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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 02 сер, 2020 17:53
airmax78 написав:
Писали уже об этом неоднократно, но, повторюсь: 2015й год. Советская вторичка на Леси, условно, 1500 за метр. 1 метр в Джеке - 1000-1200 (уже не помню). Тут всем дырку в голове сделали, что в такой ситуации однозначно и срочно советскую вторичку надо продавать, и покупать новострой. Что имеем сейчас? Советская вторичка: 1000 за метр, условный Джек от 2х куе. И это было очевидно без мегатонн графиков, отчетов НБУ и динамики падения сбора аренды американскими арендодателями. Надо было просто брать и делать
.
Ну ты посмотри на эти нахальные морды сотрудников ОП
Опять они сравнивают недвижимость с высокорисковыми инвестициями... Так давай и с другими из этого же класса сравним.
NASDAQ Composite на середину 2015-го = 5000, на середину 2020-го = 10800.
BITCOIN на середину 2015-го = 250, на середину 2020-го = 11000.
UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD (варранты Яреськи) на середину 2015-го = 30, на середину 2020-го = 90.
Даже гривневый депозит с капитализацией за 5 лет прибавил 110% (в долларах - 90%)...
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zРадио
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Додано: Нед 02 сер, 2020 17:55
Кто что-то умеет делать - тот сам это делает.
Кто не умеет сам делать - тот учит других.
А кто и на это не способен - тот идет в политику.
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Libo
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Додано: Нед 02 сер, 2020 18:49
Libo написав:
Кто что-то умеет делать - тот сам это делает.
Кто не умеет сам делать - тот учит других.А кто и на это не способен - тот идет в политику
.
или флудит простынями цифр графиков на ветке...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 02 сер, 2020 19:01
zРадио написав: airmax78 написав:
Писали уже об этом неоднократно, но, повторюсь: 2015й год. Советская вторичка на Леси, условно, 1500 за метр. 1 метр в Джеке - 1000-1200 (уже не помню). Тут всем дырку в голове сделали, что в такой ситуации однозначно и срочно советскую вторичку надо продавать, и покупать новострой. Что имеем сейчас? Советская вторичка: 1000 за метр, условный Джек от 2х куе. И это было очевидно без мегатонн графиков, отчетов НБУ и динамики падения сбора аренды американскими арендодателями. Надо было просто брать и делать
.
Ну ты посмотри на эти нахальные морды сотрудников ОП
Опять они сравнивают недвижимость с высокорисковыми инвестициями... Так давай и с другими из этого же класса сравним.
NASDAQ Composite на середину 2015-го = 5000, на середину 2020-го = 10800.
BITCOIN на середину 2015-го = 250, на середину 2020-го = 11000.
UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD (варранты Яреськи) на середину 2015-го = 30, на середину 2020-го = 90.
Даже гривневый депозит с капитализацией за 5 лет прибавил 110% (в долларах - 90%)...
Ок. Тогда, я не понимаю возмущения/удивления ростом КРЖН в 2015-2019. Все кто сидел в насдак композите, юкрейне 15/40, гривневом депо и тем более биткоине, умножили свой капитал в разы больше, чем спекулянты недвигой. Не понимаю тогда этих растерянных постов в 2019м: типа куда это оно все выросло?
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airmax78
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Додано: Нед 02 сер, 2020 19:16
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Писали уже об этом неоднократно, но, повторюсь: 2015й год. Советская вторичка на Леси, условно, 1500 за метр. 1 метр в Джеке - 1000-1200 (уже не помню). Тут всем дырку в голове сделали, что в такой ситуации однозначно и срочно советскую вторичку надо продавать, и покупать новострой. Что имеем сейчас? Советская вторичка: 1000 за метр, условный Джек от 2х куе. И это было очевидно без мегатонн графиков, отчетов НБУ и динамики падения сбора аренды американскими арендодателями. Надо было просто брать и делать
.
Ну ты посмотри на эти нахальные морды сотрудников ОП
Опять они сравнивают недвижимость с высокорисковыми инвестициями... Так давай и с другими из этого же класса сравним.
NASDAQ Composite на середину 2015-го = 5000, на середину 2020-го = 10800.
BITCOIN на середину 2015-го = 250, на середину 2020-го = 11000.
UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD (варранты Яреськи) на середину 2015-го = 30, на середину 2020-го = 90.
Даже гривневый депозит с капитализацией за 5 лет прибавил 110% (в долларах - 90%)...
Ок. Тогда, я не понимаю возмущения/удивления ростом КРЖН в 2015-2019. Все кто сидел в насдак композите, юкрейне 15/40, гривневом депо и тем более биткоине, умножили свой капитал в разы больше, чем спекулянты недвигой. Не понимаю тогда этих растерянных постов в 2019м: типа куда это оно все выросло?
Мы все, как ты, застряли в бетономешалке. Бетон наша судьба.
у меня был депозит 9-12% в USD, иногда, но не всегда получалось 15-25% в ГРН.
Могу показать скриншоты из привата. Если запишешься на мой мастер класс по 50евро, дальше будет по 300евро.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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proftpd66
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