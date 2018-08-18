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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 сер, 2020 16:11
Писали уже об этом неоднократно, но, повторюсь: 2015й год. Советская вторичка на Леси, условно, 1500 за метр. 1 метр в Джеке - 1000-1200 (уже не помню). Тут всем дырку в голове сделали, что в такой ситуации однозначно и срочно советскую вторичку надо продавать, и покупать новострой. Что имеем сейчас? Советская вторичка: 1000 за метр, условный Джек от 2х куе. И это было очевидно без мегатонн графиков, отчетов НБУ и динамики падения сбора аренды американскими арендодателями. Надо было просто брать и делать.
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airmax78
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Додано: Нед 02 сер, 2020 16:14
proftpd66 написав:airmax78
Если пошла такая пьянка
Я купил 12к евро по 32,29 казалось бы сумасшедший. Сейчас ТАС 32,6 прийом. И ОТП смарт - 32.78
Продавать ?
12000*32.78-12000*32.29=5880грн
в принципе не много.
Напиши свой адрес: я вызову к тебе полицию - пусть приедут, проверят живы ли твоя бабушка и соседи.
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airmax78
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