Libo написав:

Совдепия. Стандарты ущербного совка. Малогабаритка, маленькие корридоры, маленькая кухня, нет столовой и кладовой комнаты, один микротуалет и микрованная, нет места для стиралки и сушилки, в подъезде нет консьержей, грязно и т.д. В таких домах много людей из прошлой эпохи, которые сейчас сидят на пенсии и у них нет возможностей участвовать в благоустройстве дома, а зачастую они провонивают подъезды своими котами и из зависти и своего паскудства только гадят соседям. Как ты тут на форуме.В таких домах квартиры можно покупать в качестве промежуточного жилья и сразу начинать думать о жилье современном или о жилье следующей эпохи.