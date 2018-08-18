Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не ушербна, но много просит, учитывая, что дома куда посвежее ненамного дороже (тут некоторые и НЛ ждали по 1500 метр)
Я не знаю сколько она просит, я знаю сколько дают. А вот мой оппонент утверждает что этого не может быть в этом районе. За 20 лет с тех пор как покупал квартиру в этом районе сделал вывод что цена центра и окраины Киева с тех пор сблизились в цене. 20 лет назад цена отличалась в 2-2,5 раза, сейчас намного меньше
Faceless написав:Видимо потому, что "9-этажка 1982 г"
И чем она ущербна?
Совдепия. Стандарты ущербного совка. Малогабаритка, маленькие корридоры, маленькая кухня, нет столовой и кладовой комнаты, один микротуалет и микрованная, нет места для стиралки и сушилки, в подъезде нет консьержей, грязно и т.д. В таких домах много людей из прошлой эпохи, которые сейчас сидят на пенсии и у них нет возможностей участвовать в благоустройстве дома, а зачастую они провонивают подъезды своими котами и из зависти и своего паскудства только гадят соседям. Как ты тут на форуме. В таких домах квартиры можно покупать в качестве промежуточного жилья и сразу начинать думать о жилье современном или о жилье следующей эпохи.
proftpd66 написав:32(условные) - можно спекулировать
Вы думаете, что будете успешней спекулировать/управлять деньгами чем банк? Играть против 20% годовых? Пока даже вариант с ОВГЗ проигрывает.
Второй момент. Покупка недвижимости в такой схеме не для жизни это уже "спекуляция". Если вы уверены, что недвига даст больше, чем банк берет процентов, покупайте 4. На свои 64 и 64 в кредит. Если не уверены, не покупайте недвигу и "спекулируйте" всеми своими 64, если сможете с них выжать больше.
20% кредит и ОВГЗ - это 5 лет. 20*5 = 100%. Сейчас курс 4 года стабильный 26грн. Что там спекулировать за 4 лет? Может спекулировать не нужно будет.
Надо радоваться, когда кредит 20% и ОВГЗ - 20% за 5 лет кредит в 0-4% (с комиссиями )
если кредит 10% и овгз 10%. То Надо брать кредит на 10 лет вместо 5 лет (10% * 10лет = 100%)
Vlad442 написав:Аж обидно. Доллярчик понимает как эта схема работает, я нет. Не вижу ни одного реалистичного сценария остаться в плюсе. Может вы считаете, что 20% по кредиту это платеж проценты плюс тело и за 5 лет ОВГЗ погасят вам кредит? Иного объяснения, как могла возникнуть эта схема, кроме как на таком заблуждении, я не вижу. ----------------
что 20% по кредиту это платеж проценты плюс тело и за 5 лет ОВГЗ погасят вам кредит? Иного объяснения
именно так. это все за 5 лет, не за 10лет и не за 20лет.
proftpd66 написав:
Vlad442 написав:Наконец я понял. Мозг сломал, пока додумался на как могла появиться такая схема. Для меня изначально было очевидно, что 20+ это только проценты на остаток. Тело гасится отдельно.
я еще раз повторяю: шара не может быть полная
понятно, что ОВГЗ гасится телом. % гасятся 2 раза в год. И если на 3 месяця, то комиссия будет больше от брокера. В 2009-2010 году Юлька подняла ставку 35%. Кредит 17%, а ОВГЗ давало 30%-35% от Юльки привет.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Faceless написав:Видимо потому, что "9-этажка 1982 г"
И чем она ущербна?
Совдепия. Стандарты ущербного совка. Малогабаритка, маленькие корридоры, маленькая кухня, нет столовой и кладовой комнаты, один микротуалет и микрованная, нет места для стиралки и сушилки, в подъезде нет консьержей, грязно и т.д. В таких домах много людей из прошлой эпохи, которые сейчас сидят на пенсии и у них нет возможностей участвовать в благоустройстве дома, а зачастую они провонивают подъезды своими котами и из зависти и своего паскудства только гадят соседям. Как ты тут на форуме. В таких домах квартиры можно покупать в качестве промежуточного жилья и сразу начинать думать о жилье современном или о жилье следующей эпохи.
9-этажка 1982 г - это может быть и гостинка, и чешка и улучшенная панель. Тут нужно уточнять у Shapo.
BIGor написав:9-этажка 1982 г - это может быть и гостинка, и чешка и улучшенная панель. Тут нужно уточнять у Shapo.
Жилье, построенное до современной эпохи, надо вычеркнуть из своих планов на постоянное жилье для вашего будущего и для ваших детей. Даже ЦКовское и кабминовское. Тем более 1982 года. Ему уже сорок лет и строилось оно пьяными совдеповскими руками, растущими из жёпы. Точно такими руками изготавливались Сваи, панели, трубы, проводка и пр. Уже хлам, а через 10 лет станет вообще хламищем. Развалится или снесут как аварийку, вообще на улице окажитесь. За тыщу баксов за метр сегодня.
BIGor написав:9-этажка 1982 г - это может быть и гостинка, и чешка и улучшенная панель. Тут нужно уточнять у Shapo.
Жилье, построенное до современной эпохи, надо вычеркнуть из своих планов на постоянное жилье для вашего будущего и для ваших детей. Даже ЦКовское и кабминовское. Тем более 1982 года. Ему уже сорок лет и строилось оно пьяными совдеповскими руками, растущими из жёпы. Точно такими руками изготавливались Сваи, панели, трубы, проводка и пр. Уже хлам, а через 10 лет станет вообще хламищем. Развалится или снесут как аварийку, вообще на улице окажитесь. За тыщу баксов за метр сегодня.
На леси возле печерской совок кирпичный 1974 кажется и кирпичные хрущи , пользуются спросом из-за того что это центр.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.