RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4924492549264927

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 154
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Писали уже об этом неоднократно, но, повторюсь: 2015й год. Советская вторичка на Леси, условно, 1500 за метр. 1 метр в Джеке - 1000-1200 (уже не помню). Тут всем дырку в голове сделали, что в такой ситуации однозначно и срочно советскую вторичку надо продавать, и покупать новострой. Что имеем сейчас? Советская вторичка: 1000 за метр, условный Джек от 2х куе. И это было очевидно без мегатонн графиков, отчетов НБУ и динамики падения сбора аренды американскими арендодателями. Надо было просто брать и делать.
airmax78
 
Повідомлень: 35573
З нами з: 25.10.12
Подякував: 877 раз.
Подякували: 4187 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:14

  proftpd66 написав:airmax78

Если пошла такая пьянка

Я купил 12к евро по 32,29 казалось бы сумасшедший. Сейчас ТАС 32,6 прийом. И ОТП смарт - 32.78

Продавать ?

12000*32.78-12000*32.29=5880грн
в принципе не много.

Напиши свой адрес: я вызову к тебе полицию - пусть приедут, проверят живы ли твоя бабушка и соседи.
airmax78
 
Повідомлень: 35573
З нами з: 25.10.12
Подякував: 877 раз.
Подякували: 4187 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4924492549264927
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Bolt, flyman, proftpd66 і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1897, 1898, 1899
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18987 3118715
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 сер, 2020 15:52
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
470 200626
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 09:15
Frant
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14771
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.