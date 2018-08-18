Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ок. Тогда, я не понимаю возмущения/удивления ростом КРЖН в 2015-2019. Все кто сидел в насдак композите, юкрейне 15/40, гривневом депо и тем более биткоине, умножили свой капитал в разы больше, чем спекулянты недвигой. Не понимаю тогда этих растерянных постов в 2019м: типа куда это оно все выросло?
Кому адресован твой вопрос? Я рост КРЖН с 2016-го по 2019-й не отрицаю. А здесь на ветке пишу с мая 2020-го...
смотря в каком ЖК и смотря как купить.
Много людей купили УкрБуд, который, строил в то время 2 этажа 2 года и сейчас до сих пор не построено. И, даже, сейчас КГС еще не взял на баланс.
Патриотика?
По этому некоторые, варианты, убыток 100%. Но в центре, конечно, рост был на 100% за 3-4 года.
Та да, тот же Миракс о котором Ейр тут говорил что супердешевый - его строят 4 года, и еще конца края нет. Кстати у КГС море строек, он в 2020 году хоть что-то сдал?
proftpd66 написав:Мы все, как ты, застряли в бетономешалке. Бетон наша судьба.
у меня был депозит 9-12% в USD, иногда, но не всегда получалось 15-25% в ГРН. Могу показать скриншоты из привата. Если запишешься на мой мастер класс по 50евро, дальше будет по 300евро.
Головне, навчити Максика, періодично не ловити лосики-полтосики!
Ловити краще карасики!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
барабашов написав:Долярчик Риба - таки наше фсё! НАМУТИМ-замутим-накаламутим - и Гонте с Респектом наш сочный фак! По теме - фотки ремонта с паркетом и мебелью с поддонов и вагонки будут?
То не до мене, а до Флая! В мене вся мебель з магазину. Брав її на "оплату частинами"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!