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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4925492649274928>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 154
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:14

  proftpd66 написав:airmax78

Если пошла такая пьянка

Я купил 12к евро по 32,29 казалось бы сумасшедший. Сейчас ТАС 32,6 прийом. И ОТП смарт - 32.78

Продавать ?

12000*32.78-12000*32.29=5880грн
в принципе не много.

Напиши свой адрес: я вызову к тебе полицию - пусть приедут, проверят живы ли твоя бабушка и соседи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:19

  airmax78 написав:Писали уже об этом неоднократно, но, повторюсь: 2015й год. Советская вторичка на Леси, условно, 1500 за метр. 1 метр в Джеке - 1000-1200 (уже не помню). Тут всем дырку в голове сделали, что в такой ситуации однозначно и срочно советскую вторичку надо продавать, и покупать новострой. Что имеем сейчас? Советская вторичка: 1000 за метр, условный Джек от 2х куе. И это было очевидно без мегатонн графиков, отчетов НБУ и динамики падения сбора аренды американскими арендодателями. Надо было просто брать и делать.



Я согласен.

Но я мониторил цены, никогда не было 1500!

Я послушал советчиков и не купил .

1400 возле самой Печерской метро в 2017-2019.

В 2015 году :
35к стоял совок 1-2 минуты от Печерской

45-55к стоял 2к - около 60 метров или меньше не помню . Там 1500 не получался!!

Там был советский ремонт , можно было сдать под 7к грн . Я был в этих домах р видел савдеповские ремонты.

Джек - мхитарят в конце стройки жаловался что ему угрожают СБУ что он мало дал денег из Джека . Могли закрыть компанию.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 02 сер, 2020 16:44, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:20

  airmax78 написав:Писали уже об этом неоднократно, но, повторюсь: 2015й год. Советская вторичка на Леси, условно, 1500 за метр. 1 метр в Джеке - 1000-1200 (уже не помню). Тут всем дырку в голове сделали, что в такой ситуации однозначно и срочно советскую вторичку надо продавать, и покупать новострой. Что имеем сейчас? Советская вторичка: 1000 за метр, условный Джек от 2х куе. И это было очевидно без мегатонн графиков, отчетов НБУ и динамики падения сбора аренды американскими арендодателями. Надо было просто брать и делать.

ХЗ
знаю точно про недавнюю сделку
на Отрадном 1к в панельном хруще на 1м этаже продана па1куе/метр
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:24

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:airmax78

Если пошла такая пьянка

Я купил 12к евро по 32,29 казалось бы сумасшедший. Сейчас ТАС 32,6 прийом. И ОТП смарт - 32.78

Продавать ?

12000*32.78-12000*32.29=5880грн
в принципе не много.

Напиши свой адрес: я вызову к тебе полицию - пусть приедут, проверят живы ли твоя бабушка и соседи.


Я онлайн использую. Деньги не храню.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:38

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Писали уже об этом неоднократно, но, повторюсь: 2015й год. Советская вторичка на Леси, условно, 1500 за метр. 1 метр в Джеке - 1000-1200 (уже не помню). Тут всем дырку в голове сделали, что в такой ситуации однозначно и срочно советскую вторичку надо продавать, и покупать новострой. Что имеем сейчас? Советская вторичка: 1000 за метр, условный Джек от 2х куе. И это было очевидно без мегатонн графиков, отчетов НБУ и динамики падения сбора аренды американскими арендодателями. Надо было просто брать и делать.



Я согласен.

Но я мониторил цены, никогда не было 1500!

Я послушал советчиков и не купил .

1400 возле самой Печерской метро в 2017-2019.

В 2015 году :
35к стоял совок 1-2 минуты от Печерской

45-55к стоял 2к - около 60 метров или меньше не помню . Там 1500 не получался!!

Там был советский ремонт , можно было сдать под 7к грн . Я был в этих домах р видел савдеповские ремонты.

Джек - мхитарят в конце стройки жаловался что ему угрожают СБУ что он мало дал денег из Джека . Могли закрыть компанию.



Отредактировал. В 2015 в совке на ЛУ , 1-2к можно было взять за 33-47к $. С очень убитым ремонтом или с умеренным .
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:
  BIGor написав:9-этажка 1982 г - это может быть и гостинка, и чешка и улучшенная панель. Тут нужно уточнять у Shapo.



Это кирпичный хрущ, ещё на оживлённой трассе из Южного моста.


Зображення
Шапо писал 9-эт панелька, так что мимо
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 16:48

Faceless

Я не нашел на карте, там везде написан дробь.

Я там был в тех местах, там нигде нету 9- этажного , может быть он ошибся .
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:02

Сальдо текущего счета

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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:12

  proftpd66 написав:Сальдо текущего счета


Очень хорошие и позитивные данные! меньше денег на импорт = больше денег на КРЖН!
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:44

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:airmax78

Если пошла такая пьянка

Я купил 12к евро по 32,29 казалось бы сумасшедший. Сейчас ТАС 32,6 прийом. И ОТП смарт - 32.78

Продавать ?

12000*32.78-12000*32.29=5880грн
в принципе не много.

Напиши свой адрес: я вызову к тебе полицию - пусть приедут, проверят живы ли твоя бабушка и соседи.


Я онлайн использую. Деньги не храню.

Ще трохи і Ви вже можете платні тренінги/семінари по фінансовій грамотності проводити :!: :idea:
...я ще три роки тому написав це:
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