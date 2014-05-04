Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 сер, 2020 21:20
adeges написав: proftpd66 написав: airmax78
Если пошла такая пьянка
Я купил 12к евро по 32,29 казалось бы сумасшедший. Сейчас ТАС 32,6 прийом. И ОТП смарт - 32.78
Продавать ?
12000*32.78-12000*32.29=5880грн
в принципе не много.
По лоховски получается. Вот если бы провернул то же с плечом 100, был бы мужчиной
нафига мне рисковать? я буду от этого, как Макс, испытовать Его и Гордыню?
Эрик найман, говорил что если золото пойдет на 3к или в течении 4-6 лет на 5к-10к. то можно взять плечи и заработать 50-70млрд долларов. Если вложить 10к$ и чтобы пут опционы (называют их еще: бинарные опционы , binary.com -я проходил там собеседования в Малайзии, не прошел
)
https://youtu.be/XipNlmZyAew?t=570
Востаннє редагувалось
proftpd66
в Нед 02 сер, 2020 21:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 02 сер, 2020 21:21
Прохожий написав:
думаю 1-2% в грн может дать но только если вид не на кладбище...
Макс, купил где-то центре, чтобы заработать %, 10%-20%, но не может продать.
Если продать в 2022-23, может будет дело?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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Додано: Нед 02 сер, 2020 21:26
proftpd66 написав: Долярчик
у Макса большое Эго и Гордыня. Его нельзя обучить, я его выгоню из тренинга.
Він швидше на тренінг до Петросяна запишеться
А от Трайбека, мабуть, точно пішла б на Ваші тренінги
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 02 сер, 2020 21:29
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Додано: Нед 02 сер, 2020 21:30
proftpd66 написав: Прохожий написав:
думаю 1-2% в грн может дать но только если вид не на кладбище...
Макс, купил где-то центре, чтобы заработать %, 10%-20%, но не может продать.
Если продать в 2022-23, может будет дело?
а смысл сейчас лезть в бетономешалку за 1-2% годовых в грн?
вон у Таракана много хорошего товара если лень самому контейнер в Китае формировать
или в евро с плечом и ждать 1,6-1,8
кароч есть темы...
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Додано: Нед 02 сер, 2020 21:31
adeges написав: proftpd66 написав: airmax78
Если пошла такая пьянка
Я купил 12к евро по 32,29 казалось бы сумасшедший. Сейчас ТАС 32,6 прийом. И ОТП смарт - 32.78
Продавать ?
12000*32.78-12000*32.29=5880грн
в принципе не много.
По лоховски получается. Вот если бы провернул то же с плечом 100, был бы мужчиной
из 115млн$ в 70млрд$ через плечо бинарных опционов:
https://youtu.be/XipNlmZyAew?t=698
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proftpd66
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Додано: Нед 02 сер, 2020 21:34
Прохожий написав: proftpd66 написав: Прохожий написав:
думаю 1-2% в грн может дать но только если вид не на кладбище...
Макс, купил где-то центре, чтобы заработать %, 10%-20%, но не может продать.
Если продать в 2022-23, может будет дело?
а смысл сейчас лезть в бетономешалку за 1-2% годовых в грн?
вон у Таракана много хорошего товара если лень самому контейнер в Китае формировать
или в евро с плечом и ждать 1,6-1,8
кароч есть темы...
я раньше писал, что если Кличко, в Сентрябре, пойдет у вiдстiйку. И цена может быть 18-22 вместо 35 на стройках бизнес класса. Это можно будет брать. Это как запасной вариант...
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Додано: Нед 02 сер, 2020 21:51
ЛОБ написал:
ЛОБ написав:
пропоную звернути увагу на фрактал
1,3990-1,0462
за період
04/05/14-08/03/15
безвідкатно. безжалісно. безперецедентно.
якщо доля тоді жорстоко познущалася з європатріотів, то не виключено що на цей раз вона з легкістю насміхнеться над євро-скептиками
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