Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Писали уже об этом неоднократно, но, повторюсь: 2015й год. Советская вторичка на Леси, условно, 1500 за метр. 1 метр в Джеке - 1000-1200 (уже не помню). Тут всем дырку в голове сделали, что в такой ситуации однозначно и срочно советскую вторичку надо продавать, и покупать новострой. Что имеем сейчас? Советская вторичка: 1000 за метр, условный Джек от 2х куе. И это было очевидно без мегатонн графиков, отчетов НБУ и динамики падения сбора аренды американскими арендодателями. Надо было просто брать и делать.
Ну ты посмотри на эти нахальные морды сотрудников ОП Опять они сравнивают недвижимость с высокорисковыми инвестициями... Так давай и с другими из этого же класса сравним.
NASDAQ Composite на середину 2015-го = 5000, на середину 2020-го = 10800. BITCOIN на середину 2015-го = 250, на середину 2020-го = 11000. UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD (варранты Яреськи) на середину 2015-го = 30, на середину 2020-го = 90. Даже гривневый депозит с капитализацией за 5 лет прибавил 110% (в долларах - 90%)...
airmax78 написав:Писали уже об этом неоднократно, но, повторюсь: 2015й год. Советская вторичка на Леси, условно, 1500 за метр. 1 метр в Джеке - 1000-1200 (уже не помню). Тут всем дырку в голове сделали, что в такой ситуации однозначно и срочно советскую вторичку надо продавать, и покупать новострой. Что имеем сейчас? Советская вторичка: 1000 за метр, условный Джек от 2х куе. И это было очевидно без мегатонн графиков, отчетов НБУ и динамики падения сбора аренды американскими арендодателями. Надо было просто брать и делать.
Ну ты посмотри на эти нахальные морды сотрудников ОП Опять они сравнивают недвижимость с высокорисковыми инвестициями... Так давай и с другими из этого же класса сравним.
NASDAQ Composite на середину 2015-го = 5000, на середину 2020-го = 10800. BITCOIN на середину 2015-го = 250, на середину 2020-го = 11000. UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD (варранты Яреськи) на середину 2015-го = 30, на середину 2020-го = 90. Даже гривневый депозит с капитализацией за 5 лет прибавил 110% (в долларах - 90%)...
Ок. Тогда, я не понимаю возмущения/удивления ростом КРЖН в 2015-2019. Все кто сидел в насдак композите, юкрейне 15/40, гривневом депо и тем более биткоине, умножили свой капитал в разы больше, чем спекулянты недвигой. Не понимаю тогда этих растерянных постов в 2019м: типа куда это оно все выросло?
airmax78 написав:Писали уже об этом неоднократно, но, повторюсь: 2015й год. Советская вторичка на Леси, условно, 1500 за метр. 1 метр в Джеке - 1000-1200 (уже не помню). Тут всем дырку в голове сделали, что в такой ситуации однозначно и срочно советскую вторичку надо продавать, и покупать новострой. Что имеем сейчас? Советская вторичка: 1000 за метр, условный Джек от 2х куе. И это было очевидно без мегатонн графиков, отчетов НБУ и динамики падения сбора аренды американскими арендодателями. Надо было просто брать и делать.
Ну ты посмотри на эти нахальные морды сотрудников ОП Опять они сравнивают недвижимость с высокорисковыми инвестициями... Так давай и с другими из этого же класса сравним.
NASDAQ Composite на середину 2015-го = 5000, на середину 2020-го = 10800. BITCOIN на середину 2015-го = 250, на середину 2020-го = 11000. UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD (варранты Яреськи) на середину 2015-го = 30, на середину 2020-го = 90. Даже гривневый депозит с капитализацией за 5 лет прибавил 110% (в долларах - 90%)...
Ок. Тогда, я не понимаю возмущения/удивления ростом КРЖН в 2015-2019. Все кто сидел в насдак композите, юкрейне 15/40, гривневом депо и тем более биткоине, умножили свой капитал в разы больше, чем спекулянты недвигой. Не понимаю тогда этих растерянных постов в 2019м: типа куда это оно все выросло?
Мы все, как ты, застряли в бетономешалке. Бетон наша судьба.
у меня был депозит 9-12% в USD, иногда, но не всегда получалось 15-25% в ГРН. Могу показать скриншоты из привата. Если запишешься на мой мастер класс по 50евро, дальше будет по 300евро.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 02 сер, 2020 19:31, всього редагувалось 2 разів.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
airmax78 написав:Ок. Тогда, я не понимаю возмущения/удивления ростом КРЖН в 2015-2019. Все кто сидел в насдак композите, юкрейне 15/40, гривневом депо и тем более биткоине, умножили свой капитал в разы больше, чем спекулянты недвигой. Не понимаю тогда этих растерянных постов в 2019м: типа куда это оно все выросло?
Кому адресован твой вопрос? Я рост КРЖН с 2016-го по 2019-й не отрицаю. А здесь на ветке пишу с мая 2020-го...
airmax78 написав:Ок. Тогда, я не понимаю возмущения/удивления ростом КРЖН в 2015-2019. Все кто сидел в насдак композите, юкрейне 15/40, гривневом депо и тем более биткоине, умножили свой капитал в разы больше, чем спекулянты недвигой. Не понимаю тогда этих растерянных постов в 2019м: типа куда это оно все выросло?
Кому адресован твой вопрос? Я рост КРЖН с 2016-го по 2019-й не отрицаю. А здесь на ветке пишу с мая 2020-го...
смотря в каком ЖК и смотря как купить.
Много людей купили УкрБуд, который, строил в то время 2 этажа 2 года и сейчас до сих пор не построено. И, даже, сейчас КГС еще не взял на баланс.
Патриотика?
По этому некоторые, варианты, убыток 100%. Но в центре, конечно, рост был на 100% за 3-4 года.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Libo написав:Совдепия. Стандарты ущербного совка. Малогабаритка, маленькие корридоры, маленькая кухня, нет столовой и кладовой комнаты, один микротуалет и микрованная, нет места для стиралки и сушилки, в подъезде нет консьержей, грязно и т.д. В таких домах много людей из прошлой эпохи, которые сейчас сидят на пенсии и у них нет возможностей участвовать в благоустройстве дома, а зачастую они провонивают подъезды своими котами и из зависти и своего паскудства только гадят соседям. Как ты тут на форуме. В таких домах квартиры можно покупать в качестве промежуточного жилья и сразу начинать думать о жилье современном или о жилье следующей эпохи.
9-этажка 1982 г - это может быть и гостинка, и чешка и улучшенная панель. Тут нужно уточнять у Shapo.
Дом кирпич,не чешка и тем более не гостинка.Кухня 9м2,кладовка есть вполне вместительная,стиральная машина помещается в ванную. Что касается качества, то оно,конечно,отличается в худщую сторону от кабминовских построенных в 1989-1992гг в междужопнике которую посоветовал купить племяннице,но еще вполне сносное. Т.к. сам до недавнего времени строил жилье,в основном,эконом-класса, то в отличие от бздящего в танке любителя серебрянных ложек могу сравнить вполне профессионально.