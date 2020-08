Додано: Нед 02 сер, 2020 21:14

proftpd66 написав: airmax78



Если пошла такая пьянка



Я купил 12к евро по 32,29 казалось бы сумасшедший. Сейчас ТАС 32,6 прийом. И ОТП смарт - 32.78



Продавать ?



12000*32.78-12000*32.29=5880грн

По лоховски получается. Вот если бы провернул то же с плечом 100, был бы мужчиной

