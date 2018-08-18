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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4927492849294930>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 154
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:46

  proftpd66 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ок. Тогда, я не понимаю возмущения/удивления ростом КРЖН в 2015-2019. Все кто сидел в насдак композите, юкрейне 15/40, гривневом депо и тем более биткоине, умножили свой капитал в разы больше, чем спекулянты недвигой. Не понимаю тогда этих растерянных постов в 2019м: типа куда это оно все выросло?


Кому адресован твой вопрос? Я рост КРЖН с 2016-го по 2019-й не отрицаю. А здесь на ветке пишу с мая 2020-го...


смотря в каком ЖК и смотря как купить.

Много людей купили УкрБуд, который, строил в то время 2 этажа 2 года и сейчас до сих пор не построено. И, даже, сейчас КГС еще не взял на баланс.

Патриотика?

По этому некоторые, варианты, убыток 100%. Но в центре, конечно, рост был на 100% за 3-4 года.

Та да, тот же Миракс о котором Ейр тут говорил что супердешевый - его строят 4 года, и еще конца края нет. Кстати у КГС море строек, он в 2020 году хоть что-то сдал?
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Мы все, как ты, застряли в бетономешалке. Бетон наша судьба.


у меня был депозит 9-12% в USD, иногда, но не всегда получалось 15-25% в ГРН.
Могу показать скриншоты из привата. Если запишешься на мой мастер класс по 50евро, дальше будет по 300евро.

Головне, навчити Максика, періодично не ловити лосики-полтосики! :D

Ловити краще карасики! :mrgreen:
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:47

Долярчик
Риба - таки наше фсё!
НАМУТИМ-замутим-накаламутим - и Гонте с Респектом наш сочный фак!
По теме - фотки ремонта с паркетом и мебелью с поддонов и вагонки будут?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 20:52

  Долярчик написав:
  proftpd66 написав:Мы все, как ты, застряли в бетономешалке. Бетон наша судьба.


у меня был депозит 9-12% в USD, иногда, но не всегда получалось 15-25% в ГРН.
Могу показать скриншоты из привата. Если запишешься на мой мастер класс по 50евро, дальше будет по 300евро.

Головне, навчити Максика, періодично не ловити лосики-полтосики! :D

Ловити краще карасики! :mrgreen:
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Смотри новых глистов не подхвати.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:01

airmax78

ЖК Edeldorf
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-edeldorf ... 1%97%D0%B2

Это сколько даст годовых?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 02 сер, 2020 21:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:02

Долярчик

у Макса большое Эго и Гордыня. Его нельзя обучить, я его выгоню из тренинга. :lol:
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:05

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:
  proftpd66 написав:Мы все, как ты, застряли в бетономешалке. Бетон наша судьба.


у меня был депозит 9-12% в USD, иногда, но не всегда получалось 15-25% в ГРН.
Могу показать скриншоты из привата. Если запишешься на мой мастер класс по 50евро, дальше будет по 300евро.

Головне, навчити Максика, періодично не ловити лосики-полтосики! :D

Ловити краще карасики! :mrgreen:
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Смотри новых глистов не подхвати.

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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:14

  proftpd66 написав:airmax78

Если пошла такая пьянка

Я купил 12к евро по 32,29 казалось бы сумасшедший. Сейчас ТАС 32,6 прийом. И ОТП смарт - 32.78

Продавать ?

12000*32.78-12000*32.29=5880грн
в принципе не много.


По лоховски получается. Вот если бы провернул то же с плечом 100, был бы мужчиной
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:16

  proftpd66 написав:airmax78

ЖК Edeldorf
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-edeldorf ... 1%97%D0%B2

Это сколько даст годовых?

думаю 1-2% в грн может дать но только если вид не на кладбище...
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:18

  барабашов написав:Долярчик
Риба - таки наше фсё!
НАМУТИМ-замутим-накаламутим - и Гонте с Респектом наш сочный фак!
По теме - фотки ремонта с паркетом и мебелью с поддонов и вагонки будут?

То не до мене, а до Флая!
В мене вся мебель з магазину. Брав її на "оплату частинами" 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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