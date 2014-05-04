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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4927492849294930

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 154
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
43
знизяться на 10-25%
32%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:20

  adeges написав:
  proftpd66 написав:airmax78

Если пошла такая пьянка

Я купил 12к евро по 32,29 казалось бы сумасшедший. Сейчас ТАС 32,6 прийом. И ОТП смарт - 32.78

Продавать ?

12000*32.78-12000*32.29=5880грн
в принципе не много.


По лоховски получается. Вот если бы провернул то же с плечом 100, был бы мужчиной


нафига мне рисковать? я буду от этого, как Макс, испытовать Его и Гордыню?

Эрик найман, говорил что если золото пойдет на 3к или в течении 4-6 лет на 5к-10к. то можно взять плечи и заработать 50-70млрд долларов. Если вложить 10к$ и чтобы пут опционы (называют их еще: бинарные опционы , binary.com -я проходил там собеседования в Малайзии, не прошел :) )

https://youtu.be/XipNlmZyAew?t=570
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 02 сер, 2020 21:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:21

  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:airmax78

ЖК Edeldorf
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-edeldorf ... 1%97%D0%B2

Это сколько даст годовых?

думаю 1-2% в грн может дать но только если вид не на кладбище...


Макс, купил где-то центре, чтобы заработать %, 10%-20%, но не может продать.

Если продать в 2022-23, может будет дело?
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:26

  proftpd66 написав:Долярчик

у Макса большое Эго и Гордыня. Его нельзя обучить, я его выгоню из тренинга. :lol:

Він швидше на тренінг до Петросяна запишеться :mrgreen:

А от Трайбека, мабуть, точно пішла б на Ваші тренінги :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:29

нижний манхэттен

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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:30

  proftpd66 написав:
  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:airmax78

ЖК Edeldorf
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-edeldorf ... 1%97%D0%B2

Это сколько даст годовых?

думаю 1-2% в грн может дать но только если вид не на кладбище...


Макс, купил где-то центре, чтобы заработать %, 10%-20%, но не может продать.

Если продать в 2022-23, может будет дело?

а смысл сейчас лезть в бетономешалку за 1-2% годовых в грн?
вон у Таракана много хорошего товара если лень самому контейнер в Китае формировать
или в евро с плечом и ждать 1,6-1,8
кароч есть темы...
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:31

  adeges написав:
  proftpd66 написав:airmax78

Если пошла такая пьянка

Я купил 12к евро по 32,29 казалось бы сумасшедший. Сейчас ТАС 32,6 прийом. И ОТП смарт - 32.78

Продавать ?

12000*32.78-12000*32.29=5880грн
в принципе не много.


По лоховски получается. Вот если бы провернул то же с плечом 100, был бы мужчиной


из 115млн$ в 70млрд$ через плечо бинарных опционов:

https://youtu.be/XipNlmZyAew?t=698
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:34

  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:
  Прохожий написав:думаю 1-2% в грн может дать но только если вид не на кладбище...


Макс, купил где-то центре, чтобы заработать %, 10%-20%, но не может продать.

Если продать в 2022-23, может будет дело?

а смысл сейчас лезть в бетономешалку за 1-2% годовых в грн?
вон у Таракана много хорошего товара если лень самому контейнер в Китае формировать
или в евро с плечом и ждать 1,6-1,8
кароч есть темы...


я раньше писал, что если Кличко, в Сентрябре, пойдет у вiдстiйку. И цена может быть 18-22 вместо 35 на стройках бизнес класса. Это можно будет брать. Это как запасной вариант... :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:51

ЛОБ написал:


  ЛОБ написав:пропоную звернути увагу на фрактал 1,3990-1,0462 за період 04/05/14-08/03/15

безвідкатно. безжалісно. безперецедентно.

якщо доля тоді жорстоко познущалася з європатріотів, то не виключено що на цей раз вона з легкістю насміхнеться над євро-скептиками
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