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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 49234924492549264927>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 154
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:49

  proftpd66 написав:
  Долярчик написав:Що "не так" у нас, що правила Кіосаки - НЕ працюють? :roll:


Она работает по моему мнению , если ставка 20-30% и есть залог для касовых разрывов

Не зовсім зрозумів :roll:
Точніше - зовсім не зрозумів :D
:?:
...я ще три роки тому написав це:
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 14:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

shapo написав:
  BIGor написав:Ну зараз більш-менш адекватна звичайна вторинка в Києві коштує 1,5 куе метр, які прогнози коли буде іпотека?


Моя соседка снизу не может продать дороже чем за 1 тыс.баксов за кв.м на Подвысоцкого в 9-этажке 1982г ,4-й этаж с нормальным состоянием квартиры.
То ли квартира неадекватна, то ли хозяйка


Видимо потому, что "9-этажка 1982 г"
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:09

  Faceless написав:
shapo написав:
  BIGor написав:Ну зараз більш-менш адекватна звичайна вторинка в Києві коштує 1,5 куе метр, які прогнози коли буде іпотека?


Моя соседка снизу не может продать дороже чем за 1 тыс.баксов за кв.м на Подвысоцкого в 9-этажке 1982г ,4-й этаж с нормальным состоянием квартиры.
То ли квартира неадекватна, то ли хозяйка


Видимо потому, что "9-этажка 1982 г"

Может это она так продаёт?
Или ей просто 1куе/метр рылы с покупанами предлагают, а она полторы и точка?
Есть известные Вам(Шапо) случаи продажи в этом доме в последнее время и ценник?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:10

  proftpd66 написав:4.5к евро дало 12,9грн


На скриншоты водно что 29,9 покупку

Зображення

Зображення

Блд, откуда у тебя такие деньги?! Ты что, украл у кого-то?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:19

  Долярчик написав:
  proftpd66 написав:
  Долярчик написав:Що "не так" у нас, що правила Кіосаки - НЕ працюють?


Она работает по моему мнению , если ставка 20-30% и есть залог для касовых разрывов

Не зовсім зрозумів :roll:
Точніше - зовсім не зрозумів :D



Вы спорили с Владом .


  proftpd66 написав:
  Vlad442 написав:
  proftpd66 написав:32(условные) - можно спекулировать

Вы думаете, что будете успешней спекулировать/управлять деньгами чем банк? Играть против 20% годовых? Пока даже вариант с ОВГЗ проигрывает.

Второй момент. Покупка недвижимости в такой схеме не для жизни это уже "спекуляция". Если вы уверены, что недвига даст больше, чем банк берет процентов, покупайте 4. На свои 64 и 64 в кредит. Если не уверены, не покупайте недвигу и "спекулируйте" всеми своими 64, если сможете с них выжать больше.


20% кредит и ОВГЗ - это 5 лет. 20*5 = 100%. Сейчас курс 4 года стабильный 26грн. Что там спекулировать за 4 лет? Может спекулировать не нужно будет.

Надо радоваться, когда кредит 20% и ОВГЗ - 20% :mrgreen: за 5 лет кредит в 0-4% (с комиссиями ) :)

если кредит 10% и овгз 10%. То Надо брать кредит на 10 лет вместо 5 лет (10% * 10лет = 100%)


Сомневаюсь что можно будет взять дешево новостройку, когда будет ставка 10%. Когда ставка 10%, то экономика очень мощная и цены дорогие.

  • Либо сейчас по маленькой цене, но в 20% кредит и ОВГЗ,
  • Либо в 2-4 раза дороже, но с кредитом 10-15%

  Долярчик написав:банальні депо :)


депо 9-12% с вычеткой налогов в Ощаде.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:20

  Faceless написав:
shapo написав:
  BIGor написав:Ну зараз більш-менш адекватна звичайна вторинка в Києві коштує 1,5 куе метр, які прогнози коли буде іпотека?


Моя соседка снизу не может продать дороже чем за 1 тыс.баксов за кв.м на Подвысоцкого в 9-этажке 1982г ,4-й этаж с нормальным состоянием квартиры.
То ли квартира неадекватна, то ли хозяйка


Видимо потому, что "9-этажка 1982 г"

И чем она ущербна?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:21

Раритет :mrgreen:

  proftpd66 написав:
  барабашов написав:proftpd66 с чего вы взяли что при кредите на недвигу 10% цены улетят в 2-4 раза? С -15года и котлован 100% к готовому не показал. А инфляция(реальная) за это период какая да и рост зарплат хоть бы строителям и отделочникам?


Это предположение.

Любой экономист Вам скажет, что слабая экономика не может позволить ставку 10%. Если сильная экономика, то 10% можно, но тогда и цены на все будут "сильный" (дорогими).
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:23

  барабашов написав:
  Faceless написав:
shapo написав:
Моя соседка снизу не может продать дороже чем за 1 тыс.баксов за кв.м на Подвысоцкого в 9-этажке 1982г ,4-й этаж с нормальным состоянием квартиры.
То ли квартира неадекватна, то ли хозяйка


Видимо потому, что "9-этажка 1982 г"

Может это она так продаёт?
Или ей просто 1куе/метр рылы с покупанами предлагают, а она полторы и точка?
Есть известные Вам(Шапо) случаи продажи в этом доме в последнее время и ценник?

Нет, сейчас не слежу, а эту квартиру знаю т. к. за ней приглядывает моя знакомая с этого дома, а хозяйка давно живёт в Германии
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

shapo написав:
  Faceless написав:
shapo написав:
Моя соседка снизу не может продать дороже чем за 1 тыс.баксов за кв.м на Подвысоцкого в 9-этажке 1982г ,4-й этаж с нормальным состоянием квартиры.
То ли квартира неадекватна, то ли хозяйка


Видимо потому, что "9-этажка 1982 г"

И чем она ущербна?


Не ушербна, но много просит, учитывая, что дома куда посвежее ненамного дороже (тут некоторые и НЛ ждали по 1500 метр)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:28

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:4.5к евро дало 12,9грн


На скриншоты водно что 29,9 покупку


Блд, откуда у тебя такие деньги?! Ты что, украл у кого-то?


Федеральная резервная система США :mrgreen:
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proftpd66
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