за 5 лет кредит в 0-4% (с комиссиями )
если кредит 10% и овгз 10%. То Надо брать кредит на 10 лет вместо 5 лет (10% * 10лет = 100%)
Сомневаюсь что можно будет взять дешево новостройку, когда будет ставка 10%. Когда ставка 10%, то экономика очень мощная и цены дорогие.
Либо сейчас по маленькой цене, но в 20% кредит и ОВГЗ,
Либо в 2-4 раза дороже, но с кредитом 10-15%
Долярчик написав:банальні депо
депо 9-12% с вычеткой налогов в Ощаде.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
барабашов написав:proftpd66 с чего вы взяли что при кредите на недвигу 10% цены улетят в 2-4 раза? С -15года и котлован 100% к готовому не показал. А инфляция(реальная) за это период какая да и рост зарплат хоть бы строителям и отделочникам?
Это предположение.
Любой экономист Вам скажет, что слабая экономика не может позволить ставку 10%. Если сильная экономика, то 10% можно, но тогда и цены на все будут "сильный" (дорогими).
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
shapo написав: Моя соседка снизу не может продать дороже чем за 1 тыс.баксов за кв.м на Подвысоцкого в 9-этажке 1982г ,4-й этаж с нормальным состоянием квартиры. То ли квартира неадекватна, то ли хозяйка
Видимо потому, что "9-этажка 1982 г"
Может это она так продаёт? Или ей просто 1куе/метр рылы с покупанами предлагают, а она полторы и точка? Есть известные Вам(Шапо) случаи продажи в этом доме в последнее время и ценник?
Нет, сейчас не слежу, а эту квартиру знаю т. к. за ней приглядывает моя знакомая с этого дома, а хозяйка давно живёт в Германии
shapo написав: Моя соседка снизу не может продать дороже чем за 1 тыс.баксов за кв.м на Подвысоцкого в 9-этажке 1982г ,4-й этаж с нормальным состоянием квартиры. То ли квартира неадекватна, то ли хозяйка
Видимо потому, что "9-этажка 1982 г"
И чем она ущербна?
Не ушербна, но много просит, учитывая, что дома куда посвежее ненамного дороже (тут некоторые и НЛ ждали по 1500 метр)