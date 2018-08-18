RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4924492549264927>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 154
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:30

  Faceless написав:
shapo написав:

И чем она ущербна?


Не ушербна, но много просит, учитывая, что дома куда посвежее ненамного дороже (тут некоторые и НЛ ждали по 1500 метр)

Я не знаю сколько она просит, я знаю сколько дают.
А вот мой оппонент утверждает что этого не может быть в этом районе.
За 20 лет с тех пор как покупал квартиру в этом районе сделал вывод что цена центра и окраины Киева с тех пор сблизились в цене. 20 лет назад цена отличалась в 2-2,5 раза, сейчас намного меньше
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3930
З нами з: 29.05.18
Подякував: 100 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:40

  BIGor написав:
  remark написав:
  BIGor написав:Ну зараз більш-менш адекватна звичайна вторинка в Києві коштує 1,5 куе метр, які прогнози коли буде іпотека?


Ймовірно буде дорожче і цьому буде сприяти навіть найменша ознака на покращення.

Як думаєте, Варшаву до кінця року переплюнемо?


Зображення
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20800
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 1489 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:41

  shapo написав:
  Faceless написав:Видимо потому, что "9-этажка 1982 г"

И чем она ущербна?


Совдепия. Стандарты ущербного совка. Малогабаритка, маленькие корридоры, маленькая кухня, нет столовой и кладовой комнаты, один микротуалет и микрованная, нет места для стиралки и сушилки, в подъезде нет консьержей, грязно и т.д. В таких домах много людей из прошлой эпохи, которые сейчас сидят на пенсии и у них нет возможностей участвовать в благоустройстве дома, а зачастую они провонивают подъезды своими котами и из зависти и своего паскудства только гадят соседям. Как ты тут на форуме. :P
В таких домах квартиры можно покупать в качестве промежуточного жилья и сразу начинать думать о жилье современном или о жилье следующей эпохи. :idea:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8302
З нами з: 14.11.11
Подякував: 348 раз.
Подякували: 4029 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:43

Долярчик

  proftpd66 написав:-------------proftpd66"
  Vlad442 написав:
  proftpd66 написав:32(условные) - можно спекулировать

Вы думаете, что будете успешней спекулировать/управлять деньгами чем банк? Играть против 20% годовых? Пока даже вариант с ОВГЗ проигрывает.

Второй момент. Покупка недвижимости в такой схеме не для жизни это уже "спекуляция". Если вы уверены, что недвига даст больше, чем банк берет процентов, покупайте 4. На свои 64 и 64 в кредит. Если не уверены, не покупайте недвигу и "спекулируйте" всеми своими 64, если сможете с них выжать больше.


20% кредит и ОВГЗ - это 5 лет. 20*5 = 100%. Сейчас курс 4 года стабильный 26грн. Что там спекулировать за 4 лет? Может спекулировать не нужно будет.

Надо радоваться, когда кредит 20% и ОВГЗ - 20% :mrgreen: за 5 лет кредит в 0-4% (с комиссиями ) :)

если кредит 10% и овгз 10%. То Надо брать кредит на 10 лет вместо 5 лет (10% * 10лет = 100%)



  Vlad442 написав:Аж обидно. Доллярчик понимает как эта схема работает, я нет. Не вижу ни одного реалистичного сценария остаться в плюсе.
Может вы считаете, что 20% по кредиту это платеж проценты плюс тело и за 5 лет ОВГЗ погасят вам кредит? Иного объяснения, как могла возникнуть эта схема, кроме как на таком заблуждении, я не вижу.
----------------

что 20% по кредиту это платеж проценты плюс тело и за 5 лет ОВГЗ погасят вам кредит? Иного объяснения

именно так. это все за 5 лет, не за 10лет и не за 20лет.




  proftpd66 написав:
  Vlad442 написав:Наконец я понял. Мозг сломал, пока додумался на как могла появиться такая схема.
Для меня изначально было очевидно, что 20+ это только проценты на остаток. Тело гасится отдельно.


я еще раз повторяю: шара не может быть полная :mrgreen: :mrgreen:

понятно, что ОВГЗ гасится телом. % гасятся 2 раза в год. И если на 3 месяця, то комиссия будет больше от брокера. В 2009-2010 году Юлька подняла ставку 35%. Кредит 17%, а ОВГЗ давало 30%-35% от Юльки привет. :mrgreen:
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3380
З нами з: 22.12.16
Подякував: 239 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:45

  shapo написав:
  Faceless написав:
Видимо потому, что "9-этажка 1982 г"

И чем она ущербна?

Для тех кто читает эту ветку, ситуация с вашей соседкой была очевидна еще в 2012м году.
airmax78
 
Повідомлень: 35573
З нами з: 25.10.12
Подякував: 877 раз.
Подякували: 4187 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:48

  Libo написав:
  shapo написав:
  Faceless написав:Видимо потому, что "9-этажка 1982 г"

И чем она ущербна?


Совдепия. Стандарты ущербного совка. Малогабаритка, маленькие корридоры, маленькая кухня, нет столовой и кладовой комнаты, один микротуалет и микрованная, нет места для стиралки и сушилки, в подъезде нет консьержей, грязно и т.д. В таких домах много людей из прошлой эпохи, которые сейчас сидят на пенсии и у них нет возможностей участвовать в благоустройстве дома, а зачастую они провонивают подъезды своими котами и из зависти и своего паскудства только гадят соседям. Как ты тут на форуме. :P
В таких домах квартиры можно покупать в качестве промежуточного жилья и сразу начинать думать о жилье современном или о жилье следующей эпохи. :idea:

9-этажка 1982 г - это может быть и гостинка, и чешка и улучшенная панель. Тут нужно уточнять у Shapo.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3789
З нами з: 19.09.10
Подякував: 640 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 15:59

  BIGor написав:9-этажка 1982 г - это может быть и гостинка, и чешка и улучшенная панель. Тут нужно уточнять у Shapo.



Это кирпичный хрущ, ещё на оживлённой трассе из Южного моста.


Зображення
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3380
З нами з: 22.12.16
Подякував: 239 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:02

  BIGor написав:9-этажка 1982 г - это может быть и гостинка, и чешка и улучшенная панель. Тут нужно уточнять у Shapo.


Жилье, построенное до современной эпохи, надо вычеркнуть из своих планов на постоянное жилье для вашего будущего и для ваших детей. Даже ЦКовское и кабминовское. Тем более 1982 года. Ему уже сорок лет и строилось оно пьяными совдеповскими руками, растущими из жёпы. Точно такими руками изготавливались Сваи, панели, трубы, проводка и пр. Уже хлам, а через 10 лет станет вообще хламищем. :? Развалится или снесут как аварийку, вообще на улице окажитесь. За тыщу баксов за метр сегодня. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8302
З нами з: 14.11.11
Подякував: 348 раз.
Подякували: 4029 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:05

  Libo написав:
  BIGor написав:9-этажка 1982 г - это может быть и гостинка, и чешка и улучшенная панель. Тут нужно уточнять у Shapo.


Жилье, построенное до современной эпохи, надо вычеркнуть из своих планов на постоянное жилье для вашего будущего и для ваших детей. Даже ЦКовское и кабминовское. Тем более 1982 года. Ему уже сорок лет и строилось оно пьяными совдеповскими руками, растущими из жёпы. Точно такими руками изготавливались Сваи, панели, трубы, проводка и пр. Уже хлам, а через 10 лет станет вообще хламищем. :? Развалится или снесут как аварийку, вообще на улице окажитесь. За тыщу баксов за метр сегодня. :lol:


На леси возле печерской совок кирпичный 1974 кажется и кирпичные хрущи , пользуются спросом из-за того что это центр.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3380
З нами з: 22.12.16
Подякував: 239 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:09

airmax78

Если пошла такая пьянка

Я купил 12к евро по 32,29 казалось бы сумасшедший. Сейчас ТАС 32,6 прийом. И ОТП смарт - 32.78

Продавать ?

12000*32.78-12000*32.29=5880грн
в принципе не много.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3380
З нами з: 22.12.16
Подякував: 239 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4924492549264927>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, flyman, proftpd66 і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1897, 1898, 1899
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18987 3118715
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 сер, 2020 15:52
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
470 200626
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 09:15
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14771
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.