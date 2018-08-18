Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Писали уже об этом неоднократно, но, повторюсь: 2015й год. Советская вторичка на Леси, условно, 1500 за метр. 1 метр в Джеке - 1000-1200 (уже не помню). Тут всем дырку в голове сделали, что в такой ситуации однозначно и срочно советскую вторичку надо продавать, и покупать новострой. Что имеем сейчас? Советская вторичка: 1000 за метр, условный Джек от 2х куе. И это было очевидно без мегатонн графиков, отчетов НБУ и динамики падения сбора аренды американскими арендодателями. Надо было просто брать и делать.
Я согласен.
Но я мониторил цены, никогда не было 1500!
Я послушал советчиков и не купил .
1400 возле самой Печерской метро в 2017-2019.
В 2015 году : 35к стоял совок 1-2 минуты от Печерской
45-55к стоял 2к - около 60 метров или меньше не помню . Там 1500 не получался!!
Там был советский ремонт , можно было сдать под 7к грн . Я был в этих домах р видел савдеповские ремонты.
Джек - мхитарят в конце стройки жаловался что ему угрожают СБУ что он мало дал денег из Джека . Могли закрыть компанию.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 02 сер, 2020 16:44, всього редагувалось 3 разів.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
airmax78 написав:Писали уже об этом неоднократно, но, повторюсь: 2015й год. Советская вторичка на Леси, условно, 1500 за метр. 1 метр в Джеке - 1000-1200 (уже не помню). Тут всем дырку в голове сделали, что в такой ситуации однозначно и срочно советскую вторичку надо продавать, и покупать новострой. Что имеем сейчас? Советская вторичка: 1000 за метр, условный Джек от 2х куе. И это было очевидно без мегатонн графиков, отчетов НБУ и динамики падения сбора аренды американскими арендодателями. Надо было просто брать и делать.
ХЗ знаю точно про недавнюю сделку на Отрадном 1к в панельном хруще на 1м этаже продана па1куе/метр
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 написав:Писали уже об этом неоднократно, но, повторюсь: 2015й год. Советская вторичка на Леси, условно, 1500 за метр. 1 метр в Джеке - 1000-1200 (уже не помню). Тут всем дырку в голове сделали, что в такой ситуации однозначно и срочно советскую вторичку надо продавать, и покупать новострой. Что имеем сейчас? Советская вторичка: 1000 за метр, условный Джек от 2х куе. И это было очевидно без мегатонн графиков, отчетов НБУ и динамики падения сбора аренды американскими арендодателями. Надо было просто брать и делать.
Я согласен.
Но я мониторил цены, никогда не было 1500!
Я послушал советчиков и не купил .
1400 возле самой Печерской метро в 2017-2019.
В 2015 году : 35к стоял совок 1-2 минуты от Печерской
45-55к стоял 2к - около 60 метров или меньше не помню . Там 1500 не получался!!
Там был советский ремонт , можно было сдать под 7к грн . Я был в этих домах р видел савдеповские ремонты.
Джек - мхитарят в конце стройки жаловался что ему угрожают СБУ что он мало дал денег из Джека . Могли закрыть компанию.
Отредактировал. В 2015 в совке на ЛУ , 1-2к можно было взять за 33-47к $. С очень убитым ремонтом или с умеренным .
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Я купил 12к евро по 32,29 казалось бы сумасшедший. Сейчас ТАС 32,6 прийом. И ОТП смарт - 32.78
Продавать ?
12000*32.78-12000*32.29=5880грн в принципе не много.
Напиши свой адрес: я вызову к тебе полицию - пусть приедут, проверят живы ли твоя бабушка и соседи.
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