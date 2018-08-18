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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4925492649274928

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 154
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:53

  airmax78 написав:Писали уже об этом неоднократно, но, повторюсь: 2015й год. Советская вторичка на Леси, условно, 1500 за метр. 1 метр в Джеке - 1000-1200 (уже не помню). Тут всем дырку в голове сделали, что в такой ситуации однозначно и срочно советскую вторичку надо продавать, и покупать новострой. Что имеем сейчас? Советская вторичка: 1000 за метр, условный Джек от 2х куе. И это было очевидно без мегатонн графиков, отчетов НБУ и динамики падения сбора аренды американскими арендодателями. Надо было просто брать и делать.


Ну ты посмотри на эти нахальные морды сотрудников ОП :mrgreen: Опять они сравнивают недвижимость с высокорисковыми инвестициями... Так давай и с другими из этого же класса сравним.

NASDAQ Composite на середину 2015-го = 5000, на середину 2020-го = 10800.
BITCOIN на середину 2015-го = 250, на середину 2020-го = 11000.
UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD (варранты Яреськи) на середину 2015-го = 30, на середину 2020-го = 90.
Даже гривневый депозит с капитализацией за 5 лет прибавил 110% (в долларах - 90%)...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:55

  Долярчик написав:Ще трохи і Ви вже можете платні тренінги/семінари по фінансовій грамотності проводити :!: :idea:


Кто что-то умеет делать - тот сам это делает.
Кто не умеет сам делать - тот учит других.
А кто и на это не способен - тот идет в политику. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:49

  Libo написав:
  Долярчик написав:Ще трохи і Ви вже можете платні тренінги/семінари по фінансовій грамотності проводити :!: :idea:


Кто что-то умеет делать - тот сам это делает.
Кто не умеет сам делать - тот учит других.
А кто и на это не способен - тот идет в политику. 8)

или флудит простынями цифр графиков на ветке...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:01

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Писали уже об этом неоднократно, но, повторюсь: 2015й год. Советская вторичка на Леси, условно, 1500 за метр. 1 метр в Джеке - 1000-1200 (уже не помню). Тут всем дырку в голове сделали, что в такой ситуации однозначно и срочно советскую вторичку надо продавать, и покупать новострой. Что имеем сейчас? Советская вторичка: 1000 за метр, условный Джек от 2х куе. И это было очевидно без мегатонн графиков, отчетов НБУ и динамики падения сбора аренды американскими арендодателями. Надо было просто брать и делать.


Ну ты посмотри на эти нахальные морды сотрудников ОП :mrgreen: Опять они сравнивают недвижимость с высокорисковыми инвестициями... Так давай и с другими из этого же класса сравним.

NASDAQ Composite на середину 2015-го = 5000, на середину 2020-го = 10800.
BITCOIN на середину 2015-го = 250, на середину 2020-го = 11000.
UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD (варранты Яреськи) на середину 2015-го = 30, на середину 2020-го = 90.
Даже гривневый депозит с капитализацией за 5 лет прибавил 110% (в долларах - 90%)...

Ок. Тогда, я не понимаю возмущения/удивления ростом КРЖН в 2015-2019. Все кто сидел в насдак композите, юкрейне 15/40, гривневом депо и тем более биткоине, умножили свой капитал в разы больше, чем спекулянты недвигой. Не понимаю тогда этих растерянных постов в 2019м: типа куда это оно все выросло?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:16

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Писали уже об этом неоднократно, но, повторюсь: 2015й год. Советская вторичка на Леси, условно, 1500 за метр. 1 метр в Джеке - 1000-1200 (уже не помню). Тут всем дырку в голове сделали, что в такой ситуации однозначно и срочно советскую вторичку надо продавать, и покупать новострой. Что имеем сейчас? Советская вторичка: 1000 за метр, условный Джек от 2х куе. И это было очевидно без мегатонн графиков, отчетов НБУ и динамики падения сбора аренды американскими арендодателями. Надо было просто брать и делать.


Ну ты посмотри на эти нахальные морды сотрудников ОП :mrgreen: Опять они сравнивают недвижимость с высокорисковыми инвестициями... Так давай и с другими из этого же класса сравним.

NASDAQ Composite на середину 2015-го = 5000, на середину 2020-го = 10800.
BITCOIN на середину 2015-го = 250, на середину 2020-го = 11000.
UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD (варранты Яреськи) на середину 2015-го = 30, на середину 2020-го = 90.
Даже гривневый депозит с капитализацией за 5 лет прибавил 110% (в долларах - 90%)...

Ок. Тогда, я не понимаю возмущения/удивления ростом КРЖН в 2015-2019. Все кто сидел в насдак композите, юкрейне 15/40, гривневом депо и тем более биткоине, умножили свой капитал в разы больше, чем спекулянты недвигой. Не понимаю тогда этих растерянных постов в 2019м: типа куда это оно все выросло?


Мы все, как ты, застряли в бетономешалке. Бетон наша судьба. :lol:


у меня был депозит 9-12% в USD, иногда, но не всегда получалось 15-25% в ГРН.
Могу показать скриншоты из привата. Если запишешься на мой мастер класс по 50евро, дальше будет по 300евро.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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